員山美食美湯 全家共度感情升溫好時光

【撰文/FunnyLi 攝影/Ray】

位處員山鄉，與山林田園相鄰的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」總帶有一份悠閒與靜謐之美。更將泡湯美學發揮極致，不論是露天風呂與大自然為伴，或是沉浸於專屬私密空間，加上主廚特製細緻美味的創意料理，每個時刻皆讓身心感受滿滿尊寵又幸福！ 戶外風呂區視野遼闊。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店 分享 facebook 分享 facebook

結合兩百多年歷史的員山溫泉與現代日式氛圍空間，「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」打造出不同凡響的露天風呂體驗，泉源為來自蘭陽溪水系宜蘭河上游，清澈透明的水色，具有滋潤皮膚之效，被譽為「溫泉中的溫泉」，酒店精心打造的露天風呂，設計一方一圓、一黑一白的雙邊湯池，每日更換男女湯牌，值得溫泉迷趁秋冬季來宜蘭追「湯」，體驗不同泡湯的情境氛圍。 分享 facebook

豪華花園套房 親子房 Villa別墅滿足旅客所需

把頂級客房結合溫泉湯池的「湯宿」，更是酒店最引以為傲的設計，可因應各式旅客所需。想要置身在大自然的感覺，入住一樓的豪華花園套房，簡約風格與木質傢俱裝飾品的搭配下，創造出有助放鬆身心靈的氛圍感，半開放式的套房空間，獨立的造景花園，當然有名的天夢之床(Heavenly® Bed)更讓人徹底放鬆，煥發光采活力。富含礦物質的碳酸氫鈉湯池，搭配Westin指定全套白茶蘆薈沐浴用品，這一方可獨享的放鬆天地，可不受任何限制，盡情沉浸在暖湯的療癒。

豪華花園套房擁有造景花園。 分享 facebook 豪華花園套房。 分享 facebook

此外，酒店也貼心針對親子族群推出八種不同主題設計親子房，像是恐龍世界、童話世界、動物森林、機器人冒險等，繽紛多彩超萌的圖案設計，都是飯店的設計人員親自彩繪，而毎房還有專屬的小帳篷及布偶，給予孩子所需要的另一種律動療癒。 八種不同主題設計親子房。 分享 facebook 分享 facebook

當然，最引頸期盼的是獨棟泳池Villa別墅房型，最適合大家庭度假、三五好友齊聚亦或主題活動的舉辦。泳池Villa別墅房型擁有極為寬敞舒適空間，臥房之外還有獨立客廳、湯池等區域，而戶外區還設有獨立泳池(冬天為溫泉)及自然花園景觀，獨樹一格的入住感受，兼具隱密性與高度自由性，可不受外界干擾享受時光，全然得到徹底的放鬆。 獨棟VILLA泳池別墅有獨立客廳。 分享 facebook 獨棟VILLA泳池別墅二樓客房區。 分享 facebook 超值享受的獨棟VILLA泳池別墅。 分享 facebook

Semi-Buffet 馬拉松主廚好手送上健康饗宴

泡湯之餘，當然要來好好享受美食。一樓的「知味西餐廳」在斜槓主廚陳維慶的引領下，他不僅很會做菜，更是全台唯一會跑馬拉松的主廚，還獲得知名運動品牌贊助，全身體脂肪只有6至7%，他特別擅長將料理融入運動健康飲食觀念，運用宜蘭在地好食材，保留食材滋味與講究五大營養均衡。 知味西餐廳的陳維慶主廚。 分享 facebook

中午以半自助式Semi-Buffet的方式堆出主廚特製的7道精緻主菜，36小時慢熟的葛瑪蘭脆皮豬肉捲，完全不油不膩，香煎鮭魚佐檸檬白酒醬肉質細膩鮮美，長時間舒肥低溫烹調的法式油封鴨腿，經典又美味，香煎蘑菇雞胸佐松露雞汁，多層次的風味組合剛剛好，低溫烹調美國牛小排佐紅酒醬汁肉質鮮嫩，還有季節鮮魚生魚片等，整體以蛋白質為主食、搭配少量澱粉，不做過份烹調，藉著醬汁變化，使健康飲食也能講究美味。再慢慢享用其它中西式餐飲、甜點等，相信飽足又不會對身體造成太過負擔。 大受好評的葛瑪蘭脆皮豬肉捲。 分享 facebook 香煎鮭魚佐檸檬白酒醬。 分享 facebook 經典又美味的法式油封鴨腿。 分享 facebook 香煎蘑菇雞胸佐松露雞汁。 分享 facebook 低溫烹調美國牛小排佐紅酒醬汁。 分享 facebook

酒店更貼心推出「閨蜜輕旅行一泊五饗住房專案」，即日至明年3/31日止，凡入住豪華客房一大床或精選客房兩中床乙晚，即可享有兩客知味西餐廳自助式早餐、雙人下午茶套餐、兩客舞 日本料理晚餐套餐、免費暖胃宵夜、兩客知味西餐廳午餐等，一泊五饗、超值又多禮，閨密就在飯店吃吃喝喝度過愉快假期，好好寵愛自己！

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

Web. www.westin-yilan.com

Fb. 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 The Westin Yilan Resort