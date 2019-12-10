美麗相遇 感受植物百變貌與萬千姿

【撰文/Aries Huang 攝影/李文欽】

千嬌百媚的玫瑰園，讓人一眼就愛上的多肉植物，充滿馨香的各式香草，還可以現吃新鮮的蔬菜沙拉，就在三義「雅聞香草植物工廠」，園區占地兩公頃，如沐浴在大自然裡的舒暢，猶如體驗一趟兼具感性、知性、科技、藝術、人文的豐富之旅、寓教於樂。 偌大園區適合全家親子共遊。 分享 facebook

雅聞生技集團(ARWIN)每座觀光工廠都很有特色，都很適合親子旅遊，更是絕佳的自然生態園區。像是苗栗頭屋的「雅聞七里香玫瑰森林」園區栽種六百多品種、一萬多株世界各國玫瑰，位於雲林縣斗六市的「雅聞峇里海岸」，為國內最大的南洋風情景觀區，楊梅的「雅聞魅力博覽館」園區內有歐式宮廷花園、療癒小森林，喜歡更多樣化的植物內容，那一定要走訪三義的「雅聞香草植物工廠」，親身體驗植物所帶給我們的種種美好。 園區處處皆景怎麼拍都好看。 分享 facebook 分享 facebook

微森林狂想曲 多采多姿的療癒多肉植物

每座觀光工廠皆免收門票，雅聞(ARWIN)無私希望大家有機會不妨多多來親近大自然。「雅聞香草植物工廠」佔地2公頃，充滿南洋風味的木製休閒區與石雕噴水池，種植喬木、灌木、草本香草植物等數百種，園區規劃有白色荷蘭風車相伴的玫瑰月季田、拱門後花園、茶玫瑰花園、中輪豐花型玫瑰園等，處處可見嬌媚的身影搖曳，不論是大家合影留念或是自拍打卡上傳，一定成為注目的網美；還有各式花卉開得燦爛，其中最吸引人目光、難得看到、稀有的為Juliet茱麗葉玫瑰，來自英國品種，壯觀美麗花環內含層層花瓣，美麗又嬌貴。 漫步玫瑰月季。 分享 facebook Juliet茱麗葉玫瑰。 分享 facebook

來到微森林狂想曲，這裡種植每個人都會愛上的多肉植物，大大小小、各式形狀，依四季季節變化綻放，搭配著園區造景藝術，讓人忍不住一張接著一張捕捉畫面，據說有3百多種品種，等待賓客一一發掘，像是有多肉中黑玫瑰之稱的黑法師，還有各式具特色的水滴多肉植物，如惡魔積水鳳梨、皇冠龍舌蘭等令人目不暇給，讓人長知識了呢！ 微森林狂想曲。 分享 facebook 分享 facebook 水滴多肉植物。 分享 facebook

另外很受歡迎，伸手觸摸就有香氣襲來、為一大片茂盛的香草植物園，讓欣賞植物還能感受馨香味道，搓一搓、聞一聞，頓時身心更充滿愉悅，如檸檬香茅的清新感，薄荷的清涼感，藥用植物的臭茉莉等，喜歡香草的味道這裡值得駐足停留。

高科技環控 成就美味甘甜的水耕蔬菜

園區另一項最具特色的觀賞價值，為國內首度開放參觀的植物工廠，可以透過透明視窗欣賞採用高科技環控、LED燈及層架式栽種，種植出一株株鮮嫩飽滿菜葉的水耕蔬菜，完全不使用農藥、不受重金屬污染，真正達到「生機飲食」標準，不只看得到先進的種植技術，最棒得還可以將生菜沙拉帶回家，或是於園區內的香草匯輕食餐廳現場品嘗，這水耕蔬菜的清脆與鮮甜口感，搭配香草匯特製芝麻和風醬更是絕配，真正吃得到健康營養，憑體驗館發票可享半價優惠。 植物工廠專人照料。 分享 facebook 水晶冰花水耕蔬菜。 分享 facebook 現場可品嘗鮮美的蔬菜沙拉。 分享 facebook

想要把多肉植物帶回家嗎？園區內設有大型DIY教室，訪客平日可事先預約報名多肉植物體驗課程，或是參加手作香氛DIY課程，自製香氛娃娃或沐浴球(假日11點準時開課)，在專業老師指導下，創作屬於自己的療癒小宇宙，感受多肉植物迷人魅力。當然還要留些時間去體驗館逛逛，雅聞(ARWIN)和倍優(BIOCHEM)的熱銷及新出產品應有盡有，自用或當伴手禮皆很受歡迎。 多肉植物體驗課程DIY。 分享 facebook

此外，為了貼心小朋友玩樂，園區內另有規劃小熊沙坑區，乾淨的雪白細沙，讓孩子們玩上一整天也不會膩。還有值得一提，園區現正推出「雅聞療癒泥作展」，由《日本泥作達人》加藤老師親自來台指導，在美麗園區裡，隨處遇見的手作驚喜，有夢想中的法式城堡、科茨沃爾德石頭、史特拉福木屋、英國茅草小屋等，如詩如畫、仿如置身歐洲國度。 小熊沙坑區小朋友的最愛。 分享 facebook 現正推出雅聞療癒泥作展。 圖片提供/雅聞香草植物工廠 分享 facebook

雅聞香草植物工廠

Web. www.arwin.com

Fb. 雅聞香草植物工廠