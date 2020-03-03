The Bal'e Villas 相約南投 與峇里島自然藝境新邂逅

聯合新聞網 / Ciao潮旅
來這裡什麼都不要想，放空就好。 攝影/吳漾
來這裡什麼都不要想，放空就好。 攝影/吳漾

【撰文/Aries Huang 攝影/吳漾】

每間旅宿都有一個故事，代表一個夢想。「The Bal'e Villas牛眠 埔里」會館的執行長吳維勝，2000年的第一次峇里島行，喜歡她的人文藝術風情，放鬆自在的感覺，從此黏上這個美麗國度，戀上國度裡的休閒飯店，至今總共去過30多次，心中也萌起了想要打造如Bali Style 的渡假天堂，一個可以真正忘我放空的秘境。

主體建物規劃為休憩之所。 攝影/Aries
主體建物規劃為休憩之所。 攝影/Aries

無邊際懸空泳池 一覽無遮蔽的開闊視野

試著畫出構想，再交由設計師畫圖，7年前開始興建，他幾乎親自參與及施作，並從峇里島當地採購各式建材，石牆、砂岩、火山石等，吳先生笑說光是運回來的貨櫃就高達28個，滿載50幾幅畫，期間雖然很辛苦，但，是做自己有興趣的事，所以一切都值得了

會館的夜景別有一番風情。 攝影/吳漾
會館的夜景別有一番風情。 攝影/吳漾

踏入「The Bal'e Villas」，真得好像來到異國峇里島，那可愛的鳶尾花、雞蛋花、扶桑花、天堂鳥隨處可見，中東海棗、聖誕椰子、銀葉霸王梠構築熱帶雨林景觀。整個園區佔地約4500坪，僅有15間住房，主人無私地將大片綠地規劃為獨立花園、空中發呆庭、無邊際懸空泳池、池畔酒吧等設施，擺放隨處可放空躺平的休閒椅，無遮蔽的開闊視野，遠眺群山起伏環繞，觀日出賞夕照，看明月星星閃耀，享受大自然給予最尊寵的奢禮。

夜晚點燈後的花園更顯浪漫。 攝影/吳漾
夜晚點燈後的花園更顯浪漫。 攝影/吳漾
無邊際懸空泳池享美好夜色。 攝影/吳漾
無邊際懸空泳池享美好夜色。 攝影/吳漾

會館名為〝Bal'e〞，就是取自峇里島文〝發呆亭〞的意思，〝牛眠〞是因為園區後面是牛眠山，這二字很有意境，希望旅客來到這什麼都不要想，在此徹底紓放、發呆也好。室內空間融入峇里島建築特色，以石材、木作打造接待廳、餐廳，大面積落地窗引入天光，最吸睛的是處處擺設許多藝術品，不論是掛畫、木雕、石雕、圖騰，具象也好、寫意也罷，每件都很有意思。吳先生還發揮巧思，將老柚木的樹根組合置入燈泡，成就獨一無二的大型主燈，成為餐廳的亮點之一。

餐廳的老柚木樹根主燈為亮點之一。 攝影/吳漾
餐廳的老柚木樹根主燈為亮點之一。 攝影/吳漾

樓梯立面設計超亮點 幾何構造彷如鳥巢意象

長方形的主體建物，一側樓梯立面設計以直立鐵架與橫木的幾何構造宛如鳥巢意象延伸至三樓，虛與實的巧妙呈現，成為拍照的最佳景點，到了夜晚，打亮三樓的鳥籠造型吊燈，又有不同的風貌。休憩場域規劃為一樓Villa，二樓客房，三樓為空中發呆亭，同樣大器的將空間留給客廳、臥室、浴室和戶外陽台，最小房型就有23坪，VIP房86坪，Villa還設有庭院。

很吸睛的鳥籠造型吊燈。 攝影/Aries
很吸睛的鳥籠造型吊燈。 攝影/Aries
Villa家庭房擁有超寬敞浴室空間。 攝影/吳漾
Villa家庭房擁有超寬敞浴室空間。 攝影/吳漾

二樓客房牆面採用與峇里島Four Seasons與Bulgari Resort Hotel相同自然質樸的石材，再飾以南洋風情的燈具、掛畫等，整體呈現低調奢華的美感。不僅室內可沐浴在石砌的浴缸，戶外陽台也可以享受超大浴缸的戲水樂趣，貼心的王經理Doris準備迎賓茶點，台灣香日月潭頂級紅玉紅茶，搭配特製手工餅乾和埔里百里香果凍，即使待在房內一整天亦倍感溫馨與舒心。

基本的客房就有23坪。 攝影/吳漾
基本的客房就有23坪。 攝影/吳漾

早餐提供埔里有名的網紅鹹油條夾土雞荷包蛋，五星級飯店指定農場直送生菜、食用花、大坪頂百香果、茭白筍、玉米等，日後將會陸續開發其它特色美食，未來晚餐則是款待精緻的法式料理。執行長欣喜能將夢想實現，更希望和旅人們共享慢活的度假美學，不用出國，就在埔里的「The Bal'e Villas」感受峇里島的生活之美，與自然、藝術浪漫對話。

早餐提供埔里有名的網紅美食。 攝影/吳漾
早餐提供埔里有名的網紅美食。 攝影/吳漾

The Bal'e Villas牛眠 埔里

Web. www.balevillaspuli.com

Fb. The Bal'e Villas 牛眠 埔里

相關新聞

The Bal'e Villas 相約南投 與峇里島自然藝境新邂逅

沿著蜿蜒小徑，眼前豁然開朗，在埔里一處得天獨厚的小山谷裡，遇見一座與世隔絕的靜謐之所，遙望天空與山嵐的變化，環抱翠綠層巒山景，更驚豔的是，如置身峇里島的南洋風情，原汁原味，「The Bal'e Villas牛眠 埔里」，將帶給旅客最難忘美好的住宿體驗。

一本初衷 獻上純粹的日式風味

一杯京番茶，一片加壽手以羅，專屬「初心菓寮」的慢食時光，如置身於京都，又彷彿來到長崎，淡雅與恬靜的和風情調讓人舒心，又不時帶來撫慰味蕾的小確幸，這酥脆方寸菓、濃郁抹茶霜淇淋、Q彈白玉、綿密紅豆湯……立即愛上被圈粉，每個甜品讓人躍躍欲試值得細細品嚐。

沉醉冬日澳門 盡享奇幻之旅

澳門金沙度假區誠摯邀請邀您體驗妙不可言的冬日佳節！每個角落都已披上濃濃節日氣息，悉心準備多個精彩節目和活動，澳門巴黎人的上下顛倒聖誕樹、澳門威尼斯人壯觀的3D光效投射匯演皆是今年的矚目亮點，除夕夜當晚，澳門金沙度假區將舉行盛大華麗的倒數活動！澳門威尼斯人戶外湖邊及澳門巴黎人都將上演各種精彩表演，與大家歡度今年至驚喜難忘的時光，並在踏入元旦的當刻，一同歡呼喝采，為明年記下璀璨第一章！

把簡單做到最好 回味才能長久

甜點的魅力在於入口之瞬間，邂逅的驚喜，「Amo阿默典藏蛋糕」，25年來，帶給您最簡單的味蕾感受。以新鮮、健康、美味為訴求，不添加人工色素及香料，由經驗老道的師傅，每日現做新鮮蛋糕，堅持不切片、不裝飾，方便宅配保存，只為您在品嚐糕點時微揚的嘴角，洋溢滿足的表情。

最大智能旅店 機器人管家服務

10月剛開幕，位於台中逢甲商圈的「浮雲客棧」立即造成矚目，眾多創舉帶來全新旅遊驚喜，為全台最大智能旅店，手機就是房卡，機器人管家服務替您拿行李，加上開闊中庭造景，以及擁有超棒視野的法式餐廳，又成為一處熱門打卡景點。

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

吃鐵板燒既賞心悅目又滿足味蕾。想要食材精緻又要CP值高，坐落於東區巷弄內的「TBS剔邦饈Teppanyaki」，開業2年多來，已成為台北前十大必吃之一的鐵板燒餐廳，用餐舒適、鮮美食材佐以創意手法、擺盤講究唯美，每一口都是幸福滋味。

分享美好 聖誕麵包傳遞滿心祝福

在台北飄香20年的「Bonjour朋廚烘焙坊」，每年此時充滿感恩與祝福時節，推出現做聖誕麵包，負責人許詠翔Michael獻上義大利、德國、法國等傳統過節必吃的糕點，特別設計如聖誕卡般具有美麗祝福的繽紛禮盒包裝，送給最重要的人，一起分享幸福滋味。

霧上桃源的迷人暖湯 來去山裡玩慶典泡溫泉

時序入冬，也是適合泡湯的最佳時節，不過你知道嗎？不是只有北台灣才有溫泉季，匯聚東埔、埔里、北港溪等多方溫泉的南投，由於地處原鄉，反而擁有更佳泡湯品質，結合周邊景點及暖冬補助，讓冬遊南投成為最舒暢的旅行體驗。

冬日最浪漫假期 與閨蜜摯愛相約澳門巴黎人

Bonjour！時尚浪漫繽紛又多彩，好吃好玩又好逛、驚喜不斷的澳門巴黎人，是澳門金沙度假區的矚目地標，想要體驗妙不可言的冬日佳節，最適合和閨蜜， 或是帶著心愛的他(她)共度這甜蜜國度，從台北到澳門約需航行一個半小時，仿如置身花都巴黎，打卡上傳、自拍合影停不了，澳門巴黎人的美照張張都精彩，盡享歡笑歡樂無限式。

椒中魁首 青花椒注入鮮麻椒香

台灣人愛吃麻辣鍋，王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，將麻辣之味引領至新境界。來自珍稀頂級的重慶江津區，特選椒中魁首、保鮮「九葉青花椒」，為濃重麻辣湯底注入鮮麻椒香，特選多種純正辛香料淬煉辣油與湯頭結合，喚起您的麻感神經，暢辣痛快、鮮麻迷人、大呼過癮！

從安縵美學到避世旅居

#amanjunkie 這個標籤，代表「#安縵痴」，他們誓言要住遍世界所有安縵酒店，尤其以杭州的安縵法雲、北京安縵頤和，更是奠定安縵七星酒店美學，體現這一切的，做為安縵之父，賈雅・易卜拉欣（Jaya Ibrahim），以寧靜與優雅並陳的靜謐美學，成就旅人的避世天堂。

2020除夕新春圍爐宴 享受澎湃豐盛金鼠年

2020圍爐宴，「礁溪麒麟Kilin JiaoXi」備齊絢麗菜色，廚藝資歷豐富的蔡英農主廚細膩規劃豐盛美饌，融合宜蘭道地食材，獻上最具代表性年味手路菜，十道菜象徵十全十美，邀請您闔家蒞臨，大啖豐盛豪華饗宴。

熱門新聞

The Bal'e Villas 相約南投 與峇里島自然藝境新邂逅

一本初衷 獻上純粹的日式風味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。