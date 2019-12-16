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從安縵美學到避世旅居

2019-12-16 11:10Ciao潮旅

【整輯/FunnyLi】

#amanjunkie 這個標籤，代表「#安縵痴」，他們誓言要住遍世界所有安縵酒店，尤其以杭州的安縵法雲、北京安縵頤和，更是奠定安縵七星酒店美學，體現這一切的，做為安縵之父，賈雅・易卜拉欣（Jaya Ibrahim），以寧靜與優雅並陳的靜謐美學，成就旅人的避世天堂。

圖片提供/安縵法雲
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締造安縵酒店（Aman Resorts）空間美學的設計公司：賈雅設計公司（Jaya & Associates），以及創辦人賈雅・易卜拉欣（Jaya Ibrahim），這位影響世界深遠的室內設計大師，把生活哲思融合在獨特的美術觀點，設計風格融合東西元素、避世低調，帶動「安縵風潮」席捲設計領域。

圖片提供/安縵法雲
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回顧賈雅Jaya設計公司的幾個重要的設計，不少飯店案都是享譽國際的重量級之作，從杭州安縵法雲（Aman fayun）、北京頤和安縵（Aman Summer Palace）、峇里島的雷吉安酒店（The Legian）到新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店（Capella Singapore），賈雅Jaya培養出一群追著設計跑的「安縵痴」（Aman Junkie），也影響當代度假酒店的設計，並改變人們對於旅宿的想法。所詮釋的「旅館」並非只是一個奢華住所，它還結合了地理環境、風土民情、歷史文化、生活體驗，甚至是心靈層面，那種難以言喻的細緻服務，一生值得追求入住其中。

圖片提供/安縵法雲
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安縵法雲 打造遺世獨立的理想村庄

「安縵法雲」選址在西湖西側極為隱密的竹林內，賈雅Jaya極盡可能地用低調手法塑造空間，從隱密入口到村庄概念的客房，他直接把酒店創造成為一個避世秘境，即便它就位在旅遊名勝旁，若是沒有熟人引路卻是難以被察覺。尤其特別的是，「安縵法雲」是以「村庄」為概念展開佈局，以村落中最原始屋舍的「法雲舍」為核心，這棟可追溯至19世紀的建築提供茶水、閱讀、演奏與傳統藝術等活動，被作為旅客服務的中心。此外，所有的客舍、蒸菜館、西餐廳等服務設施，都擁有各自獨立建築，錯落在村裡，而旅人可依著一條條石頭小路穿梭探索，享受在林蔭幽蔽之間漫遊的樂趣。

圖片提供/安縵法雲
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從古樸典雅的餐館回到下榻的客舍，一路上可感受「安縵法雲」充滿意境的設計，即便進入酒店客房，那偏愛使用自然材料的室内佈置，以高雅手法打造一個中國傳統鄉村之家的樣貌，從圓桌圈椅、長榻茶席、雙人書桌等，宛如再現「今之古人」的理想生活。

圖片提供/安縵法雲
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安縵法雲

Add. 中國杭州市西湖風景名勝區西湖街道法雲弄22號

Tel. +86-571-8732-9999

Web. www.aman.com/zh-cn/resorts/amanfayun

北京頤和安縵 下榻文化遺產的大膽挑戰

來到位於「北京頤和安縵」，為中國第一座安縵酒店。這個毗鄰著頤和園、故宮、長城和天壇這四座聯合國教科文組織命名之「世界文化遺產」的度假酒店，是由一系列有著上百年曆史的院舍結集而成，而這裡也曾是覲見慈禧太后之貴賓的下榻居所。

圖片提供/頤和安縵
圖片提供/頤和安縵
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圖片提供/頤和安縵
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為了建築韻味與頤和園皇家園林優美結構互相輝映，賈雅Jaya設計公司特意保留安縵一貫的建築特質，特意使用原有建築材料來修復皇家建築風貌，包括珍貴的金磚材料等，選材靈感源自頤和園歷史故事的室內織物和裝飾物件，拼配柔和的玫瑰色調以及明清兩朝風格傢俱，加上木料與竹屏風等物件，營造一種可以穿梭時空的浪漫氛圍，在古而新的現代空間裡，對於整體空間氛圍的情境營造，是賈雅Jaya向來所重視且一直強調的。

圖片提供/頤和安縵
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北京頤和安縵

Add. 中國北京頤和園宮門前街1號

Tel. +86-10-5987-9999

Web. www.aman.com/zh-cn/resorts/aman-summer-palace

殖民風格莊園 新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店

在手法高明的融合功力之下，賈雅Jaya設計公司像是從一條絲線編織出圖騰複雜的布匹，漸漸融匯出難以被邏輯化的神秘東方風格，而不只是安縵酒店，包括坐落於聖淘沙島(Sentosa Island)上的「新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店Capella Singapore」也演繹當地具有歷史意義的殖民古跡風格，與當代建築藝術完美融合。

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平靜安逸的格局使其完全融入四周30英畝的翠綠山巒之中，用精彩動人的空間敘事描述，揉合傳統與現代、自然與藝術至整個酒店的莊園式室內設計。賈雅Jaya憑藉其獨到眼光及豐富歷程經驗，以自然色系做為室內主調，並突顯當地文化色彩，揉合時尚及精緻風格，運用平衡對稱手法，散發獨特氣質，是賈雅Jaya對自然意境感的追求，另一空間設計代表成功力作。他希望在這裡，旅客不論閒逛、休憩、隨興坐臥，均可輕鬆閒適，處處感受島上之美麗景致與醉人的熱帶風情，沉浸於新舊元素融合中和諧的美妙體驗。

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安縵空間美學 翩然降臨南台灣

隨著2015年安縵之父辭世，賈雅（Jaya Ibrahim）走完67年的傳奇人生，雖然他所留下的作品已成為絕響，但他所培養的設計人才依舊延續著「Jaya」的精神，活躍於住宅、旅店、物業、室內、生活領域。現在您所喜歡，一生所追求的安縵空間美學，在南台灣也可以擁有，Jaya & Associates首度在高雄留下美的印記，擷取市花「木棉花」以及象徵榮耀的「孔雀」圖騰，為港都成就一座顯現Jaya美學的設計作品，用空間彰顯台灣人堅強而美麗的精神，各種細節的用心，令人驚豔、期待、感動、值得珍藏傳家。

圖片提供/安縵法雲
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新加坡嘉佩樂酒店 (Capella Singapore Hotel)

Add. 1 The Knolls Sentosa Island, Singapore 098297

Tel. +65-6377-8888

Web. www.capellahotels.com/en/capella-singapore

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Ciao潮旅

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