Morish！全台唯一澳洲葡萄酒體驗館
【撰文/VH 攝影/周兆志】
澳洲，新世界葡萄酒的代表之一，以遼闊、多樣、獨特的風土孕育了辨識度極高的夏多內、希哈等品種葡萄，以純熟、精湛的釀酒技術和活力充沛的品牌行銷將澳洲葡萄酒推向國際。
專營澳洲葡萄酒的慕琳斯酒業（AMW，Australia Morish Wines），2019年11月進駐了台灣，選在台北市大安區開設了全台第一家澳洲葡萄酒體驗館，提供專業的葡萄酒品飲服務，並透過定期與不定期舉辦的葡萄酒座談會、品鑑會、酒會、展覽等，傳遞道地的澳洲葡萄酒文化。
慕琳斯酒業副總經理許元修指出，「Morish」是品嘗到好吃、喜愛的食物時會不自覺發出的讚嘆，選擇以「Morish」為名，即是以此為期許，希望客人品嘗到他們的葡萄酒時，也會同樣地讚不絕口，陶醉在澳洲葡萄酒的魅力風情裡。
澳洲葡萄酒的美好 需要親臨品飲體驗
副總許元修說，葡萄酒在澳洲是「Party wine」，親人好友相聚時的助興飲品，互動的氛圍總是歡樂、暢快的，他希望能將這樣的品飲文化帶進台灣來。因此，慕琳斯酒業在台灣，不僅開設實體門市，還設置了體驗空間，歡迎葡萄酒的愛好人士前來品味澳洲葡萄酒的美好。
慕琳斯酒業集團旗下擁有多個澳洲五星級葡萄酒獨立莊園，自營的葡萄酒品牌並屢獲殊榮，包括：Turners Crossing（特倫斯．穿越者）、Lou Miranda Estate（盧．米蘭達）、Hanging Rock（懸岩）、Gotham（哥譚）、Morish（慕琳斯）等，產區分布在維多利亞（Victoria）州內知名的巴羅薩谷（Barossa Valley）、班迪哥（Bendigo）、墨爾本（Melbourne）等法定產區。
副總許元修表示，就台灣市場而言，相對於已進口許久的法國葡萄酒，對澳洲葡萄酒的熟悉度還有待提升，這也是他們寄望透過實際品飲體驗來推廣的原因。Fb. 慕琳斯酒業有限公司@ENJOYMORISH
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