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2020除夕新春圍爐宴 享受澎湃豐盛金鼠年

2019-12-16 11:10Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang】

恢弘大器、尊榮不凡的「礁溪麒麟Kilin JiaoXi」，是目前礁溪地區最高的建物，除擁有樓高19層的露天溫泉，採用電動天幕式設計的游泳池和種類多元的SPA水療池外，飯店的餐飲也是泡湯之餘，讓人最滿足的味蕾撫慰，尤其每年新春的圍爐年菜更是全家團聚最企盼。

澎湃豐盛的圍爐年菜令人食指大動。 攝影/盧大中
澎湃豐盛的圍爐年菜令人食指大動。 攝影/盧大中
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2020圍爐宴，「礁溪麒麟Kilin JiaoXi」備齊絢麗菜色，廚藝資歷豐富的蔡英農主廚細膩規劃豐盛美饌，融合宜蘭道地食材，獻上最具代表性年味手路菜，十道菜象徵十全十美，邀請您闔家蒞臨，團聚享樂春節假期，大啖豐盛豪華饗宴。六品前菜，手作客家鹹香肉、梅子番茄、XO醬蘿蔔糕、黃金泡菜、五味軟絲、醋溜魚皮，前菜的各式口感更對後續的主菜充滿期待。帶點辣的「咖炒蟹佐軟法」，新鮮旭蟹加上以芹菜、南薑、香茅、純椰漿等香料製成的泰式紅咖哩醬汁，可以單吃或沾上酥脆的大蒜麵包享用，香濃滋味停不了。

廚藝資歷豐富的蔡英農主廚。 攝影/盧大中
廚藝資歷豐富的蔡英農主廚。 攝影/盧大中
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六品前菜，手作客家鹹香肉、梅子番茄、XO醬蘿蔔糕、黃金泡菜、五味軟絲、醋溜魚皮。...
六品前菜，手作客家鹹香肉、梅子番茄、XO醬蘿蔔糕、黃金泡菜、五味軟絲、醋溜魚皮。 攝影/盧大中
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咖哩炒蟹佐軟法，旭蟹加上特製紅咖哩醬汁，可單吃或沾上酥脆大蒜麵包，香濃夠味。 攝...
咖哩炒蟹佐軟法，旭蟹加上特製紅咖哩醬汁，可單吃或沾上酥脆大蒜麵包，香濃夠味。 攝影/盧大中
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湯品「元蹄北菇燉九孔」，滿滿的好料，可以喝得到九孔的鮮味，濃厚的豬腳膠原蛋白，但多了北菇減少油膩感。配色鮮艷喜氣的「醬爆鮮彩炒雙鮮」，口感多層次，特製xo醬的香與鍋氣，令人忍不住一再下筷。費時費工的「金蒜鍋巴酥鴨腿」，主廚先以鳳梨、柳丁等食材醃漬鴨腿三天，再油封蒸一個半小時，最後大火油炸，鴨腿外皮焦脆、內質Q嫩多汁，並帶有果香味，加上酥脆的蒜酥、鍋巴，大人小孩都好愛。

湯品「元蹄北菇燉九孔」。 攝影/盧大中
湯品「元蹄北菇燉九孔」。 攝影/盧大中
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醬爆鮮彩炒雙鮮呈現特製xo醬的香與鍋氣。 攝影/盧大中
醬爆鮮彩炒雙鮮呈現特製xo醬的香與鍋氣。 攝影/盧大中
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金蒜鍋巴酥鴨腿外皮焦脆、內質Q嫩多汁。 攝影/盧大中
金蒜鍋巴酥鴨腿外皮焦脆、內質Q嫩多汁。 攝影/盧大中
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講究健康營養均衡的主廚，特製港式作法的「鳳果蠔汁釀烏蔘」，以鳳眼果、杏鮑菇、蝦膏、烏蔘、青江菜交織成色香味美的桌上佳餚。「客家冬樹蒸鮮斑」，新鮮石斑魚佐以破布子(樹籽)，鹹冬瓜、薑末、辣椒調成客家傳統風味，豆腐襯底、鋪上滿滿三星蔥，鮮味中更帶有酸酸鹹鹹的多滋味。「櫻花蓮子香米飯」，油飯鋪上滿滿的櫻花蝦和蓮子，愛心造型象徵過年圍爐時，全家同心之意。熱甜湯「薑汁桂圓銀耳露」，精心嚴選水梨、老薑、白木耳、桂圓一起燉煮，口口都是精華，養氣養身又暖胃，最後送上「環球季節鮮果盤」，做最完美的收尾，在觥籌交錯中，大家相約祝福祈願2020豐收年。

特製港式作法的「鳳果蠔汁釀烏蔘」。 攝影/盧大中
特製港式作法的「鳳果蠔汁釀烏蔘」。 攝影/盧大中
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客家冬樹蒸鮮斑，鮮味中更帶有酸酸鹹鹹的多滋味。 攝影/盧大中
客家冬樹蒸鮮斑，鮮味中更帶有酸酸鹹鹹的多滋味。 攝影/盧大中
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櫻花蓮子香米飯，愛心造型象徵過年圍爐時全家同心之意。 攝影/盧大中
櫻花蓮子香米飯，愛心造型象徵過年圍爐時全家同心之意。 攝影/盧大中
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「礁溪麒麟Kilin JiaoXi」2020圍爐宴，早鳥預購即享超值優惠，即日起至2019年12月31日止，盡情享受澎湃豐盛的金鼠年。

Web. www.kilinjiaoxi.com.tw

Fb. 礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi

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