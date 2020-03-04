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新冷戰縮影？美限中「外國使團」官媒駐美人數

深受大小朋友喜愛 高雄有全台唯一駕駛主題樂園

聯合新聞網 / Ciao潮旅
旋轉木馬如入夢想世界。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
旋轉木馬如入夢想世界。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

【整輯/AH】

這是台灣第一座動態樂園，「鈴鹿賽道樂園」自開幕以來即深受大小朋友的喜愛，在這裡待上一整天都不會膩。傳承日本鈴鹿賽車場的精神，打造一個親子互動式汽車主題樂園，將賽車運動魅力扎根台灣，搭配事前教育訓練及比照國際級的安全配備，讓孩子從小培養正確交通觀念，所以爸爸媽媽好放心，大家可以安心體驗競速的快感。

圖片提供/鈴鹿賽道樂園
圖片提供/鈴鹿賽道樂園

刺激冒險 腎上腺素飆升的快感

「鈴鹿賽道樂園」最有名的「迷你鈴鹿賽道Mini Suzuka Circuit」，是台灣擁有國際水準的職業級卡丁車賽道，全長600公尺，為日本鈴鹿國際賽道10：1的擬真縮小版，重現經典的8字形立體交叉隧道與專業著名關卡特色，搭配法國進口與F1同級的TECPRO賽車護欄，讓每位玩家在安全環境中，享受高速馳騁的賽車樂趣。

職業級卡丁車賽道迷你版。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
職業級卡丁車賽道迷你版。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
甩尾小車手從中發現駕駛競賽的趣味性。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
甩尾小車手從中發現駕駛競賽的趣味性。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

此外，樂園內還設有多項遊樂設施，承襲MOBILITYLAND的精神，以各式各樣交通工具的樣貌呈現，並以「教育性」及「安全性」為主要考量，跟著吉祥物代表，可愛的酷奇拉家族帶你玩遍樂園，體驗樂趣多更多。首先搭乘原木打造的歐風輕軌「草衙道電車」穿過浪漫優雅的歐洲小鎮造景，再來到充滿歡樂驚喜的樂園，揭開玩樂的序幕。

親子互動式汽車主題樂園。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
親子互動式汽車主題樂園。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

樂園內分成兩區，分別是「技能培訓村」以及「小小城市區」。技能培訓村裡最知名的設施莫過於是「天空飛行家」，透過公轉搭配自轉的能力，就能翱翔在天空中。還有可以駕駛著帥氣的越野車，挑戰各式各樣的路面障礙物，體驗涉水、凹凸路面、橋樑等刺激的過程，「越野大冒險」盡情享受駕駛樂趣。膽子夠大、心臟夠強，那一定要來試試「自由落體」，水平旋轉及垂直移動的刺激，重力加速急速下降的快感，享受加速度俯衝的同時也可一覽園區。感受離合力刺激感的「自由搖滾」則帶來前所未有的翻轉刺激。

越野大冒險挑戰各種路面狀況。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
越野大冒險挑戰各種路面狀況。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

不亦樂乎 大小朋友都愛的賽車世界

除了大朋友喜愛的刺激設施外，「小小城市區」的設施絕對是小小車手必須體驗的。「酷奇拉駕駛學校Kochira Driving School」讓爸爸媽媽與小朋友一起駕駛小汽車，在規劃各式號誌的路線裡學習交通規則，從中學習正確的交通禮儀，完成任務就可以依過關級別獲得駕照喔！

酷奇拉駕駛學校學習正確交通禮儀。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
酷奇拉駕駛學校學習正確交通禮儀。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

誰說小朋友就不能當位賽車手，「甩尾小車手」、「小小騎士」就是針對小朋友所設置的遊樂設施，讓小朋友親自駕駛小汽車，過彎時大力轉動方向盤也能有刺激的甩尾感受，從中發現駕駛、競賽的趣味性。「小小騎士」在安全中體驗騎乘電動摩托車的樂趣，油門加速快感，由專人幫小朋友配戴護具，跌倒也不易受傷，爸媽請放心。

甩尾小車手。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
甩尾小車手。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
小小騎士體驗騎乘電動摩托車。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
小小騎士體驗騎乘電動摩托車。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

「滴答電車」讓小朋友化身列車長，可以自行操控可愛小電車，挑戰通過橋樑、隧道等指定任務。其它還有摩天輪，開放式觀景車廂飽覽樂園景色，如進入奇幻夢想世界的旋轉木馬等。打造愉悅的運動體驗，「鈴鹿賽道樂園」一次滿足大小朋友的玩樂需求、夢想成真，共同創造熱血的美好回憶。

化身列車長自行操控滴答電車。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園
化身列車長自行操控滴答電車。 圖片提供/鈴鹿賽道樂園

鈴鹿賽道樂園

Web. www.suzukacircuitpark.com

Fb. 鈴鹿賽道樂園 Suzuka Circuit Park

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