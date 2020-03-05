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友善養殖 台灣優質石斑魚每一口都是安心滋味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
香麻夠味的「川味椒麻-龍虎斑」讓人越吃越開胃。 攝影/Ray
香麻夠味的「川味椒麻-龍虎斑」讓人越吃越開胃。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

石斑魚皮含有豐富膠質，是天然的養顏美容聖品，「鱻活一號」以無汙染、純淨、生態養殖出，龍虎石斑膠質更豐厚、魚肉更肥美，以急凍保鮮鎖住新鮮，清蒸、香煎就能吃出魚的鮮甜味，鮮魚即食料理包更方便，肉質嫩度不打折，每一口都是安心滋味。

堅持友善養殖的「鱻活一號」，來自屏東林邊鄉的「力佳綠能生技有限公司」，是三代傳承家族企業，也是國內少有的石斑魚產銷一條龍公司，從種魚、產卵、育苗到成魚、冷凍至出貨皆全程一貫作業，秉持節能減碳的經營理念，導入高科技，以無汙染、純淨、生態養殖的方式生產優質水產，更提升為精品水產。

三杯魚頭、砂鍋魚頭將把魚頭切成小塊方便好食用。 攝影/Ray
三杯魚頭、砂鍋魚頭將把魚頭切成小塊方便好食用。 攝影/Ray

以-60℃先真空後再冷凍 鎖住新鮮美味

建立最佳的養殖生態系，魚自然不會生病，更不需要投藥，同時利用益生菌增強魚苗免疫力減少生病，並定期檢驗以確保魚體健康。陳怡如經理表示「力佳綠能」所養殖的每條魚都得到產銷履歷標章及產地認證，於2012年就獲得漁業署肯定為優質石斑魚苗生產場之一，同年又榮獲科技農企業創新研發類菁創獎，2013年榮獲產銷履歷達人，2013-2016年獲頒農委會海宴水產精品獎，2014年《產值倍增 點石成金》傑出貢獻獎，2017年成功開發出有檸檬香味之《鱻果魚》，2018年與工研院聯合承接農委會計畫《農業4.0》，成立8年多來，「鱻活一號」儼然已成為台灣優質石斑魚的領導品牌。

力佳綠能生技有限公司陳怡如經理於Bosch示範鱻魚料理。 攝影/Ray
力佳綠能生技有限公司陳怡如經理於Bosch示範鱻魚料理。 攝影/Ray

陳經理強調新鮮的漁貨組織胺較少，肉質鮮嫩較無腥味。「鱻活一號」的產品在魚池捕撈後立即進行殺清，去魚鱗、內臟完全處理乾淨，接著保持整條或分切，以-60℃先真空後再冷凍，鎖住新鮮、讓魚肉的營養不被氧化，無添加防腐劑，確保產品運送過程中維持新鮮美味及安全。

熟食鮮魚料理包 簡單加熱即可 美味不流失

「鱻活一號」深獲消費者信賴以及星級飯店、知名餐廳指定，如「北投少帥禪園」、「WINEderful葡萄酒餐廳」、「Ho Hotpot鈥鍋」等。除了養殖一條條健康的龍虎石斑、龍膽石斑，「鱻活一號」還有開發黃金鯧、午仔魚、手工鮮蝦干貝丸、櫻花蝦丸類等多項產品。並因應消費者需求，近來更研發各式熟食鮮魚料理，不需要任何廚藝，開袋簡單加熱就能方便食用，打破大家對即食全魚肉質乾柴的刻板印象，依然保有肉質水嫩、膠質豐厚、Q彈鮮美。

鱻活一號推出精美禮盒包裝，伴手禮首選。 攝影/ Ray
鱻活一號推出精美禮盒包裝，伴手禮首選。 攝影/ Ray
鱻活一號推出精美禮盒包裝，伴手禮首選。 攝影/盧大中
鱻活一號推出精美禮盒包裝，伴手禮首選。 攝影/盧大中

「川味椒麻-龍虎斑」選用膠質滿滿的龍虎斑，淋上以花椒、辣椒、花椒油、香油等製成的辛香艷紅湯汁，撲鼻的香氣，Q彈有勁的魚肉香麻夠味，再配上一碗白飯，越吃越開胃，在唇齒間繚繞的香甜，更讓人回味無窮。不擅吃辣者，可選擇「濃郁蒜香-龍虎斑」，同樣以整尾龍虎石斑魚製作，簡單的調味，濃郁蒜香與鮮甜的魚肉交織就很夠味，一口接一口筷子停不了。若喜歡吃魚頭，還有香辣黏嘴好滋味的「三杯魚頭」以及「龍虎石斑魚砂鍋魚頭」，特別將把魚頭切成小塊、方便食用，一公斤包裝，很適合2-3人的小家庭一起享用。

「濃郁蒜香-龍虎斑」，濃郁蒜香與鮮甜魚肉交織超夠味。 攝影/Ray
「濃郁蒜香-龍虎斑」，濃郁蒜香與鮮甜魚肉交織超夠味。 攝影/Ray
香辣黏嘴好滋味的三杯魚頭。 攝影/Ray
香辣黏嘴好滋味的三杯魚頭。 攝影/Ray

沒想到魚肉也能做水餃，超乎想像的特色風味，值得一一品嘗。計有三種口味，「龍虎石斑鱻餃」，以青蔥輔以鮮美魚味，滿滿魚肉讓愛吃魚的您享受滿口新鮮、紮實飽滿好滋味。「龍膽蝦仁韭黃水餃」一整尾大蝦仁配上龍膽石斑的奢侈組合，韭黃調和更提味，一口咬下好滿足。「石斑魚鱻餃-韓式泡菜」，微辣韓式泡菜與龍虎斑的絕妙搭配，泡菜迷們絕對不能錯過。

龍膽蝦仁韭黃水餃與龍虎石斑鱻餃，超乎想像的特色風味。 攝影/Ray
龍膽蝦仁韭黃水餃與龍虎石斑鱻餃，超乎想像的特色風味。 攝影/Ray

陳怡如經理先行預告，今年會陸續開發新口味的熟食鮮魚料理，還有滴魚精產品，「鱻活一號」希望滿足大家的味蕾，既吃得好又吃得健康。

鱻活一號/力佳綠能生技有限公司

Web. http://taiwanfresh.com/

Fb. 鱻活一號

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