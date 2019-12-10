難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店
【撰文/VH 攝影/王大偉】
許久不見的好友，難得的「蟹」逅，成就了一晚的歡笑與滿足。月夜岩的「蟹」滋味，極致的五感體驗，總能讓食客心滿意足地開懷享受。這一晚，華燈初上，陳德烈（藝人）、趙駿亞（藝人）、明金成（導演）、馬競達（製作人）相繼抵達隱身於台北市中山區雙城街巷弄裡的「月夜岩 蟹懷石」。曾經一起拍戲的幾人，總在一部戲殺青之後，就各奔東西、各自忙碌，這次再相聚、再聊起來，屈指一算，才驚覺離上一次的見面都已經好久之前的事了。
在月夜岩的獨立包廂裡，空間很私密，氛圍又宜人，久未見面的幾人，既不需顧慮「偶包」（偶像包袱），更無需拘謹，一聊開，再加上美食、美酒的催化，氣氛很快熱絡了起來，從重溫過往到相互玩笑，暢快的笑聲串起一晚的無限歡樂。
酒酣耳熱之際，活體鱈場蟹的登場又再掀起一波高潮，眾人連忙起身前往料理檯，對碩大又活躍的鱈場蟹嘖嘖稱奇，更對日籍料理長福島隆史的刀工大為讚佩。尤其是活體鱈場蟹刺身，在福島料理長精準、到位地處理下，蟹腳肉呈現出晶瑩透亮的誘人光澤，一入口，甘鮮的海味盈滿口腔，教人仿若置身北海。
從刺身、炭火燒、川燙、天婦羅、甲羅燒到黑松露土鍋飯，一蟹竟能變化出六吃，每一種料理法都完美展現出活體鱈場蟹的特色和美味，福島料理長精湛的手藝也讓他們每一位都大為驚豔。
原本就有廚藝專業的型男主廚陳德烈，對於這一晚的「蟹」滋味感到心滿意足，回家後即在自己的粉絲專頁裡分享：「幾位10多年亦師亦友的情誼，在一場鱈場蟹宴中重溫了當時的回憶，人好、菜美、成就開心的一天！！」趙駿亞也在他的「駿臨天下粉絲部」逗趣地提了一首詩：「人生未嚐鱈場蟹，會被人譏后里蟹。錦衣玉食談笑中，孔孟之書才是空。」
「月夜岩 鱈場蟹」的極致五感體驗，適合各式歡樂時刻，無論是親朋、好友、同事、商務場合，都能在整套的宴饗中，暢快淋漓地享樂生活。
月夜岩 蟹懷石
Web. tsukiyoiwa.com
Fb.月夜岩 蟹懷石
留言