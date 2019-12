沉醉冬日澳門 盡享奇幻之旅

【整輯/AH】

澳門金沙度假區誠摯邀請邀您體驗妙不可言的冬日佳節!每個角落都已披上濃濃節日氣息,悉心準備多個精彩節目和活動,澳門巴黎人的上下顛倒聖誕樹、澳門威尼斯人壯觀的3D光效投射匯演皆是今年的矚目亮點,除夕夜當晚,澳門金沙度假區將舉行盛大華麗的倒數活動!澳門威尼斯人戶外湖邊及澳門巴黎人都將上演各種精彩表演,與大家歡度今年至驚喜難忘的時光,並在踏入元旦的當刻,一同歡呼喝采,為明年記下璀璨第一章! 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

精彩耀眼節目 共度獨一無二的佳節

來到澳門金沙度假區,當然要欣賞當中澳門巴黎人大堂那獨一無二的上下顛倒聖誕樹更別出心裁、讓人驚歎?而澳門威尼斯人華麗矚目的巨型聖誕樹和聖誕老人將歡迎蒞臨,與您開心拍照送祝福,還有3D光效投射匯演隨即登場,記得來我們的節日限定郵局,為遠方親朋送上佳節祝願!即日起,巴黎鐵塔更將上演特別為佳節重新編排的光效匯演,配合人氣必播節日歌曲如《All I Want for Christmas is You》和《Jingle Bell Rock》,氣氛定然加倍濃厚! 3D光效匯演。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 巨型聖誕樹。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 除夕倒數活動。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

無盡驚喜滿足血拼樂趣 閃亮購物之旅

送給摯愛還是自己找一份完美的佳節禮物,都不能錯過全澳門規模最大的室內購物天地,澳門金沙購物城邦彙聚超過850間國際焦點品牌免稅店,搜羅新季新裝精品。即日起至12月31日期間,凡光臨兩家不同商店,即可賺取高達澳門幣10,000元購物券,好令人心動! 巴黎人購物中心。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

大小朋友動靜同歡 享樂處處無界限

在澳門金沙度假區,大人小孩皆可找到專屬的休閒方式。充滿魅力且不乏幽默感,「心靈駭客」劇場心理盛宴可以讓你知道如何辨別謊言、掌控概率、甚至是引導你怎樣去提高幸福指數,從而贏控人生。萬勿錯過《心靈駭客 澳門站》由2019年12月14日至2020年1月12日,與親朋好友,享受一場神奇、驚喜、感動和療癒的心靈之旅!澳門巴黎人的麗舍水療中心以法國高級護理產品及奢華按摩體驗而聞名;澳門威尼斯人V養生療程由兩大美容名師Ling和Georgia Louise設計,絕對是給自己或水療迷最貼心禮物。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

親子同遊澳門巴黎人的Q立方王國,暢玩炫彩波波池、攀爬玩樂區和室外旋轉木馬等遊樂設施多不勝數。澳門威尼斯人及澳門金沙城中心亦分別設有歷險Q立方及的歷險Q立方2,提供各樣新奇好玩的互動遊戲。Planet J冒險王國,世上首個真人角色扮演主題樂園,占地達100,000平方英尺,提供超過200種互動及VR遊戲裝置,新奇好玩又刺激!此外,冬季長假向來是巨星表演的黃金檔期,多位巨星歌手帶來火熱全城的演唱會,精彩亮點實在數不完! Q立方王國。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 冒險王國。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

環球風味譜出味覺慶典 深深擄獲味蕾

澳門榮獲聯合國教科文組織封為「創意城市美食之都」,來到澳門金沙度假區這個美食天堂,從澳門地道風味、異國特色菜,以至米其林星級佳餚、豐盛早午餐到道精緻的下午茶等,超過150間餐廳,特別推薦澳門巴黎人的巴黎人法式餐廳及御蓮宮、澳門金沙城中心的希雅度葡國餐廳以及澳門威尼斯人的碧濤意國漁鄉等,讓您從早吃到晚,體驗非比尋常的味覺享受。 御蓮宮。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 碧濤意國漁鄉。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 節慶佳餚選擇。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

入住奢華風格套房 營造溫馨歡心假期

想來個闔家歡度假、閨密暢玩之旅還是浪漫二人行,澳門金沙度假區必定能讓您喜出望外,7家世界級酒店提供約12,500間客房和套房,集舒適、奢華與時尚、各有特色。與摯愛同行,首推全部經過華麗大翻新的澳門威尼斯人套房,舒適體驗更勝從前,洋溢意式優雅,宛如置身威尼斯;及還有澳門巴黎人的香檳套房,在房內就可觀賞巴黎鐵塔和巴黎人花園景致,浪漫指數破表;而澳門四季酒店的大使套房更擺放各種亮眼藝術品,獨享卓然品味。這個冬日佳節來享受澳門巴黎人或澳門威尼斯人的奢華住宿,可享精彩年終優惠!明年1月5日或之前凡連續入住2晚,可享最優惠房價75折;連續入住3晚或以上,可節省更多,每晚低至港幣798元!優惠如此吸引,欲免向隅,還是盡早預訂理想房間吧!

澳門巴黎人香檳套房。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 澳門威尼斯人奢華貝麗套房。 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook

陸海空串聯四通八達 迅達冬日歡樂國度

澳門金沙度假區包羅萬千享樂,其實近在咫尺!澳門國際機場現有直達航班往來全球超過55個目的地,非常方便。往來台灣及澳門設有直航班,只需1.5小時便可以抵達澳門。到達後,可搭乘免費穿梭巴士,約5分鐘車程即可到達。官網https://tc.sandsresortsmacao.com/

圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook 圖片提供/澳門金沙度假區 分享 facebook