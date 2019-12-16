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霧上桃源的迷人暖湯 來去山裡玩慶典泡溫泉

2019-12-16 14:49Ciao潮旅

【撰文/Iain】

時序入冬，也是適合泡湯的最佳時節，不過你知道嗎？不是只有北台灣才有溫泉季，匯聚東埔、埔里、北港溪等多方溫泉的南投，由於地處原鄉，反而擁有更佳泡湯品質，結合周邊景點及暖冬補助，讓冬遊南投成為最舒暢的旅行體驗。

圖片提供/南投縣政府
圖片提供/南投縣政府
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南投縣素來以好山好水，還有豐饒物產著稱，雖然地處山麓，卻也因坐擁原始靜謐的自然環境，而讓人感到更為舒心。不過冬季的南投，除了自然環境外，還有一件事更加誘人，那就是「泡湯」，特別是南投溫泉鄉的歷史悠久，由於泉質天然且並未開發過度，讓南投簡直就是溫泉界的一塊淨土。今年的南投溫泉季，將以南投深具魅力的慶典活動做為起點，搭配原鄉溫泉旅行，藉以突顯南投溫泉區的旅遊特色。

層巒疊翠的壯闊美景。 圖片提供/南投縣政府
層巒疊翠的壯闊美景。 圖片提供/南投縣政府
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山澗溪水帶出一片美景。 圖片提供/南投縣政府
山澗溪水帶出一片美景。 圖片提供/南投縣政府
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各種溫泉季促銷平添泡湯遊興

其中，較為年輕的北港溪溫泉，今年在素有「溫泉界奧斯卡」中的金泉獎中，榮獲全台溫泉最佳CP值第一名。屬紅香、瑞岩泉脈的北港溪溫泉，為弱酸性碳酸泉，由於地跨國姓、仁愛兩鄉，同時擁有原民和客家文化特色，鄰近更有玻璃天空步道可遠眺山景，把蔥籠綠意盡收眼底。在溫泉季時，北港溪更整合地方餐飲、民宿及咖啡業者推出促銷活動，就是要讓旅人有吃有喝還能玩得盡興。

南投各家溫泉業者溫泉季推出優惠活動。 圖片提供/南投縣政府
南投各家溫泉業者溫泉季推出優惠活動。 圖片提供/南投縣政府
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另外隸屬於南投縣信義鄉的東埔溫泉，屬於弱鹼性碳酸泉，凡十二月底前，到東埔溫泉還可享有住宿及泡湯的優惠，年度慶典活動當日，會有火把浴衣踩街以及布農族風味餐會等活動，可以穿著浴衣，拿著火把，在邊享受烤全豬與小米酒等當地美食之餘，亦能深入體驗東埔人文風情。與廬山溫泉相同皆屬碳酸氫鈉泉的埔里溫泉，也會舉辦活動，提供遊客體驗泡湯樂。

結合原民文化探索在地風土。 圖片提供/南投縣政府
結合原民文化探索在地風土。 圖片提供/南投縣政府
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順遊可望山眺草原的清境高空觀景步道

當然，既然都已來到南投，自然不容錯過近來已完成二期工程的「清境高空觀景步道」，遊客不需再橫跨台14線即可抵達青青草原。沿著合歡山景觀公路興建的觀景步道，為全台首條最高無障礙高山空中步道，也是海拔最高的步道，整體採用隱匿式高架設計，讓步道延伸至樹林間，成為森林中特有的高架空中步道。經重新施工後，路線從國民賓館已經可以直接通行至青青草原北票口，距離也從1200公尺拉長至1600公尺，漫步其間，腳下盡是清境草原的如茵青草，放眼更是能高連峰、奇萊連峰等層巒疊翠的壯闊山景。

循地形佈設的清境高空觀景步道。 圖片提供/南投縣政府
循地形佈設的清境高空觀景步道。 圖片提供/南投縣政府
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隱藏式高架設計可深入山林。 圖片提供/南投縣政府
隱藏式高架設計可深入山林。 圖片提供/南投縣政府
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如今南投縣政府也將與清境農場合作，推出步道與青青草原套票，在遊玩清境農場著名的綿羊秀時，也可至清境高空觀景步道汲取自然芬多精。另外，再配合交通部觀光局所發布的「秋冬旅遊補助」方案，平日每房最高可申請1000元住房補助，到年底更加碼推出住宿送泡湯券的「買一送一」的優惠，用暖湯洗滌心靈的同時，亦讓冬遊南投更加超值又精采。

步道上的綿羊群秀。 圖片提供/南投縣政府
步道上的綿羊群秀。 圖片提供/南投縣政府
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夜晚俯瞰華燈初上的炫麗。 圖片提供/南投縣政府
夜晚俯瞰華燈初上的炫麗。 圖片提供/南投縣政府
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2019南投溫泉季

Web. travel.nantou.gov.tw

Fb. 樂旅南投

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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