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愛旅遊的女人最美麗 專為女性設計

聯合新聞網 / Ciao潮旅
迎賓點心、特調酒品受歡迎。 攝影/Ray
迎賓點心、特調酒品受歡迎。 攝影/Ray

大面窗景讓室內外感覺無界限。 攝影/Ray
大面窗景讓室內外感覺無界限。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

去年11月底新開幕，「嬉‧行旅Hotel Si」隱身在台中西區靜謐住宅巷弄內，鄰近勤美綠園道。純白建築物外觀像個纖細優雅的女人，「嬉」在古語，稱為窈窕美麗的女人，是一間專為女性設計的文青旅店，文字牆、透光天井、大面連續窗景、綠意陽台、白色梔子花，成為網美最愛旅店。

圍繞天井光影自然流瀉。 攝影/Ray
圍繞天井光影自然流瀉。 攝影/Ray

圍繞著天井，不設限的場域，通透感貫穿室內外，一入「嬉‧行旅」，空氣自由穿梭，光影自然流動，而大尺度的留白，飾以文字「嬉」的說明，又是最吸睛的拍照打卡點。「嬉‧行旅」是小西城旅店、植光花園酒店集團旗下第三間飯店，執行長說從停車場、大廳到每個樓層的走道，旅店最多的裝飾品就是窗戶，引入陽光和流通的新鮮空氣，讓人更加安心的享受這份優雅與舒適。

文字牆最吸睛的拍照打卡點。 攝影/Ray
文字牆最吸睛的拍照打卡點。 攝影/Ray

細節處用心 提供冷洗精 Dyson全套整髮造型組

除了美麗的建築令人駐足，「嬉‧行旅」最美的風景還包括身著旗袍的服務人員，親切笑容、熱忱服務帶來如沐春風般的舒心。從大廳外就能直接停車(可停9台車)，此時，旅店人員早已Stand by，幫忙提行李，接著引導入大廳就坐，送上特製迎賓點心接骨木花蘋果凍和香草水，由專人辦理住房手續，詢問早餐的選擇，再帶領至入住專屬客房。

「嬉‧行旅」共有33間客房，具現代簡約溫潤風格，搭配自家設計的家具又帶有獨有的個性。特別的是有些衞浴空間位在陽台外，為得是將空間給雙方各自使用，彼此保有隱私。全球頂級飯店使用的席伊麗Sealy床墊Qeen size舒適好眠，以及AJ2沙發床。細節處相當用心，提供6瓶備品，基本洗頭髮、沐浴乳之外，還有洗手乳、護手乳、洗貼心衣物的冷洗精，另只提供冷水壺，既避免燙傷又減少瓶裝水的資源消耗，實在是設想周到。

溫馨舒適又有型的客房。 攝影/Ray
溫馨舒適又有型的客房。 攝影/Ray
家庭房兩大床依客戶需求。 攝影/Ray
家庭房兩大床依客戶需求。 攝影/Ray
樓中樓套房帶有工業風質感。 攝影/Ray
樓中樓套房帶有工業風質感。 攝影/Ray

貼心之處還有，櫃檯提供免費出借Dyson Supersonic全套整髮造型組、蒸氣熨斗掛燙機、熱水壺，可以回房使用。若有小朋友入住，嬰兒澡盆、麗嬰房nacnac嬰兒奶瓶紫外線殺菌消毒箱、Babyhood兒童馬桶輔助座樣樣齊全，讓爸媽出遊好放心。

每層皆有戶外陽台擁綠意。 攝影/Ray
每層皆有戶外陽台擁綠意。 攝影/Ray
每層皆有戶外陽台擁綠意。 攝影/Ray
每層皆有戶外陽台擁綠意。 攝影/Ray

主廚特製早餐美味無負擔 特製調酒夜微醺

翌日免費享用主廚特製早餐料理，有燻鮭魚、嫩煎雞肉、素食等口味，點綴現摘香草植物，搭配濃湯、咖啡與紅茶，不過度烹調、講究營養均衡，開啟活力一天，可以隨性於大廳、房間內或公共的戶外陽台享用，很自由地。

無論閒坐大廳或是室外，開放式的露台，只見濃濃綠意，香草植物淡雅飄香，格外愜意自在，來上一杯特調飲品就更棒了。午後時光或是浪漫夜晚，旅店於下午3點至晚上10點，提供義式咖啡、茶、可可、調酒及糕點，由專業法式甜點師傅專門為旅店量身打造的古典雞尾酒Old Fashioned、莫希托Mojito、日出龍舌蘭、威士忌酸酒、長島冰茶等，享越夜越美麗微醺的滋味。

住房即享用主廚特製早餐。 攝影/Ray
住房即享用主廚特製早餐。 攝影/Ray
住房即享用主廚特製早餐。 攝影/Ray
住房即享用主廚特製早餐。 攝影/Ray

「懂得自在嬉遊城市是你我的獨門藝術」，在「嬉‧行旅」，當回最喜歡的自己，同時刻感受到最真摯的關懷，這份美好的日子與溫暖旅程，期與更多人分享。

純白外觀代表一切初始。 攝影/Ray
純白外觀代表一切初始。 攝影/Ray

嬉‧行旅Hotel Si

Web. reurl.cc/alYro9

Fb. 嬉‧行旅

※入住享有迎賓點心、免費早餐。

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