台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

【撰文/Katzchen 攝影/王大偉】

「鈥」是稀土元素之一，多年前一場食安風暴，讓老闆Jet和Tina深感震撼，希望能將台灣這塊珍貴土地的各種美好食物與大眾分享。老闆Jet擁有西式鐵板燒20多年資歷，深知「高湯是西餐的靈魂」，如何讓美味高湯成為餐點主角，「Ho Hotpot 鈥鍋嚴選海陸創意鍋物」便應運而生。店內裝潢寬敞舒適，還有活體海鮮水族箱，客人可以直接選妃點菜，Jet最自豪的湯底更是創意多變。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

日本利尻昆布鍋特選北海道昆布與利尻昆布，香氣柔和、細膩富有層次，冷泡一整晚釋放自然甘美，用時間萃取醞釀出美好風味，適合與波士頓龍蝦、北海道帝王蟹等生猛海鮮烹煮，還可以沾清新奇異果柚香醬，新鮮奇異果與檸檬汁，混合柚子油醋及橄欖油，果香酸甜，引出海鮮自然鮮甜。 分享 facebook

豚骨豆乳鍋則將大骨高湯與牛奶、豆漿結合，清爽溫順不失醇厚風味，涮入美國1855無骨牛小排或西班牙伊比利梅花豬，油脂與豆味乳香融為一體，再搭配老闆Jet用雲林西螺百年醬油結合義大利進口松露醬和白松露油調製而成醬汁，中西合璧的甘醇和諧，更是相得益彰。 分享 facebook

不僅湯底、沾醬精心調配，選用食材更蘊含著「齊饗良食」一起享用良心食物，永續經營台灣這塊土地的理念，老闆娘Tina希望鈥鍋所有食材都能溯源及認證，像是舒康雞及究好豬都是優質台灣品牌。蔬菜方面也不馬虎，挑選台灣在地小農與擁有產銷履歷的蔬菜，更令人感動的是與「友善石虎農家」合作，透過減用農藥、無毒、有機等方式栽種農產品，為台灣石虎保留一個可以棲身、覓食的活動空間，店內品嘗到的玉米筍、高麗菜、南瓜，都蘊含著對這片土地愛護的心意。 分享 facebook

即便食材成品較高，仍堅持以親民價位提供最安全美好的良心食品，「我不喜歡將餐廳定位在高CP值來框住自己，而是把客人當朋友，用薄利多銷的方式與真誠款待的心意分享好食物。」 分享 facebook

優質食材、活體海鮮與創意湯底，不僅擄獲挑剔的饕客味蕾，也吸引日本客人慕名而來，「我敢說，客人花的每一分錢，都是買好食物給自己吃。」吃不過癮，還可以加價20元，將白飯升級和牛滷肉飯，靠著熟客口碑行銷，成功擦亮品牌形象，展現企業永續經營的決心。Fb. www.facebook.com/hohotpot/

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