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藝術 食尚 高雄在地遊程五感新體驗

聯合新聞網 / Ciao潮旅
雙洗臉檯的衛浴設計提供尊榮享受。 圖片提供/晶英國際行館
雙洗臉檯的衛浴設計提供尊榮享受。 圖片提供/晶英國際行館

【整輯/AH】

座落於高雄最繁華的亞洲新灣區，由御盟集團與晶華酒店集團攜手合作的「晶英國際行館Silks Club」，透過建築設計、藝術精品及頂級餐飲為賓客呈現高端飯店的極致享受。今年獲得世界奢華酒店大獎（World Luxury Hotel Awards），《奢華藝術酒店》世界首獎、《奢華全套房酒店》亞洲區首獎等雙料肯定。「晶英國際行館」以「藝術」為核心理念，透過時尚設計，與國內外200餘位知名藝術家合作，為147間客房精心佈置，帶來藝術浸潤的全新五感享受。

2019世界奢華酒店大賞雙料首獎。 圖片提供/晶英國際行館
2019世界奢華酒店大賞雙料首獎。 圖片提供/晶英國際行館
搭配海天一色港都景緻享用精緻養生晨食。 圖片提供/晶英國際行館
搭配海天一色港都景緻享用精緻養生晨食。 圖片提供/晶英國際行館

以城市綠洲的概念，為全球賓客締造隱密奢華之旅，誠如御盟集團董事長邵永添所言：「我對高雄有著深厚情感，御盟懷抱對品質生活的至高追求，全力打造晶英國際行館，旨在樹立台灣高端飯店新標竿，讓賓客在享受溫馨優質服務之餘，充分感受高雄之美。」

晶英國際行館建築外觀。 圖片提供/晶英國際行館
晶英國際行館建築外觀。 圖片提供/晶英國際行館
客房擁有寬闊透亮的全景落地窗。 圖片提供/晶英國際行館
客房擁有寬闊透亮的全景落地窗。 圖片提供/晶英國際行館

日本國宴級餐飲品牌UKAI首度進駐台灣

除了注重藝術豐富視覺，對於食藝美同樣講究。引進深受許多海內外饕客喜愛，日本頂級餐飲品牌「UKAI」，是日本首相安倍晉三宴請美國總統川普、法國總統馬克宏等國家級元首的首選。於海外首度設立據點，選擇在「晶英國際行館」打造Ukai-tei Kaohsiung，獻上Ukai-tei鐵板燒、Grill Ukai西餐、Ukai Kaiseki懷石等職人料理。

Ukai-tei Kaohsiung餐廳入口。 圖片提供/晶英國際行館
Ukai-tei Kaohsiung餐廳入口。 圖片提供/晶英國際行館

由集團總料理長笹野雄一郎Yuichiro SASANO領軍，力求原汁原味呈現UKAI料理精髓，並親自尋訪台灣四處只為呈現當季最佳旬鮮食材，烹調出令人驚豔的逸品。笹野總料理長強調「讓客人能感受到我們款待的心意，透過料理和服務讓客人在用餐過程中感到幸福，就是最大的成就」。

Ukai-tei鐵板燒空間設計處處令人驚艷。 圖片提供/晶英國際行館
Ukai-tei鐵板燒空間設計處處令人驚艷。 圖片提供/晶英國際行館

比鄰Ukai-tei鐵板燒，行館二樓還設有別具風格的「獺祭酒吧」，是享譽全球的日本夢幻名酒「獺祭DASSAI」，於海外第一家授權獺祭酒吧。由御盟集團與旭酒造合作，將最新鮮的純米大吟釀直送台灣，供賓客隨心暢飲，搭配Ukai-tei Kaohsiung設計監製的佐酒美饌，品嚐新鮮海味與銘酒相得益彰的全新餐酒體驗。

Ukai Kaiseki精選季節旬鮮美味。 圖片提供/晶英國際行館
Ukai Kaiseki精選季節旬鮮美味。 圖片提供/晶英國際行館
Grill Ukai主廚精湛的炭火直燒技藝保留食材本身的天然鮮美。 圖片提供/晶英國際行館
Grill Ukai主廚精湛的炭火直燒技藝保留食材本身的天然鮮美。 圖片提供/晶英國際行館

董事長三星行程 串聯人文歷史的景點

「晶英國際行館」擔任起城市行銷大使，為了讓世界更認識高雄，特別推出「董事長三星行程」，由熱愛高雄的邵永添董事長精心規劃，以串聯具有人文、歷史意義的景點為主軸，將高雄值得專程造訪的景點整合，像是清朝統治時期建設的英國領事館，日治時期的鹽埕埔商圈、注入設計與創意能量的駁二藝術特區、優雅蛻變為當代美術館的金馬賓館等，進而了解港都的過去、現在及未來，邵董事長誠心邀請旅人親自走訪，體驗古今交錯的海港風光。

董事長三星行程走訪金馬賓館當代美術館。 圖片提供/晶英國際行館
董事長三星行程走訪金馬賓館當代美術館。 圖片提供/晶英國際行館

當然，高雄的迷人之處不僅於此，飯店也依照不同的主題規劃數條城市旅遊路線，供旅人按圖索驥前往探尋。若是希望以更優雅從容的步調深入探訪高雄，可選擇2020年度甫推出的《遨遊港都｜城市旅遊住房專案》，預約飯店為您悉心安排一切，每房11,999元起，即可入住頂尖旅宿，搭乘賓士禮賓車於城市中遨遊。

遨遊港都專案獨享獨享賓是禮賓車城市巡禮。 圖片提供/晶英國際行館
遨遊港都專案獨享獨享賓是禮賓車城市巡禮。 圖片提供/晶英國際行館

晶英國際行館Silks Club

Web. www.silks-club.com

Fb. 晶英國際行館 Silks Club

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