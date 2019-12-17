最大智能旅店 機器人管家服務

【撰文/Aries Huang 攝影/李文欽】

10月剛開幕，位於台中逢甲商圈的「浮雲客棧」立即造成矚目，眾多創舉帶來全新旅遊驚喜，為全台最大智能旅店，手機就是房卡，機器人管家服務替您拿行李，加上開闊中庭造景，以及擁有超棒視野的法式餐廳，又成為一處熱門打卡景點。 大廳的浮雲造型櫃檯和機器人。 攝影/李文欽 分享 facebook

從踏入「浮雲客棧」，就是一連串的驚喜與樂趣，首先看到逢甲商圈難得擁有300坪的中庭景觀，流水、浮雲，落羽松、楓樹、櫻花樹等、交織成美麗畫面，讓都會裡也能停下腳步暫歇，就可很奢侈地享受片刻綠意時光，是旅店的亮點之一。 浮雲客棧旅店外觀。 圖片提供/浮雲客棧 分享 facebook

逢甲周邊唯一有大坪數兩套房一廳設計

進至寬敞明亮大廳，浮雲造型櫃檯和一旁橘色大型機器人手臂，以及兩台可愛的機器人很吸睛，此時旅客只要於智慧櫃員機自助式辦理ckeck in即可取得房卡，或是拿出手機，事先下載好「浮雲客棧」的App(ios/android)更快速完成。提早抵達還能透過機器手臂寄放行李，客房需要提行李或增加毛巾等備品時，電話按鍵呼叫機器人就為您送上，使用智能系統取代櫃檯服務人力，不僅高度保有房客隱私，且帶來不同的旅遊樂趣。 機器手臂寄放行李。 圖片提供/浮雲客棧 分享 facebook 機器人客房服務。 圖片提供/浮雲客棧 分享 facebook

旅店創新智能系統化，但「浮雲客棧」的名字極富詩意，出自於唐代詩仙李白的「送友人」其中一句「浮雲遊子意，落日故人情」，希望旅店盡心打造所有的一切，皆能讓離家遠遊的旅人感受這段有緣相遇，留下難忘美好回憶 大面落地窗景觀採光佳。 攝影/李文欽 分享 facebook 。

於174間客房規模，其中高達六成、總計105間的四人房比例，還有一間總統套房，兩房一廳的規劃可以容納六人，是目前逢甲周邊唯一有大坪數兩套房一廳的設計。整體室內空間呈摩登俐落的簡約風格，大面落地窗景觀、電動窗簾、採用席夢思床墊、分離式衛浴，其中部分四人套房更提供兩衛兩浴的設計，也成為旅店獨特的特色。 總統套房設有寬敞舒適的客廳。 攝影/李文欽 分享 facebook 總統套房主臥室具時尚摩登感。 攝影/李文欽 分享 facebook

享受浪漫法式美饌佐以高樓遼闊視野美景

「浮雲客棧」的餐飲空間設計和料理更令人印象深刻，頂樓的萊可曼法式餐廳供應精緻的套餐式早餐，佐以高樓遼闊視野美景，以法式料理精神為旅人準備一天的開始，午餐供應純手工製作義大利麵與燉飯的義式料理，晚餐時段則供應法式套餐，優雅浪漫氛圍預估將成為下一個求婚熱門餐廳。 萊可曼法式餐廳的遼闊視野美景。 攝影/李文欽 分享 facebook 萊可曼法式餐廳。 攝影/李文欽 分享 facebook 帶骨牛小排燉番茄。 圖片提供/浮雲客棧 分享 facebook 北海道干貝鮮蝦南瓜．麵疙瘩。 圖片提供/浮雲客棧 分享 facebook

另外位在一樓的比斯奎爾烘焙坊，全天候供應咖啡、麵包以及手作精緻甜點，也可以在此享用元氣套餐，有鮮蔬起司蛋、經典培根蛋、艾曼塔火腿、第戎里肌、香料嫩雞等5種三明治，搭配湯品與飲料可供選擇，在充滿工業風的挑高大尺度餐廳用餐，欣賞一樓窗外中庭景致，格外舒適自在，有點捨不得移位的感覺。兩間餐廳同時提供客房餐飲服務，不須出房門也能享用到美味餐點或咖啡。 工業風格設計的比斯奎爾烘焙坊。 攝影/李文欽 分享 facebook 早餐香料嫩雞三明治。 攝影/李文欽 分享 facebook

當然您喜歡逛逢甲夜市、盡情大啖小吃，「浮雲客棧」更是愜意台中遊的住房首選，現在入住旅店貼心上送烘焙坊點心，此外，加入浮雲會員，還可享有早鳥優惠專案，歡迎來「浮雲」與機器人做朋友！

浮雲客棧

Web. www.kloudhotel.com.tw

Fb. 浮雲客棧 Kloud Hotel