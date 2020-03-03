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一本初衷 獻上純粹的日式風味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
青紅皂白特製抹茶霜淇淋，是人氣招牌。
青紅皂白特製抹茶霜淇淋，是人氣招牌。

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

一杯京番茶，一片加壽手以羅，專屬「初心菓寮」的慢食時光，如置身於京都，又彷彿來到長崎，淡雅與恬靜的和風情調讓人舒心，又不時帶來撫慰味蕾的小確幸，這酥脆方寸菓、濃郁抹茶霜淇淋、Q彈白玉、綿密紅豆湯……立即愛上被圈粉，每個甜品讓人躍躍欲試值得細細品嚐。

(左)善哉紅豆湯綿密細緻，(右)冬陽，現刷抹茶搭配Q彈白玉、蜜紅豆。
(左)善哉紅豆湯綿密細緻，(右)冬陽，現刷抹茶搭配Q彈白玉、蜜紅豆。

喜歡分享美味的「Amo阿默蛋糕」創辦人周正訓董事長，繼研發創新帶來好吃的西式糕點後，於2015年創立「初心菓寮」，其緣由是他在日本吃過長崎蛋糕，驚為天人，也和「Amo阿默」的理念相契合，成分組合簡單，只有糖、蛋、麵粉，卻能做到不簡單的絕妙口感，於是決定要製作自己的長崎蛋糕，讓國人亦能享有這具深度的滋味。

攝影/Ray
攝影/Ray

加壽手以羅循古法製作 不加任何一滴油

如「Amo阿默」慢工出細活的態度，「初心菓寮」籌備近二年，取名為「初心」，強調「一本初衷」信念，懷著最初阿默蛋糕「把簡單做到最好」的決心，堅持品質的精神。採複合式經營，一樓為長崎蛋糕專賣店，二樓甘味處，可享用日式茶飲、甜點和簡餐，整體設計充滿濃厚日式風情，還有榻榻米式的包廂，就好像來到百年的日本茶室。

甘味處設有榻榻米式的包廂，更舒適自在。
甘味處設有榻榻米式的包廂，更舒適自在。
二樓甘味處充滿濃厚日式風情。
二樓甘味處充滿濃厚日式風情。

長崎蛋糕又名〈加壽手以羅Castella〉，遵循古法製作，不加任何一滴油，七種糖組合而成的黃金比例麵糊，蛋糕紮實濕潤，底部帶有雙目糖顆粒，更散發甜味香氣。〈加壽手以羅壽久〉將美味再延伸，長崎蛋糕切成可就口的大小，用細火慢烤，輕鬆酥脆口感，也帶出蛋香伴隨蜜香，讓人一片接一片，愛不釋口。

紮實濕潤的長崎蛋糕又名加壽手以羅Castella。
紮實濕潤的長崎蛋糕又名加壽手以羅Castella。

小巧、酥脆的方寸菓，落地於日本的西班牙點心，輕輕咬開後散發奶油與杏仁的香氣，有沖繩黑糖、日本有機黃豆粉、德島縣和三盆糖三種口味，傳說在新年時吃到方寸菓會帶來幸福。一抹綠抹茶蛋糕選用宇治抹茶製作，塗上抹茶利口酒，入口濕潤綿密，咀嚼滿是馥郁茶味芬芳，香氣餘韻猶存。

酥脆爽口的加壽手以羅壽久與方寸菓。
酥脆爽口的加壽手以羅壽久與方寸菓。
一抹綠抹茶蛋糕選用宇治抹茶製作。
一抹綠抹茶蛋糕選用宇治抹茶製作。

「初心菓寮」貼心設計日式禮盒，商品內容可自由組合，並有專人包裝禮盒，送出滿心誠意，不論是彌月禮或伴手禮，收到滿心歡喜。

貼心設計日式禮盒，商品內容可自由組合。
貼心設計日式禮盒，商品內容可自由組合。

甘味處如入百年日本茶室 品嘗道地甜品

打開甘味處的MENU，每一品項都好吸引人。青紅皂白是店內人氣招牌，特製抹茶霜淇淋，頂級抹茶清香伴隨濃郁奶香，搭配抹茶寒天、蜜紅豆、黑糖大麥、白玉、加壽手以羅壽久，層次豐富，不分季節皆療癒。日本皇室最愛吃的甜點蕨餅，撒點有機黃豆粉，淋上沖繩黑糖蜜，Q彈軟嫩爽口。軟硬適中的醬油團子，佐以鹹甜特調醬汁吃或沾上玄米、海苔絲交叠出另一迷人風味。

冬天來碗熱騰騰的紅豆湯〈善哉〉最暖胃，特選屏東的8號紅豆手工熬煮，精算烹煮時間和甜度，粒粒飽滿、綿密細緻，加了白玉更是絕配，或吃一點帶有鹹味的昆布絲，甜鹹交融好獨特。冬陽，現刷的抹茶與Q彈白玉，再點綴蜜紅豆，滿足視覺享受與味蕾悸動。

一期一會「初心菓寮」，珍惜每一次相遇的短暫緣分時刻，願帶給您最美好的舌尖記憶。

可加價請專人包裝禮盒，送出滿心誠意。
可加價請專人包裝禮盒，送出滿心誠意。

初心菓寮

Web. www.shoshintw.com

Fb. 初心菓寮

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