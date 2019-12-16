冬日最浪漫假期 與閨蜜摯愛相約澳門巴黎人

【整輯/AH】

Bonjour！時尚浪漫繽紛又多彩，好吃好玩又好逛、驚喜不斷的澳門巴黎人，是澳門金沙度假區的矚目地標，想要體驗妙不可言的冬日佳節，最適合和閨蜜， 或是帶著心愛的他(她)共度這甜蜜國度，從台北到澳門約需航行一個半小時，仿如置身花都巴黎，打卡上傳、自拍合影停不了，澳門巴黎人的美照張張都精彩，盡享歡笑歡樂無限式。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

澳門巴黎人的冬日盛典正式展開！即日起至2020年1月2日與閨蜜或摯愛前來參與這年度慶典。正門大堂的海神噴泉上方展出的一棵50呎高、上下倒掛的聖誕樹，這棵聖誕樹是參照位於巴黎老佛爺百貨公司的原型而建。這段期間，巴黎鐵塔在晚上6時15分至凌晨12時上演巴黎鐵塔聖誕光效匯演，以極富聖誕氣氛的歌曲配上精彩的特效，帶來浪漫醉人的音樂燈光表演。 澳門巴黎人上下倒掛聖誕樹。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

而在中午12時至晚上9時，巴黎人購物中心的凡登廣場亦會上演3D光效投射匯演「奇幻聖誕」，把節日繽紛圖案及場景投射到廣場的天幕上。即日起至2020年2月更限定呈現以霓虹螢光為主題的螢光歡躍巴黎人，讓人走到哪拍到哪，不論是一樓巴黎鐵塔拱門，還是於三樓的巨型愛情鎖以及標誌性的《玫瑰人生》裝飾，藉此機會與摯愛大膽放閃，締造難忘冬日回憶。 螢光歡躍巴黎人。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

怎麼拍都有型 巴黎人造型時尚廊

讓摯愛美美亮相，是到澳門之旅送給他(她)的第一份驚喜禮。於巴黎人購物中心的巴黎人造型時尚廊，尊享造型顧問提供的獨特個人化造型諮詢服務，時尚指導、潮流款式服裝搭配技巧、化妝技法，以及節日禮物挑選推介等，在這個特別的日子裡，度身定造一個尊屬造型，成為注目焦點。 巴黎人造型時尚廊。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

新品潮流 精奢時尚隨心遊購

旅途中製造驚喜是最難忘的事，尤其帶回戰利品更是留下回憶。巴黎人購物中心設有170間免稅品牌商店，與澳門金沙購物城邦旗下多個商場相連，共超過850間熱門品牌免稅商店，為全澳門規模最大的室內購物天地，無論是想給摯愛還是自己找一份完美佳節禮物，驚喜處處！即日起至12月31日期間凡惠顧兩間不同商戶，參與購物回贈活動即可賺取高達澳門幣10,000元購物券。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

品嚐精緻下午茶 慢享悠閒時光

想小憩片刻，推薦特色餐廳巴黎人法式餐廳，品嚐各式繽紛的法式甜點，體驗最道地的巴黎風情，季節限定的下午茶時光與君共享、分外甜蜜。 巴黎人法式餐廳下午茶。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

親臨巴黎鐵塔 放眼驚豔晝與夜

與愛侶一同登上巴黎鐵塔7樓和37樓的觀景台，欣賞路氹金光大道的壯麗景色，驚嘆於光效匯演的夢幻絕倫，此情此景必難忘；而酒店對面的巴黎人花園，則是觀賞巴黎鐵塔全景、甜蜜自拍的最佳位置，絕對值得一遊。 巴黎人花園。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

漫步巴黎藝術橋 鎖定愛的宣言

穿過仿巴黎藝術橋而建的愛情鎖橋，這裡屬於戀人們的愛情勝地，於巴黎鐵塔紀念品商店購買愛情鎖，與愛侶在鎖上寫出愛的宣言，再扣於橋上，祈願兩心永相連。 愛情鎖橋。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

盡情享樂 締造休閒瘋狂時刻

當然，澳門巴黎人也是適合閨蜜瘋狂玩樂的好去處。澳門巴黎人的Q立方王國，有超過1,800平方米的室內及室外豐富遊樂設施，還有靈感來自巴黎皇家花園的室外旋轉木馬，不分年齡都能樂在其中。在麗舍水療中心，與閨蜜摯愛徹底放鬆身心，感受身心煥發活力的美妙體驗，向酒店禮賓部預約，可享更多折扣優惠！ Q立方王國。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook 麗舍水療中心。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

還有千萬別錯過2019年12月14日至 2020年1月12日在巴黎人劇場推出的《心靈駭客 澳門站》，亞洲頂級的心理術師松明為您帶來出神入化的心理盛宴，沒有事情可以逃過他的法眼，真正享受一場神奇，驚喜，感動和療癒的心靈之旅！ Mind Hacker心靈駭客。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

精選特色餐廳 賞味環球美饌

享受美食，也能讓彼此感情升溫，帶領摯愛味蕾遨遊世界，從早吃到晚，推薦巴黎人自助餐品嚐多元美饌。巴黎人法式餐廳品嚐經典法式料理。登上巴黎鐵塔的巴黎軒享受中法融合創意料理和路氹金光大道360度華麗景觀。親朋好友共聚一堂可選擇到御蓮宮，極品粵菜及中國各方佳餚最適合圍桌。此外，踏入澳門巴黎人正門大堂那一刻，誘人糕餅香氣隨即撲鼻而來，是足球明星貝克漢最愛的蛋撻，快來親自嚐嚐吧！ 巴黎人法式餐廳。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook 御蓮宮–柚子蜜脆皮手撕雞。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook 御蓮宮。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

入住全新套房 感受法式浪漫

想讓旅程更臻完美？推薦入住澳門巴黎人的奢華套房，精緻風格、品味時尚。處處洋溢浪漫氣息的香檳套房，是紀念特別日子的首選。套房坐擁巴黎鐵塔和巴黎人花園的醉人景致，充滿巴黎精緻公寓的風格，如此溫馨甜蜜的二人時光，還可到哪裡找？里昂套房設計則全面演繹出時尚的優雅，套房裡擁有巴黎鐵塔的景觀，讓您一覺醒來，便可以透過窗戶欣賞到鐵塔的景色。到了晚上，您亦可以安坐在房中細賞鐵塔的燈光匯演。 香檳套房。 圖片提供/澳門巴黎人 分享 facebook

滿載精彩享樂、驚喜歡欣的澳門巴黎人正期待您和好友們，或相約摯愛一起攜手蒞臨更臻完美，一同編寫讓人豔羨無比的冬日浪漫佳節正是時候！官網https://hk.parisianmacao.com/