台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

吃鐵板燒既賞心悅目又滿足味蕾。想要食材精緻又要CP值高，坐落於東區巷弄內的「TBS剔邦饈Teppanyaki」，開業2年多來，已成為台北前十大必吃之一的鐵板燒餐廳，用餐舒適、鮮美食材佐以創意手法、擺盤講究唯美，每一口都是幸福滋味。 南非活鮑魚鐵板料理美味，擺盤也很細緻講究。 攝影/Ray 分享 facebook

鐵板上滋滋作響的聲音十分悅耳，看「TBS剔邦饈Teppanyaki」主廚現場廚藝表演是一種享受，穿載整潔的制服，貼心又親切的問候，俐落的揮動鍋鏟下，鮮味食材變身成道道美饌，帶來耳目一新的鐵板燒風格。TBS餐廳由擁有18年鐵板燒資歷的Jet和老婆Tina，以及徒弟Pang一起經營，整體空間溫潤溫馨，要讓客人好像回到家的感覺，自在享受「剔蕪精選，食材鮮美」、「邦國多元，異同饗宴」、「饈珍山海，飽腹滿涎」，視覺與味覺的美好饗宴。 主廚穿載整潔，廚藝工夫個個了得。 攝影/Ray 分享 facebook

創意料理佐精選美酒 舌尖品賞更升級

所有食材都是Jet親自去市場採買當季新鮮蔬果以及細挑進口肉品與海鮮業者，新鮮看得見。「TBS剔邦饈Teppanyaki」平日中午提供商業套餐、經濟實惠，晚餐、假日全天以海陸套餐為主，從麵包、湯品、沙拉、開胃菜、燉飯、主餐到甜點，每一菜色到眼前，絲毫不馬虎，用心程度一吃就能感受，而為了讓賓客享有絕妙的用餐體驗，餐廳精選紅白酒，美食更有加乘效果。 鮮活波士頓龍蝦肉質鮮嫩Q彈，可原味或起司焗烤兩種烹調方式。 攝影/Ray 分享 facebook

開胃菜韃靼鮭魚粉紅晶凍，美得像一件藝術品，挪威的煙燻鮭魚、法國進口魚子醬與玫瑰、蘋果醋做成的粉紅晶凍，點綴巧克力跳跳糖、食用花增加豐富口感，再以蘋果木削燃燒後產生的煙霧灌入盒子裡，讓香氣更明顯；搭配義大利維耶蒂酒莊的幕斯卡艾斯卡白酒，酸中帶甜、甜而不膩，配上略帶酸味的開胃菜，更能顯現鮭魚和魚子醬之風味。 開胃菜韃靼鮭魚粉紅晶凍，美得像一件藝術品。 攝影/Ray 分享 facebook 攝影/Ray 分享 facebook

沙拉香筍鮮蔬佐馬告沙爹雞肉串，雞胸肉先用低溫舒肥的方式軟化肉質，在鐵板上慢煎及炙燒，再刷上特製沙嗲醬、馬告七味粉、花生糖以及當地特殊醬料，再搭著台東的翼豆、蜜汁柴魚核桃、山野菜過貓、香筍慕斯、澎湖小魚乾、抱子甘藍、玉米苗等在地食材一同品嚐，佐以胡麻醬，具多層次口感，清爽中又帶有東南亞異國風味，很特別。 沙拉香筍鮮蔬佐馬告沙爹雞肉串。 攝影/Ray 分享 facebook

海陸套餐 一次滿足鮮活與肥美的雙重滋味

大受歡迎的主餐，海鮮類為鮮活波士頓龍蝦，來自加拿大一整隻的硬殼波士頓龍蝦，肉質鮮嫩Q彈，可以依客戶的喜好烹調原味或起司焗烤兩種方式，再喝上一口智利威帝偉士蘇維翁白酒，來自西西里島的埃特納火山，富含礦物質土壤，因溫差變化讓這瓶酒的口味更厚實，適合搭配龍蝦。同樣新鮮看得見的南非活鮑魚，在鐵板上慢煎，加點蒜酥調味，純粹就很美味。 攝影/Ray 分享 facebook 攝影/Ray 分享 facebook

主餐肉類，推薦美國極佳級沙朗prime牛排，3-4盎司，油花豐富，香煎3分熟，再放置玫瑰鹽板上熟成，讓牛肉吸取玫瑰鹽天然鹹味，再煎五分熟度剛剛好，搭配以牛骨、牛筋、牛肝菌、蔬菜熬煮的牛骨醬汁，口感更銷魂，還有邊緣帶筋部位做成蜜汁口味也很讚！特別挑選法國隆河丘紅酒，來自法國隆河丘產區教父的酒莊，積架酒廠釀造，以老藤及有機肥料釀造，尾韻帶點果香，曾被評為死前必喝的紅酒之一，與沙朗prime牛排一起享用，這滋味太美妙！ 美國極佳級沙朗prime牛排，油花豐富，香煎五分熟度剛剛好。 攝影/Ray 分享 facebook 攝影/Ray 分享 facebook

甜點送上熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋，熱呼呼的巧克力蛋糕切開流出濃稠醬汁，在燒熱的鑄鐵鍋加上莫札特巧克力酒點火烹調，化在嘴裡冷熱交融，建議搭配西班牙荷西費納甜紅酒，等待葡萄將近完全成熟時才以人工摘採，圓潤甜味極適合佐巧克力甜點，是最完美的收尾，最近「TBS剔邦饈Teppanyaki」就獲得小資族最愛，票選為2019全台十大必吃鐵板燒第一名！FB：www.facebook.com/teambangshow

熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋搭配西班牙荷西費納甜紅酒。 攝影/Ray 分享 facebook

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