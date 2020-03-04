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細細品味Mu Viet 越法融合的時尚美景與美饌

聯合新聞網 / Ciao潮旅
越式酸辣海陸推推鍋。 攝影/Ray
越式酸辣海陸推推鍋。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

受到法國殖民影響，越南美饌揉合東西方等多元文化基因，善用大量新鮮生菜與香草，淬鍊出比其它東南亞料理更清爽、順口的新風味。翻開「沐越」菜單，品項豐富多達70種以上，每樣都好吸引人，可單點或選擇套餐，另參考主廚推薦料理。清爽的春捲繽紛三味是網美最愛，有鮮蝦、香料烤雞、芋泥櫻花蝦口味，搭配主廚自製魚露醬更有一番風味。雙味甘蔗蝦將飽滿蝦仁、花枝包裹在甘蔗上，鋪滿杏仁角和日本五色米果油炸至金黃酥脆，最後咬咬甘蔗桿，有回甘的感覺。

春捲繽紛三味是網美最愛。 攝影/Ray
春捲繽紛三味是網美最愛。 攝影/Ray
雙味甘蔗蝦雙享二種口味。 攝影/Ray
雙味甘蔗蝦雙享二種口味。 攝影/Ray

靈魂湯頭成就法式現沖松露牛小排河粉

最有人氣的法式現沖松露牛小排河粉，以牛骨、蔬菜和多種辛香料熬製湯頭，再加點白松露油，將湯頭淋在牛小排和法式黑松露，奢華香氣襲來，入口更難忘。法越經典雙層拼盤，黃金蝦餅、香料烤雞小圓餅、檸香吮指雞翅，三種好料一次滿足。道地家常菜焦糖瓦鍋豬肉，口感軟嫩、鹹香微甜帶著焦糖香氣，用生菜包著吃，清爽又美味。打卡必拍的越式酸辣海陸推推鍋，將越南傳統的帽子火鍋創新，鍋具形似倒扣的帽子，湯頭為越南道地的酸湯，鍋緣放置多樣海陸食材，想吃什麼就推什麼下去，遂取名為推推鍋。

最有人氣的法式現沖松露牛小排河粉。 攝影/Ray
最有人氣的法式現沖松露牛小排河粉。 攝影/Ray
法越經典雙層拼盤佐越式摩西多。 攝影/Ray
法越經典雙層拼盤佐越式摩西多。 攝影/Ray
道地家常菜焦糖瓦鍋豬肉。 攝影/Ray
道地家常菜焦糖瓦鍋豬肉。 攝影/Ray

芽莊紅咖哩雞佐法國長棍，魚露、香茅、紅辣椒與椰漿的巧妙結合，不加馬鈴薯而是地瓜，搭配長棍麵包一起享用，帶有微微辣度與甜度。古代越南宮廷獨有的宮廷火焰椰子蝦，上桌時再點燃耀眼火焰，藍鑽蝦肉鮮甜、湯汁入味，滿足視覺和味覺的雙重饗宴。甜點法越布蕾，附上小壺越式咖啡，可淋在布蕾上面，略帶焦苦的咖啡豆散發特有堅果香氣可中和甜度，風味更迷人。不論是來杯越式低濾冰咖啡或是微辣感的越式摩西多、河內啤酒等，不用出國也能在「沐越」品嚐道地的越南風味。

芽莊紅咖哩雞佐法國長棍。 攝影/Ray
芽莊紅咖哩雞佐法國長棍。 攝影/Ray
貴族菜宮廷火焰椰子蝦。 攝影/Ray
貴族菜宮廷火焰椰子蝦。 攝影/Ray
法越布蕾搭配越式低濾冰咖啡。 攝影/Ray
法越布蕾搭配越式低濾冰咖啡。 攝影/Ray

越法建築 彩繪燈籠 繽紛壁畫為空間元素

除了享受精緻的越南料理外，「沐越」特別設計的用餐空間，融合越式熱情色彩與法式的悠閒浪漫，將越法建築元素，如經典法式孔雀藍的拱門、羅馬柱，木製百葉窗以及精美的手工彩繪燈籠、繽紛壁畫為主要元素，再飾以熱帶植栽、傳統笠帽、竹籃等，打造出全台最美的越式餐廳，讓人如身歷其境體驗越法獨有風情，帶有東方小巴黎的魅力氛圍。

大面主題壁畫呈現越式風情。 攝影/Ray
大面主題壁畫呈現越式風情。 攝影/Ray
手工燈籠是越南的最大特色。 攝影/Ray
手工燈籠是越南的最大特色。 攝影/Ray

一店一主題，各有不同的主題壁畫，展現越南文化與建築之美。台北復興南路店形塑越南左岸河邊的風光明媚，羅斯福店將胡志明市最古老的「西貢中央郵局」風格概念融入場景佈置。全台唯一挑高分店的新店民權店，以中法建築「胡志明美術館」為靈感，每個角落都蘊含美學巧思。台中公益店以越南市集場景作為主題風格，大門的門把為船槳造型，漂在西貢河上的小船與彩繪燈籠超亮點，天花板上有小船，處處都是熱門拍照點；服務人員身穿傳統服裝「襖黛」所改良的制服，背著一個藤編小包，也成了「沐越」的特色之一。徜徉專屬越南的法式浪漫風情中，在「沐越」恣意享受東西文化交融的韻涵，滿足想念的味蕾。

服務人員身穿傳統服裝「襖黛」所改良的制服。 攝影/Ray
服務人員身穿傳統服裝「襖黛」所改良的制服。 攝影/Ray

沐越Mu Viet越式料理

Web. www.muvietdining.com

Fb. 沐越Mu Viet越式料理

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