超夢幻國度 全台唯一獨角獸主題房

獨角獸的美好時光。 攝影/李文欽

【撰文/Aries Huang 攝影/李文欽】

有台中最美飯店稱號，網美拍照最愛的「芭蕾城市渡假旅店」，最大特色為一房一主題的風格，將空間留給空氣、陽光、植物，提供旅客多元的選擇，有新推出的超繽紛獨角獸主題房，超乎想像的頂級Villa房以及CP值超高的經典房和商務房，引領城市渡假又彷如穿越異國的奇幻之旅。

高貴、美好、純潔又永恆不變，是獨角獸象徵，將標誌「獨角獸」化成二次元和立體化，「芭蕾城市渡假旅店」變得更夢幻了，進駐一隻名為「蕾蕾」的可愛獨角獸，相約與您在大面獨角獸彩繪打卡牆拍照留影，更期待和您共度「獨角獸的美好時光」。 獨角獸彩繪打卡牆。 攝影/李文欽

滿室的各式獨角獸 陪伴您度過美好時光

全台唯一的獨角獸Villa主題房，從房門、牆面、床單、抱枕、桌燈、桌巾等充滿獨角獸圖案，各式各樣的獨角獸造型(旅店另有販售)，尤其是床頭背牆，擺設一隻隻粉紅色與天空色的獨角獸存錢筒，「哇！太可愛，心都要被融化了！」還有彩虹投影燈變出彩虹，大型獨角獸坐騎陪伴沐浴，每一隅怎麼拍都好看，變身IG網美受注目，而專屬的香氛帶來獨一無二氣息。獨角獸主題房適合兩人甜蜜共享，也可以加床成為全家同樂的親子房。 獨角獸造型牆面。 攝影/李文欽 大型獨角獸坐騎陪伴沐浴。 攝影/李文欽

伊麗莎白 70坪以上Villa房外加戶外游泳池

想要更奢華的體驗，坐擁約70坪以上的超大空間，推薦「伊麗莎白」，這是「芭蕾城市」年度指定率最高的房型，優雅、端莊、典雅如女王，以白金漢宮建築風格為設計概念，地板大理石巧妙拼貼出的英格蘭國旗，新古典與華麗堂皇巧妙融合。您可以悠閒倘佯於戶外泳池，在色彩鮮艷的淋浴植生牆前自拍，或是拿起麥克風，房內附設的KTV設備，更讓您盡情享受歡唱樂趣。 伊麗莎白Villa房注入白金漢宮元素。 攝影/李文欽 伊麗莎白Villa房有戶外游泳池。 攝影/李文欽 伊麗莎白Villa房。 攝影/李文欽

「Loft曼哈頓」來自美國紐約市Downtown工業風的設計概念，廠房一樣的寬敞空間再加上粗曠紅磚牆、外露鋼構、立體手染原木門片、黑烤漆鐵件屏風、黑色的玻璃、浴室搭配金屬壁磚及古銅吊燈，層層堆疊下，與手工雕刻皮革所製作的床尾椅、鋁件皮革邊的床頭櫃，讓自由隨興的紐約工業風完整呈現。 沉浸在Loft曼哈頓的陽光庭園捨不得移位。 攝影/李文欽 Loft曼哈頓粗曠紅磚牆是特色。 攝影/李文欽

卡洛斯 摩洛哥情緣CP值高 禮遇護照好評中

優於五星級飯店坪數，價格卻很親民，二間CP值高的Villa房，「卡洛斯」空間簡單俐落不失變化性，純白質樸牆面，平滑的幾何線條地板，擺設鋸齒造型花紋的沙發，戶外庭園椰子樹高聳入天更增窗景印象，大地色舖陳的淋浴牆，馬賽克拼貼的浴缸，讓沐浴時光舒暢又愜意。「摩洛哥情緣」，船型拱門為特色，繁複圖騰的床頭造型和黑白相間的沙發，圓形衛浴場域，金黃色磁磚搭配復古吊燈，暖意與溫度的色系構築美好想像，在都會生活中浪漫開啟。 「卡洛斯」空間簡單俐落不失變化性。 攝影/李文欽 摩洛哥情緣帶有法式與地中海獨特魅力。 攝影/李文欽 摩洛哥情緣圓形衛浴場域。 攝影/李文欽

有別於一般傳統的商務房型，22間商務房型皆有12-13坪的舒適感，一大床或兩小床定位，65吋液晶電視，每間房風格也不同，營造溫潤自然質感、現代時尚、經典摩登或古典雅緻，衛浴空間也很講究，乾濕分離、設有氣泡式按摩浴缸，徹底舒緩身心。

商務客房現代時尚感。 攝影/李文欽

今天您想置身哪個美麗國度或是想像世界？「芭蕾城市渡假旅店」的55間房任君選擇，伴您甜蜜入夢。更貼心的是，現正推出大受好評的禮遇護照，即日起至2020年6月30日止，內容最高價值超過3萬元，第二晚半價及住一晚贈送一晚的優惠，集點送獨角獸周邊商品，實在太划算了，快來跟蕾蕾做好朋友，把超萌獨角獸帶回家。

芭蕾城市渡假旅店

Web. www.villaballet.com

Fb. 芭蕾城市渡假旅店 VillaBallet