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齊饗良食 饗樂開心 食在安心Ho Hotpot鈥鍋

聯合新聞網 / Ciao潮旅
進口牛肉油花色澤漂亮入口即化。 攝影/Ray
進口牛肉油花色澤漂亮入口即化。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

喜歡「TBS剔邦饈Teppanyaki」鐵板燒的鮮美滋味，欣賞店家對食材與用餐品質的一貫堅持，現在又有一個賞味好去處。由「TBS剔邦饈」的老闆Jet和老婆Tina一手打造的「Ho Hotpot鈥鍋」，要來寵愛喜歡吃火鍋的饕客。

用餐空間打造工業風暖色系感覺。 攝影/Ray
用餐空間打造工業風暖色系感覺。 攝影/Ray

為什麼開火鍋店呢？Jet表示自己當初學西餐時，首先就是要學會熬煮高湯，「高湯是西餐的靈魂」，火鍋最重要的就是湯頭，以西式的料理概念融入，「Ho Hotpot鈥鍋」想帶給消費者不一樣的感受，取名「鈥鍋」，鈥為稀土元素之一，取其珍貴之意。

可以喝的川味麻辣鍋嚴選辛香料。 攝影/Ray
可以喝的川味麻辣鍋嚴選辛香料。 攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

融入西式料理手法 湯頭與醬料有新意

用餐空間延續「TBS剔邦饈」工業風，營造暖色系感覺，寬敞座位輕鬆自在。五種湯底可供選擇，以滿足不同口味；利尻昆布鍋特選日本三大昆布之一的北海道利尻昆布，加上新鮮蔬果熬煮，香氣高雅、自然甘美。高粱酸白菜鍋選自金門高粱酒醋釀製的酸白菜，道地做法、非常夠味。豚骨豆乳鍋融合大骨高湯、豆漿和牛奶，醇厚風味又營養。可以喝的川味麻辣鍋，味道溫潤不刺激，口感鮮香辣麻，超過癮！以南薑、香茅、東南亞香料、椰奶、蝦子熬煮的南洋叻沙鍋，充滿濃濃南洋味、滋味豐富有深度。

利尻昆布鍋特選北海道利尻昆布，自然甘美。 攝影/Ray
利尻昆布鍋特選北海道利尻昆布，自然甘美。 攝影/Ray
川味麻辣鍋與豚骨豆乳鍋組合的鴛鴦鍋。 攝影/Ray
川味麻辣鍋與豚骨豆乳鍋組合的鴛鴦鍋。 攝影/Ray

為顧客把關嚴選食材，訴求理念「齊饗良食」，所有食材都是Jet細挑肉品業者，這海陸盛宴太澎湃，肉控者絕不會失望。美國牛五花、極黑牛、丹麥國寶豬、紐西蘭羔羊、西班牙伊比利豬、日本和牛，還有台灣優質品牌舒康雞及究好豬，在在尊寵味蕾。海草蝦、澎湖明蝦、藍鑽蝦、鱻魚、文蛤、愛爾蘭麵包蟹、南非黃金龍蝦、加拿大活波士頓龍蝦等，海鮮活跳跳看的見。醬料也很用心，Jet研發創新，松露醬油選用台灣百年的丸莊醬油，壺底油加入法國進口松露醬、白松露油，一點蝦夷蔥，與Q嫩肉質搭配使味道層次更豐富美味。奇異果柚香醬選用紐西蘭奇異果，混合檸檬汁、柚子油醋及橄欖油，帶有提味作用，自然引出鮮甜海之味。

攝影/Ray
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特選在地石虎保育農場的有機蔬食

在蔬菜方面，夫婦倆也堅持「食在安心」，走訪台灣，挑選在地小農的作物，皆有產地履歷，其中大宗來自南投的「石虎保育農場」，因為要讓石虎安心居住覓食，所栽種的農產品採無毒、有機等方式，所以店內品嘗的高麗菜、南瓜、山菜、白蘿蔔等，更帶有大地的自然鮮甜，尤其是紫玉米，溶在鍋裡的花青素，對身體有助益。而獨有的和牛滷肉飯也令人再三回味，和牛香氣，不會太油膩，淋一些在越光米飯，加點蝦夷蔥，就怕一碗還不夠。

攝影/Ray
攝影/Ray
海陸配料、鮮蔬、附餐等，給予賓客最澎拜的心意。 攝影/Ray
海陸配料、鮮蔬、附餐等，給予賓客最澎拜的心意。 攝影/Ray

台北中山區可說是火鍋一級戰區，「Ho Hotpot鈥鍋」不走吃到飽路線，以優質食材、活體海鮮與創意湯頭為其特色。Jet說「店內以單點和海陸套餐為主，希望客人吃飽不吃撐，搭配吃到飽不易吃到的食材，高貴而不貴，提供超值的用餐體驗」。端看老闆夫婦認真經營的態度，每位客人滿足的笑容，相信就是客人心中的星級料理，美味無法比。Fb. HO HotPot 鈥鍋嚴選海陸創意鍋物

攝影/Ray
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