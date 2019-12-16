分享美好 聖誕麵包傳遞滿心祝福

【撰文/Aries Huang】

在台北飄香20年的「Bonjour朋廚烘焙坊」，每年此時充滿感恩與祝福時節，推出現做聖誕麵包，負責人許詠翔Michael獻上義大利、德國、法國等傳統過節必吃的糕點，特別設計如聖誕卡般具有美麗祝福的繽紛禮盒包裝，送給最重要的人，一起分享幸福滋味。 攝影/陳鏡仁 分享 facebook 美麗的繽紛聖誕禮盒送禮最受歡迎。 攝影/陳鏡仁 分享 facebook

每天四點半起床揉麵糰，「Bonjour朋廚」創辦人許詠翔Michael有著日式職人的精神與態度，他曾赴東京製菓學校學習，之後又到法國、瑞士進修，因此對於法國麵包有著執著的挑剔，現在每天店內提供現烤手作法國麵包40幾種，帶來越咀嚼越有紮實，最健康的自然美味。 創辦人許詠翔Michael每天親自手作麵包。 圖片提供/Bonjour朋廚烘焙坊 分享 facebook

聖誕詩多蓮在平安夜享用完畢 代表一年完美結束

「我喜歡大家吃麵包，臉上那種喜悅的滿足感，因此每年的聖誕節，我更會藉著外國傳統麵包所代表的寓意想分享與傳遞於每一個人。」Michael表示並細說每個聖誕麵包的緣由及做法。「潘妮朵霓Panettone」起源故事充滿愛情的美好及溫暖祝福，原本只是米蘭地區的地方名點，現已是享譽世界的點心。 圖片提供/Bonjour朋廚烘焙坊 分享 facebook 攝影/陳鏡仁 分享 facebook

「Bonjour」遵循義大利古法，以天然酵母的製法，費時3個工作天、5道麵種培養發酵手續，其中的果乾更使用酒氣濃厚的白酒浸泡出美味的成熟水果香，天然酵母與酒漬水果酒氣能延緩麵包老化，讓烘焙後的潘妮朵霓經過一段時間的再熟成，呈現如同葡萄酒般的迷人香氣及多層次口感，Michael建議搭配香檳或白酒一同享用，更添華麗風味。 潘妮朵霓散發美味的成熟水果香。 攝影/陳鏡仁 分享 facebook

源自德國、奧地利地方的「聖誕詩多蓮Christstollen」，造型彷彿像是襁褓中裹著白布巾的耶穌基督，使用德國傳統糖漬手法，加入大量酒漬櫻桃、葡萄乾、橙皮、檸檬皮等以及杏仁片、堅果，出爐後刷上融化奶油，再沾滿雪白砂糖，放置約一個星期左右的熟成過程後，酒漬水果漸漸散發迷人香氣，奶油與糖粉浸到詩多蓮的裹層，這時一小片地慢慢品嘗，感受每天不同的熟成美味，若能在聖誕夜時享用完畢，代表一年完美結束，並獲得新的一年之祝福。 源自德國、奧地利地方的聖誕詩多蓮Christstollen。 攝影/陳鏡仁 分享 facebook

在法國深具代表意義的「聖誕柴薪蛋糕Bûche de Noël」，外圍用迷人的巧克力甘納許表現樹幹紋理，切面年輪是巧克力蛋糕結合杏桃果醬，加上用草莓裝飾的聖誕老人和點綴於一旁的漿果，宛如聖誕珠寶般的誘人。聖誕麵包系列將於12月初會在各大門市全面上架，店內所有的「朋廚」商品，更可以在網站上點選購買，還有一個好消息，「朋廚」將進駐遠百信義A13的B3，預計12月底開幕，在信義區也可以享受到手作法國麵包，太期待了！ 法式聖誕柴薪蛋糕Bûche de Noël。 圖片提供/Bonjour朋廚烘焙坊 分享 facebook 圖片提供/Bonjour朋廚烘焙坊 分享 facebook

Bonjour朋廚烘焙坊

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