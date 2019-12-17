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把簡單做到最好 回味才能長久

2019-12-17 12:40Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

甜點的魅力在於入口之瞬間，邂逅的驚喜，「Amo阿默典藏蛋糕」，25年來，帶給您最簡單的味蕾感受。以新鮮、健康、美味為訴求，不添加人工色素及香料，由經驗老道的師傅，每日現做新鮮蛋糕，堅持不切片、不裝飾，方便宅配保存，只為您在品嚐糕點時微揚的嘴角，洋溢滿足的表情。

阿默英式下午茶搭配的餅乾、蛋糕與鹹食，豐富您的味蕾。 攝影/Ray
阿默英式下午茶搭配的餅乾、蛋糕與鹹食，豐富您的味蕾。 攝影/Ray
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二十五年來只聚焦十餘款產品，挺過食安風暴，創立於1994年的「Amo阿默典藏蛋糕」，堪稱為台灣自創甜點品牌代表，創辦人周正訓董事長堅持「把簡單做到最好」的企業哲學，產品雖然沒有令人驚艷的外表，但是卻有真切實在的用心，為得是讓讓消費者口腹滿足、深深喜愛。

新鮮 健康 美味 尊榮 喜悅 分享

「阿默」品牌名是由Amo而來，Amo在拉丁文中有〝喜好、喜愛〞的意思，再從Amo 音譯為「阿默」。Logo上的六片花瓣代表著「新鮮、健康、美味；尊榮、喜悅、分享」。與其它業者很不一樣，「Amo阿默」一個產品用甚至好幾年的心研發及準備，周董事長必定親自参與研發，每天跟研發團隊做測試、試吃，堅持著新鮮、健康、美味的訴求，單純的只希望客人在每一次品嚐蛋糕的同時，能帶給「尊榮、喜悅」的感受，並且願意與大家「分享」這樣美好的感覺。

攝影/Ray
攝影/Ray
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「Amo阿默」的十餘款產品，每一樣都值得細細品賞，其中明星商品，更是甜點控的最愛。創店款日本經典乳酪蛋糕，是「Amo阿默」第一款研發產品，採用新鮮原料製成，鬆軟濕潤綿密，清新淡雅的乳酪風味，加上減糖減脂的健康概念，讓人一吃就愛上，吃多也不會覺得太過甜膩。經典熱銷款，荷蘭貴族手工蛋糕，純鮮奶提煉的頂級奶油，傳承自荷蘭的烘焙技術，有12層，一層一層手工烘烤，打造出金黃的貴族宣言，香Q濃郁，口感紮實、讓人驚豔。

日本經典乳酪蛋糕讓人一吃就愛上。 攝影/Ray
日本經典乳酪蛋糕讓人一吃就愛上。 攝影/Ray
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荷蘭貴族手工蛋糕手工烘烤。 攝影/Ray
荷蘭貴族手工蛋糕手工烘烤。 攝影/Ray
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新崛起的人氣商品，法式點心，達克瓦茲騎士有原味、苦甜焦糖、莓果三種口味，外皮酥脆、入口即化，濃郁不甜膩的奶油內餡，濕潤鬆軟，冰冰涼涼食用風味更佳。令人期待，12月剛新上市的開心果口味，選用義大利西西里島當地生產的布朗特綠色開心果醬，產量稀少、品質絕佳，每一口都能嘗到開心果的獨特香氣與風味。

達克瓦茲騎士濕潤鬆軟，冰冰涼涼食用風味更佳。 攝影/Ray
達克瓦茲騎士濕潤鬆軟，冰冰涼涼食用風味更佳。 攝影/Ray
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最用心的伴手禮 彌月新婚最好的祝福禮

想要享受更多蛋糕、西點其它口味，全台17間直營門市歡迎蒞臨，今年10月更進軍香港，讓您盡情滿足味蕾的驚喜探索。想要沉浸在咖啡香的優雅時光，「Amo阿默」於土城永寧捷運站附近開設「阿默咖啡」，充滿歐式古典情調風格，在這裡，品一杯好咖啡或是好茶，再搭配阿默英式下午茶，可以吃到「Amo阿默」經典的蛋糕，建議先從輕盈口味的日本經典乳酪開始吃起，依序品嚐荷蘭貴族手工蛋糕、達克瓦茲騎士，再到口感較豐富的義大利焦糖馬仕卡邦，以及瑞士古典醇黑巧克力，濃醇的巧克力味化在嘴裡，帶來最鮮明的苦甜味覺記憶。

攝影/Ray
攝影/Ray
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尊寵自己與家人享用外，「Amo阿默」也是最棒的伴手禮，一份來自幸福的禮物，代表最真摯心意，將這份美好感覺與他人分享，同時還有獻上祝福的彌月專區、婚禮專區，是爸媽分享寶寶彌月，新人傳遞新婚喜悅的最好選擇，在「阿默」，你永遠找得到吃蛋糕的理由。

金磚鳳梨酥、鳳凰酥禮盒送禮最受歡迎。 攝影/Ray
金磚鳳梨酥、鳳凰酥禮盒送禮最受歡迎。 攝影/Ray
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Amo阿默典藏蛋糕－土城總店

Web. www.amo.com.tw

Fb. 阿默典藏蛋糕

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