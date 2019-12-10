旅宿大安森林公園旁 還有管家貼心服務

【撰文/Iain】

舉凡世界的知名豪宅建築，多倚傍在都會公園旁，像是海德公園一號（One Hyde Park ），曾創下世界最貴的豪宅紀錄、紐約中央公園的公園大道432號（432 Park Avenue），亦是超豪華的高樓公寓，這些均是難以匹敵的精華地段，讓公園變成自家的「後花園」，天天都能享受這片難能可貴的綠意，以及能大口呼吸的自在暢然。不過，現在於台北都會區內，屬城市綠肺的大安森林公園旁，也出現一棟不輸國外品味豪宅的物業「新美齊Park259」。 高雅氣派的大廳，空間運用光影打造流動的層次饗宴。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook

打造專屬私人美術館 用藝術品味寵愛生活

去年十月完工的新美齊Park259，以細節起家，在15∼40坪的空間，主打周邊生活機能絕佳的地理位置、全新頂級硬體設備、重視生活品味的呈現、貼心入裡的星級飯店客房級服務，以及高貴不貴的品牌加持。在建築規劃上，把重心回歸到「人」的生活上，用低密度建築聚落，打造人和建築的平衡，並迎來優質進化的新生活高度。 宛若藝術光廊的迎賓走道。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook

走進新美齊Park259的迎賓走道，迎面而來的光影層次，滲入鼻尖的香氣，與耳畔傳來的樂音，宛若進入一場流動的感官盛宴，亦是歡迎旅人的回家儀式。放眼望去，大廳內毫不藏私的擺放各項藝品，像是全世界僅只有五件的鐘擺藝術創作、BE@RBRICK的當代時尚藝術，以及運用重機零件再以X光片重新演繹的生活美學，如同是在逛專屬的私人美術館，為豪宅注入靈魂，展現潮流與品味兼具的人文氣息。 宛若私人美術館的公共場域。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook

為突顯豪宅工法、建材甚至對規劃的講究，新美齊請來中華工程打底地基工程，以保證建築物地基基礎工程和主體結構的品質，另外更使用石材做邊線的美化，並用柔光、貼心有感的照明，讓室內設計變得更為鮮活，形成和建築相互堆疊的光影變化。同時，新美齊也在頂樓打造了專屬住客的私人天台，綠意盎然的空中庭園，附設無線藍芽音響設備、烤肉爐與吧台，不僅能在此烤肉、舉辦私人派對，將度假氛圍毫無保留的釋放出來，還能俯瞰大台北的都會天際線，稱得上是最極致的生活享受。 可俯瞰大台北市景的專屬天台。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook

貼心入裡管家服務 擁有比需求更為細膩的便捷

在低調奢華的硬體設施外，新美齊Park259亦設有24小時的酒店式管理，主打客制化貼心服務，藉以提供整潔舒適的客房設備、優質的家務以及安全的居住環境。不僅可協助每天打掃、收垃圾，若房客出國在外，透過雲端聯繫，新美齊也能代為收發信件、洗送摺衣、買衛生紙，甚至就連家中水果、碗盤都能代為清潔，各項貼心便捷的服務，就是要把房客寵到一個極致。 重視室內設計，讓入住就像回家般自在。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 備有各式家電，只需拎一只皮箱就能入住。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 簡潔舒適的套房設施新穎，機能俱全。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook

此外，由於房客有一半均屬外籍商務人士，特設有特斯拉禮賓車，禮賓員精通各國語言，可妥貼接待外國賓客，而員工對生活情報收集更是不遺餘力，就像專屬Siri助理，為房客解鎖美味餐廳、品味咖啡館抑或是天氣詢問，提供大大小小的生活化專屬服務，此外未來也規劃一個月一次如書籍、品酒、健康、瑜珈的生活講座，邀請各領域專家名師帶領大眾品味幸福生活。Fb. 新美齊酒店式公寓-Park259館 使用特斯拉禮賓車迎接國際賓客。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook 每周居家清潔服務。 圖片提供/新美齊集團 分享 facebook