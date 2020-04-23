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療癒系主題樂園 神戶動物王國

聯合新聞網 / Ciao潮旅
可近距離接觸動物。 圖片提供/神戶動物王國
可近距離接觸動物。 圖片提供/神戶動物王國

【整輯/AH】

到日本神戶遊玩景點最豐富，適合全家大小同樂的「神戶動物王國」冬暖夏涼，不怕日曬雨淋，還可以與動物們幾乎零距離接觸，親身體驗餵食水豚、羊駝、黑腳企鵝、小貓熊的樂趣，還有來自非洲瀕臨絕種的鯨頭鸛令人驚喜，開心 的事，園區今年春又迎來新朋友，兔猻和沙漠貓同樣呆萌可愛，此外，還能欣賞禽鳥飛鳥秀和狗兒特技的絕妙表演，這麼真實的自然生態樂園，超讚的快樂天堂，歡迎大小朋友一起來與牠們共度精彩假期。

來自非洲瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國
來自非洲瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國

2020春天 歡迎兔猻、沙漠貓新夥伴

「神戶動物王國」為了讓更多居住在城市的人們，可以近距離與動物接觸、了解動物，進而主動觀心關懷動物們，園內不斷擴充引領新視野，除了在2019年夏天隆重新開幕『水之谷』區域，拉近距離觀賞海豹、海狗，更可體驗超近距離餵食來自非洲沿海的黑腳企鵝。今年春天又加入新夥伴，兔猻、沙漠貓二種可愛動物。雖名為兔猻，卻是不折不扣的貓科動物，世界最古老的貓，矮胖身軀、大餅臉、毛茸茸身軀，無辜表情惹人愛。而生長於沙漠地帶的天使，體型較小，無辜系沙漠貓擁有一雙超大耳朵，相信將與園區最有人氣的明星動物水豚君，一爭呆萌寶座。

兔猻無辜表情惹人愛。 圖片提供/神戶動物王國
兔猻無辜表情惹人愛。 圖片提供/神戶動物王國
新加入成員沙漠貓。 圖片提供/神戶動物王國
新加入成員沙漠貓。 圖片提供/神戶動物王國
人氣明星天然呆萌的水豚。 圖片提供/神戶動物王國
人氣明星天然呆萌的水豚。 圖片提供/神戶動物王國

享美味餐飲 欣賞狗兒牧羊秀表演

百花盛開的花森林餐廳依據當季食材推出不同變化的自助餐，享用Wild Cats美味的咖哩飯，同時還可以幫助山貓的生存空間，因米飯是使用保護山貓的環境保護米，所以當地農民減少噴灑農業。建議坐在花森林餐廳靠近窗邊位置享用大餐，同時觀賞下午登場的狗兒特技表演，來自紐西蘭的牧羊犬與訓練員完美搭配，不論是追趕羊群的牧羊秀，或是接飛盤表演，帥氣狗英姿，贏得滿堂喝采。

百花盛開的花森林餐廳。 圖片提供/神戶動物王國
百花盛開的花森林餐廳。 圖片提供/神戶動物王國
圖片提供/神戶動物王國
圖片提供/神戶動物王國

零距離接觸動物 可餵食可觸摸

滿5周年的「神戶動物王國」，於2014年於神戶三宮人工港島上成立。以『花、動物與人相互共存』為主題的樂園，園區分為室內型動物園、餐飲區、室外設施。室內冬暖夏涼，縱使外頭刮風下雨或是大太陽，都不用擔心影響玩樂興致。更特別的是，「神戶動物王國」有別於其他台灣一般傳統動物園，園內幾乎沒有設置柵欄，自由放養動物，因此前來「神戶動物王國」的遊客們，幾乎可以零距離的觀賞動物們朝氣蓬勃的模樣，甚至可以跟可愛的動物們來張自拍合影，又或是體驗餵食動物們的自然樂趣。

超可愛有趣的羊駝。 圖片提供/神戶動物王國
超可愛有趣的羊駝。 圖片提供/神戶動物王國
侏儒河馬很可愛吧！ 圖片提供/神戶動物王國
侏儒河馬很可愛吧！ 圖片提供/神戶動物王國

神戶周邊景點 璀璨多元美不勝收

神戶充滿異國風情和海港特色，抵達關西機場後，建議搭乘高速船前往神戶，約需30分鐘就可抵達，外國旅客出示觀光簽證可享500日圓優惠價，快捷又划算！除了暢遊「神戶動物王國」外，首推「有馬溫泉」，是日本的三大古溫泉、三大名湯之一，再到老街逛逛，邊享用美食邊感受懷舊氛圍。

搭乘高速船直達神戶三宮站。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
搭乘高速船直達神戶三宮站。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
日本三大名湯之一的有馬溫泉。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
日本三大名湯之一的有馬溫泉。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau

另一處適合漫步的神戶美利堅公園，有神戶塔、海洋博物館等地標，別忘了與海岸邊的BE KOBE裝置藝術合影，接著搭乘全日本最大的Luminous KOBE 2神戶之光遊艇，享用美味大餐，再入住船型建築設計的美利堅公園東方飯店，更可飽覽神戶港的日夜無敵美景。當然榮獲日本三大夜景之一的「摩耶山掬星台」，傳說能以手掬星，更有千萬美金夜景美譽，絕對是到神戶必訪的浪漫景點。

船型建築設計的美利堅公園東方飯店。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
船型建築設計的美利堅公園東方飯店。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
著名的Be Kobe裝置藝術。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
著名的Be Kobe裝置藝術。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
Luminous KOBE 2神戶之光遊艇。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
Luminous KOBE 2神戶之光遊艇。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
摩耶山有千萬美金夜景美譽。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau
摩耶山有千萬美金夜景美譽。 圖片提供/Kobe Tourism Bureau

神戶動物王國(神戸どうぶつ王国)

Add. 〒650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-9

Tel. +81-78-302-8899

Web.tw.kobe-oukoku.com/

Fb. 神戶動物王國 Kobe Animal Kingdom

Time. 平常日10:00-17:00、周末國定假日10:00-17:30。

(12月-2月冬季期間)平常日10:00-16:30、周末國定假日10:00-17:00

Day Off. 星期四(除國定假日、春假檔期、黃金周、暑假檔期、歲末年初以外正常營業)

How to go. 至神戶『三宮』後，轉搭Port Liner線神戶機場方向，約莫14分鐘後在『京計算機前(神戶動物王國)站下車，出車站後即可以達園區。

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