The Bal'e Villas 相約南投 與峇里島自然藝境新邂逅

【撰文/Aries Huang 攝影/吳漾】

每間旅宿都有一個故事，代表一個夢想。「The Bal'e Villas牛眠 埔里」會館的執行長吳維勝，2000年的第一次峇里島行，喜歡她的人文藝術風情，放鬆自在的感覺，從此黏上這個美麗國度，戀上國度裡的休閒飯店，至今總共去過30多次，心中也萌起了想要打造如Bali Style 的渡假天堂，一個可以真正忘我放空的秘境。 主體建物規劃為休憩之所。 攝影/Aries

無邊際懸空泳池 一覽無遮蔽的開闊視野

試著畫出構想，再交由設計師畫圖，7年前開始興建，他幾乎親自參與及施作，並從峇里島當地採購各式建材，石牆、砂岩、火山石等，吳先生笑說光是運回來的貨櫃就高達28個，滿載50幾幅畫，期間雖然很辛苦，但，是做自己有興趣的事，所以一切都值得了 會館的夜景別有一番風情。 攝影/吳漾 。

踏入「The Bal'e Villas」，真得好像來到異國峇里島，那可愛的鳶尾花、雞蛋花、扶桑花、天堂鳥隨處可見，中東海棗、聖誕椰子、銀葉霸王梠構築熱帶雨林景觀。整個園區佔地約4500坪，僅有15間住房，主人無私地將大片綠地規劃為獨立花園、空中發呆庭、無邊際懸空泳池、池畔酒吧等設施，擺放隨處可放空躺平的休閒椅，無遮蔽的開闊視野，遠眺群山起伏環繞，觀日出賞夕照，看明月星星閃耀，享受大自然給予最尊寵的奢禮。 夜晚點燈後的花園更顯浪漫。 攝影/吳漾 無邊際懸空泳池享美好夜色。 攝影/吳漾

會館名為〝Bal'e〞，就是取自峇里島文〝發呆亭〞的意思，〝牛眠〞是因為園區後面是牛眠山，這二字很有意境，希望旅客來到這什麼都不要想，在此徹底紓放、發呆也好。室內空間融入峇里島建築特色，以石材、木作打造接待廳、餐廳，大面積落地窗引入天光，最吸睛的是處處擺設許多藝術品，不論是掛畫、木雕、石雕、圖騰，具象也好、寫意也罷，每件都很有意思。吳先生還發揮巧思，將老柚木的樹根組合置入燈泡，成就獨一無二的大型主燈，成為餐廳的亮點之一。 餐廳的老柚木樹根主燈為亮點之一。 攝影/吳漾

樓梯立面設計超亮點 幾何構造彷如鳥巢意象

長方形的主體建物，一側樓梯立面設計以直立鐵架與橫木的幾何構造宛如鳥巢意象延伸至三樓，虛與實的巧妙呈現，成為拍照的最佳景點，到了夜晚，打亮三樓的鳥籠造型吊燈，又有不同的風貌。休憩場域規劃為一樓Villa，二樓客房，三樓為空中發呆亭，同樣大器的將空間留給客廳、臥室、浴室和戶外陽台，最小房型就有23坪，VIP房86坪，Villa還設有庭院。 很吸睛的鳥籠造型吊燈。 攝影/Aries Villa家庭房擁有超寬敞浴室空間。 攝影/吳漾

二樓客房牆面採用與峇里島Four Seasons與Bulgari Resort Hotel相同自然質樸的石材，再飾以南洋風情的燈具、掛畫等，整體呈現低調奢華的美感。不僅室內可沐浴在石砌的浴缸，戶外陽台也可以享受超大浴缸的戲水樂趣，貼心的王經理Doris準備迎賓茶點，台灣香日月潭頂級紅玉紅茶，搭配特製手工餅乾和埔里百里香果凍，即使待在房內一整天亦倍感溫馨與舒心。 基本的客房就有23坪。 攝影/吳漾

早餐提供埔里有名的網紅鹹油條夾土雞荷包蛋，五星級飯店指定農場直送生菜、食用花、大坪頂百香果、茭白筍、玉米等，日後將會陸續開發其它特色美食，未來晚餐則是款待精緻的法式料理。執行長欣喜能將夢想實現，更希望和旅人們共享慢活的度假美學，不用出國，就在埔里的「The Bal'e Villas」感受峇里島的生活之美，與自然、藝術浪漫對話。 早餐提供埔里有名的網紅美食。 攝影/吳漾

The Bal'e Villas牛眠 埔里

Web. www.balevillaspuli.com

Fb. The Bal'e Villas 牛眠 埔里