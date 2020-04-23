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Wonderful Time美味饗宴 精彩食光

聯合新聞網 / Ciao潮旅
下班後到五樓的百宴自助餐廳，大家盡情吃喝玩樂吧，把所有壓力都釋放！ 攝影/Ray
下班後到五樓的百宴自助餐廳，大家盡情吃喝玩樂吧，把所有壓力都釋放！ 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

把握相聚分秒時刻，交通便捷是首選，凱撒飯店連鎖旗下的「凱達大飯店」即坐落於萬華地標雙子星大樓，為全台唯一與台鐵共構並銜接捷運與公車的星級飯店，搭乘捷運至龍山寺站2號出口，步行約3分鐘即可到達，飯店對面還有專用立體停車場，非常便利。

若提早到，不妨坐在大廳等候，欣賞飯店獨有的空間設計，挑高視野、水晶垂飾於燈光投影下浪漫而優雅，大片大理石牆面，特別邀請國內藝術家彭泰仁先生，以壯闊海洋與綿延觀音山壁畫創作展現恢宏氣勢。與此呼應，大廳另兩側牆面飾以台灣藍鵲、台灣花卉壁畫，觀賞藝術畫作之餘，更藉此深刻感受在地豐富的生態之美。

大廳空間設計，挑高視野。 攝影/盧大中
大廳空間設計，挑高視野。 攝影/盧大中

異國風味新鮮料理 大啖美食

「凱達大飯店」開幕至今，中西餐廳的美饌佳餚好評不斷，「百宴自助餐廳」空間設計採用大片落地窗景環繞，有著良好採光視野，寬敞舒適的用餐座位及取餐動線，結合當令食材打造美味盛宴，餐臺上擺滿著各式異國風味料理，新鮮海陸食材、小農蔬果、手作甜品糕點、飲料等，琳瑯滿目、豐盛又澎湃，可說是台北市吃到飽餐廳最佳選擇，CP值超高，適合三五好友一起來吃吃喝喝、杯觥交錯，紓解煩悶壓力、徹底放鬆。

百宴自助餐廳，寬敞舒適的用餐座位及取餐動線。 攝影/盧大中
百宴自助餐廳，寬敞舒適的用餐座位及取餐動線。 攝影/盧大中

招牌美國爐烤牛肉特別選用美國Choice等級肋眼牛排，用低溫冷藏的方式醃制，醃制配料選用英國瑪律頓海鹽、私房烘乾香料、香蒜等秘方塗抹均勻後醃制12小時，再用低溫烘烤方式90度，達到肉中心溫度58度完成。其它特色餐點還包括「現場手作披薩」、「現點現作義大利面」、「鮮嫩豬肋排」等美味佳餚，結合創意口味及食藝美呈現，帶來頂級的飲食饗宴。

百宴自助餐廳結合當令新鮮食材打造美味盛宴，各式餐飲琳瑯滿目、豐盛又澎湃。 攝影/Ray
百宴自助餐廳結合當令新鮮食材打造美味盛宴，各式餐飲琳瑯滿目、豐盛又澎湃。 攝影/Ray

自助餐廳推出「壽星」、「敦親睦鄰」、「敬老」等三大優惠專案，4人同行壽星1人免費，另外只要您是萬華區、中正區居民，出示身分證即可享85折優惠，對於60歲以上的長者凱達也給予75折優惠，活動一直到2020年12月31日止，趕快找親朋好友一起來「凱達大飯店」(實際用餐時段依飯店公告為主)。

凱達獨家伴手禮「磅蛋糕」禮盒。 圖片提供/凱達大飯店
凱達獨家伴手禮「磅蛋糕」禮盒。 圖片提供/凱達大飯店

品味食尚酒吧 享主廚家傳牛肉麵

想要優雅的用餐，或是來個偷閒時刻與閨蜜共度午後時光，同樣位於五樓的「98酒吧」，兼具咖啡廳與酒吧功能，呈現時尚都會風格，提供平日早午餐、下午茶套餐、精緻餐點及各式飲品，備受歡迎的Metro Buffet早午餐，法式煎餅、莊園歐姆蛋、法式土司、磚壓土司、法式鬆餅五種不同美味餐點隨您選擇，輕鬆品嚐如同太陽剛升起般的清新自在。英式雙人下午茶精心特製三明治、果凍、烤布雷、糕點、泡芙等，全然滿足甜點控的口腹之慾，還有主廚家傳的牛肉麵也是人氣必點，有慢煨清煮、精燉紅燒、爽口番茄三種口味，也是老饕們口耳相傳的好味道(實際餐點內容依餐廳現場提供為主)。

98酒吧玩飛鏢 盡興喝酒佐美食心情High

無論白天或黑夜，五樓的「98酒吧」在變幻的大面窗外景色中，最適合三五好友結伴同行，這裡是有溫度的咖啡廳也是一間時尚運動酒吧，除了提供美味小點、精緻料理、各式飲品、經典酒款外，還附有射飛鏢機台，全天候播放體育頻道，可說是消磨一天時光，老友凝聚情感、認識新夥伴，為生活增添未知的驚喜相遇得好所在。

「98酒吧」空間整體風格深具現代潮流質感，座位設計閒適又自在。 攝影/Ray
「98酒吧」空間整體風格深具現代潮流質感，座位設計閒適又自在。 攝影/Ray

「98酒吧」空間整體風格深具現代潮流質感，座位設計閒適又自在，可以坐在窗邊高腳椅喝杯咖啡、喝杯調酒，沉浸於外面的日夜景緻，或是坐在吧台前欣賞調酒師的俐落身手，靜靜的品酩，大家彼此分享近況聊聊心事，還是閒坐於沙發區，大口吃著銷魂的漢堡、炸薯條、盡興喝酒乾杯，一起玩飛鏢比賽、隨著運動賽事心情同起伏、有笑有淚，好久不見的情誼又回來了，享受這難得的下班後輕鬆時刻，身心解放了，又能信心滿滿迎接第二天的工作挑戰。

相約到「98酒吧」，品美酒佐美食，讓感情更升溫。 攝影/Ray
相約到「98酒吧」，品美酒佐美食，讓感情更升溫。 攝影/Ray
「98酒吧」也是一間時尚運動酒吧，附有射飛鏢機台。 攝影/Ray
「98酒吧」也是一間時尚運動酒吧，附有射飛鏢機台。 攝影/Ray

到飯店辦驚喜主題趴 大夥相聚Fun開懷

「凱達大飯店」共有750間客房，精心打造的各式客房位於8至30樓，以輕工業、豪華、雅緻等三種特色設計，讓房間呈現多元風格，以滿足旅客的不同需求。體現時尚的獨特品味，輕工業風融合鐵件、仿舊木地板元素、清新天藍色妝點更具巧妙，豪華風客房強調風格華美富麗，利用對比色彩概念，以紅色為基調，輔水晶燈飾點綴，帶有低調小華麗質感，雅緻風帶有日式現代禪風韻致，以優雅樺木色，暖色傢俱，構築溫馨舒適如居家般氛圍。

精心打造的客房，構築溫馨舒適如居家般氛圍。 攝影/盧大中
精心打造的客房，構築溫馨舒適如居家般氛圍。 攝影/盧大中

每間客房備有美國第一品牌的Serta舒達床墊、全球知名音響品牌JBL的多功能藍牙鬧鐘音響、台灣品牌綠色環保備品等，讓旅客入住期間得到全然放鬆。而透過觀景玻璃窗，更能讓旅人居高一覽這萬華舊城區悠閒風貌，台北城日夜迷人景致，舒緩心情享受難得的沉靜時光。

圖片提供/凱達大飯店
圖片提供/凱達大飯店

除了享受優質的住宿環境外，「凱達大飯店」主張下班後的時光正精彩，就讓「凱達」陪你(妳)開心度過，在隱密不受打擾的客房內，為朋友舉辦專屬的生日派對主題趴，可以是復古風、夜店風或是甜美風，或是上演求婚戲碼，留下美麗的瞬間，亦或慶祝各種美好的紀念日子，在飯店精心佈置，準備美饌與美酒，獻上驚喜熱情服務，絕對讓您徹底得到紓壓與解放，整體氣氛大大提升，和朋友感情更加溫，多麼美妙及感動的難忘時刻！

於輕工業風客房舉辦飯店生日派對。
於輕工業風客房舉辦飯店生日派對。
「凱達」精心佈置，送上驚喜服務，帶來難忘滿滿甜蜜回憶。 攝影/Ray
「凱達」精心佈置，送上驚喜服務，帶來難忘滿滿甜蜜回憶。 攝影/Ray

「凱達大飯店」，一座專為旅人而設的休閒度假空間，一座CP值超高的國際商務觀光飯店，同時也希望打造您不一樣的下班後生活，感受那份深情關懷的溫暖，看見您最美的笑容，張張精彩的合照留影。

Web. www.caesarmetro.com

Fb. 凱達大飯店 Caesar Metro Taipei

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