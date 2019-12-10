親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚漫旅
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

旅宿大安森林公園旁 還有管家貼心服務

2019-12-10 09:25Ciao潮旅

【撰文/Iain】

舉凡世界的知名豪宅建築，多倚傍在都會公園旁，像是海德公園一號（One Hyde Park ），曾創下世界最貴的豪宅紀錄、紐約中央公園的公園大道432號（432 Park Avenue），亦是超豪華的高樓公寓，這些均是難以匹敵的精華地段，讓公園變成自家的「後花園」，天天都能享受這片難能可貴的綠意，以及能大口呼吸的自在暢然。不過，現在於台北都會區內，屬城市綠肺的大安森林公園旁，也出現一棟不輸國外品味豪宅的物業「新美齊Park259」。

高雅氣派的大廳，空間運用光影打造流動的層次饗宴。 圖片提供/新美齊集團
高雅氣派的大廳，空間運用光影打造流動的層次饗宴。 圖片提供/新美齊集團
分享

打造專屬私人美術館 用藝術品味寵愛生活

去年十月完工的新美齊Park259，以細節起家，在15∼40坪的空間，主打周邊生活機能絕佳的地理位置、全新頂級硬體設備、重視生活品味的呈現、貼心入裡的星級飯店客房級服務，以及高貴不貴的品牌加持。在建築規劃上，把重心回歸到「人」的生活上，用低密度建築聚落，打造人和建築的平衡，並迎來優質進化的新生活高度。

宛若藝術光廊的迎賓走道。 圖片提供/新美齊集團
宛若藝術光廊的迎賓走道。 圖片提供/新美齊集團
分享

走進新美齊Park259的迎賓走道，迎面而來的光影層次，滲入鼻尖的香氣，與耳畔傳來的樂音，宛若進入一場流動的感官盛宴，亦是歡迎旅人的回家儀式。放眼望去，大廳內毫不藏私的擺放各項藝品，像是全世界僅只有五件的鐘擺藝術創作、BE@RBRICK的當代時尚藝術，以及運用重機零件再以X光片重新演繹的生活美學，如同是在逛專屬的私人美術館，為豪宅注入靈魂，展現潮流與品味兼具的人文氣息。

宛若私人美術館的公共場域。 圖片提供/新美齊集團
宛若私人美術館的公共場域。 圖片提供/新美齊集團
分享
圖片提供/新美齊集團
圖片提供/新美齊集團
分享
圖片提供/新美齊集團
圖片提供/新美齊集團
分享

為突顯豪宅工法、建材甚至對規劃的講究，新美齊請來中華工程打底地基工程，以保證建築物地基基礎工程和主體結構的品質，另外更使用石材做邊線的美化，並用柔光、貼心有感的照明，讓室內設計變得更為鮮活，形成和建築相互堆疊的光影變化。同時，新美齊也在頂樓打造了專屬住客的私人天台，綠意盎然的空中庭園，附設無線藍芽音響設備、烤肉爐與吧台，不僅能在此烤肉、舉辦私人派對，將度假氛圍毫無保留的釋放出來，還能俯瞰大台北的都會天際線，稱得上是最極致的生活享受。

可俯瞰大台北市景的專屬天台。 圖片提供/新美齊集團
可俯瞰大台北市景的專屬天台。 圖片提供/新美齊集團
分享
圖片提供/新美齊集團
圖片提供/新美齊集團
分享

貼心入裡管家服務 擁有比需求更為細膩的便捷

在低調奢華的硬體設施外，新美齊Park259亦設有24小時的酒店式管理，主打客制化貼心服務，藉以提供整潔舒適的客房設備、優質的家務以及安全的居住環境。不僅可協助每天打掃、收垃圾，若房客出國在外，透過雲端聯繫，新美齊也能代為收發信件、洗送摺衣、買衛生紙，甚至就連家中水果、碗盤都能代為清潔，各項貼心便捷的服務，就是要把房客寵到一個極致。

重視室內設計，讓入住就像回家般自在。 圖片提供/新美齊集團
重視室內設計，讓入住就像回家般自在。 圖片提供/新美齊集團
分享
備有各式家電，只需拎一只皮箱就能入住。 圖片提供/新美齊集團
備有各式家電，只需拎一只皮箱就能入住。 圖片提供/新美齊集團
分享
簡潔舒適的套房設施新穎，機能俱全。 圖片提供/新美齊集團
簡潔舒適的套房設施新穎，機能俱全。 圖片提供/新美齊集團
分享
圖片提供/新美齊集團
圖片提供/新美齊集團
分享

此外，由於房客有一半均屬外籍商務人士，特設有特斯拉禮賓車，禮賓員精通各國語言，可妥貼接待外國賓客，而員工對生活情報收集更是不遺餘力，就像專屬Siri助理，為房客解鎖美味餐廳、品味咖啡館抑或是天氣詢問，提供大大小小的生活化專屬服務，此外未來也規劃一個月一次如書籍、品酒、健康、瑜珈的生活講座，邀請各領域專家名師帶領大眾品味幸福生活。Fb. 新美齊酒店式公寓-Park259館

使用特斯拉禮賓車迎接國際賓客。 圖片提供/新美齊集團
使用特斯拉禮賓車迎接國際賓客。 圖片提供/新美齊集團
分享
每周居家清潔服務。 圖片提供/新美齊集團
每周居家清潔服務。 圖片提供/新美齊集團
分享

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

相關新聞

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

員山美食美湯 全家共度感情升溫好時光

2019-12-10 09:25

美麗相遇 感受植物百變貌與萬千姿

2019-12-10 09:25

全台唯一五星全牛主餐Steak Bar

2019-12-09 13:23

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

帶來讓人感動的好味道 滋補季節火鍋

2019-12-09 08:50

優雅乾杯 在台北的歐式酒莊過節

2019-12-09 08:50

寧瀞悠閒 無比饒趣 最暖心領略

2019-12-09 08:50

用舌尖品嘗柬埔寨的迷人滋味

2019-11-05 08:37

臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09

懷舊摩登 與198個行李箱相遇

2019-11-04 15:29

戀戀三峽桃花源 享雨林浴&美人湯浴

2019-11-04 15:29

秋風起 秋旬味 全家北投泡湯趣

2019-11-04 15:29

北投頂樓露天風呂 客房式泡湯多樣選擇

2019-11-04 15:29

維新上市 專為台灣人釀製的第一瓶清酒 吉田皓一自創これあらた純米吟釀

2019-11-04 15:29

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

愛上胡志明市的飯店 向義大利工藝致敬

2019-10-03 09:16

到西貢上一堂道地的越式料理課

2019-10-03 09:16

帶來正統日本蟹料理與台灣人分享

2019-10-02 16:37

四鐵共構交通快捷 商場生活機能便利

2019-10-02 16:20

與日本漫畫《神之雫》作者樹林伸把酒言歡 葡萄酒餐廳星光熠熠

2019-10-02 16:20

傳承美味 潮創中菜 道道經典款待

2019-10-02 15:24

從早玩到晚 精彩不間斷 全台首座冒險飯店

2019-09-29 08:34

環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始

2019-09-29 08:33

每一口都安心 享用屏東直送的褐藻健康魚

2019-09-04 08:43

酒香入菜 夏天的微醺滋味

2019-09-04 08:43

TWA Hotel 甘迺迪機場裡的好萊塢住宿

2019-09-04 08:43

Dumbo 藝文的紐約布魯克林

2019-09-04 08:43

品味文化祭典與庶民美食 與神同行 嘉義城隍廟夜巡諸羅境

2019-08-15 15:33

台南歸仁新地標 帶來美好住宿及餐飲體驗

2019-08-15 15:33

北投泡湯尋味 處處皆景打卡留影

2019-08-15 15:33

走入北投風華年代 看到新風景

2019-08-15 15:33

移動的風景畫 皇家蘇格蘭人號奢華觀光列車

2019-08-07 13:37

旅獲精彩台中 觸手可及的奢華與溫暖感受

2019-08-07 08:49

天井引介光 雨 風 共度美妙每時分

2019-08-07 08:49

沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區

2019-08-07 08:49

人氣超夯 宜蘭x羅東美景美食一日遊

2019-08-07 08:49

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top