椒中魁首 青花椒注入鮮麻椒香

【撰文/Aries Huang】

台灣人愛吃麻辣鍋，王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，將麻辣之味引領至新境界。來自珍稀頂級的重慶江津區，特選椒中魁首、保鮮「九葉青花椒」，為濃重麻辣湯底注入鮮麻椒香，特選多種純正辛香料淬煉辣油與湯頭結合，喚起您的麻感神經，暢辣痛快、鮮麻迷人、大呼過癮！ 鮮麻辛香的青花椒麻辣鍋和香麻鮮甜的青麻椒肥牛鍋。 攝影/Ray 分享 facebook

一入「青花驕」，有種驚艷感，整體空間展現大器恢弘新東方美學意境，讓吃麻辣鍋變得更時尚有型，座位寬敞舒適自在，帶來驕在麻辣的舒暢體驗。主要提供三種鍋底，青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、酸菜白肉鍋，可以選擇單一口味或是選擇雙味的鴛鴦鍋。 整體用餐空間寬敞舒適自在。 攝影/Ray 分享 facebook 名家設計成就青花驕不凡品味。 攝影/Ray 分享 facebook

可以喝的青麻椒肥牛鍋香麻鮮甜

九葉青花椒來自中國花椒產地之首，重慶江津位列中國四大花椒品種之冠，鮮麻辛香的青花椒麻辣鍋，嚴選頂級低溫保鮮九葉青花椒，是其它乾燥花椒無法相比，祕製湯頭淋上純正辛香料熟成萃練老油，麻味純正、提鮮不膩、湯韻層次鮮明，涮料暢辣夠味，可續加的鴨血、豆腐更讓人欲罷不能。 湯底特選多種純正辛香料淬煉。 攝影/Ray 分享 facebook

香麻鮮甜的青麻椒肥牛鍋，同樣選用重慶江津九葉青花椒，與純正辛香料熟成萃練青老油，佐以新鮮青辣椒、大白菜與凍豆腐燉煮成豐厚鍋底，可以喝到青花椒的香、大白菜的甜、青辣椒的鮮；再搭配青鍋雙寶，特選肥牛和主廚特別研發的東坡烤麩，內含香菇貢丸漿、口感獨特，帶來喝湯涮料的味覺層層驚喜。不喜歡吃辣者，可選擇酸菜白肉鍋，以天然酵母跟乳酸菌自然發酵的酸白菜，酸度天成，再配上豬五花肉，暖胃又舒心。醬料台一共有六種食材，提供調醬心法，麻辣和酸白醬汁最佳比例，可以稍微解去辣解膩，免費白飯自助式吃到飽。 攝影/Ray 分享 facebook

獨家釀造青花椒啤酒獲國際雙銀獎

湯頭讚，配料與單點餐色也很講究。推薦首選牛三拼盛宴，約20盎司，有美國牛小排、雪花牛、牛梅花，適合4-5人份享用，大大滿足嗜牛肉者。豬頸肉捲成的牡丹松阪豬，光看色澤就很吸引人了。青花驕特色綜合丸一次可以吃到四種口味，青花椒貢丸、藏漿爆椒貢丸、芥末爆漿貢丸、脆脆的雞軟骨貢丸，其它還有鮮蝦滑、花枝滑、墨魚滑以及牽腸掛肚滷味拼盤、青花椒麻口水雞等，皆是人氣招牌必點。 。攝影/Ray 分享 facebook 以青花椒入菜的推薦菜色。 攝影/Ray 分享 facebook

彩蔬寶盒份量十足，葉菜、根莖類、蕃茄、玉米等種類都有，讓營養均衡一下，超大的溫室手摘菇，可以現剪現採的杏香菇(杏鮑菇跟香菇的混合品種)，口感軟嫩，更添用餐樂趣，吃完了還可帶回家種，體驗杏香菇冒出來的驚喜收穫。

當然，吃麻辣鍋搭配啤酒最夠味，「青花驕」獨家釀造「青花椒啤酒」，採用正宗九葉青花椒與新鮮美式啤酒花Mosaic，結合東方與西方香料的華麗作品，清新果香與純正麻味完美融合；更為國爭光，榮獲2019柏林國際啤酒競賽與英國IBC國際啤酒挑戰賽雙銀賞肯定！其中，台中公益店設有一座生啤吧檯，唯一青花椒生啤只有在這裡喝得到，生啤更能將青花椒的風味和香氣釋放出來，清涼爽口、絕對顛覆想像的絕妙滋味。 攝影/Ray 分享 facebook 唯有台中公益店可以喝到青花椒生啤酒。 攝影/李文欽 分享 facebook

青花驕麻辣鍋

Web. www.chinhuajiao.com

Fb. 青花驕 麻辣鍋

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