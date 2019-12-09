親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚漫旅
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

全台唯一五星全牛主餐Steak Bar

2019-12-09 13:23Ciao潮旅

【撰文/FunnyLi 攝影/張晨晟】

「台北六福萬怡酒店」不僅擁有絕佳地理位置，住宿品質更獲得國際肯定，蟬聯《台北米其林指南》4間黑房子推薦，而豐富精彩的美饌餐飲更是令旅客念念不忘，增添旅遊記憶，最受歡迎的「敘日全日餐廳」再推驚喜，推出全台唯一五星全牛主餐Steak Bar，讓您一次品嚐五種等級美、日、澳牛排，絕對大啖得過癮！

奶油乾式熟成牛排原貌。
奶油乾式熟成牛排原貌。
分享

矗立南港車站上方B棟大樓的「台北六福萬怡酒店」，座落在台北都會區最繁忙的交通節點上，恰好為城市旅人提供了一處難能可貴的喘息之處，而酒店提供的多樣化精緻餐飲選擇：敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧，無論是小酌、午茶、餐敘，都很能貼切旅客各種需求。

明亮清新的風格餐廳。
明亮清新的風格餐廳。
分享

牛排控 大塊嗜肉者的絕妙天堂

來到七樓的敘日全日餐廳，諧音「旭日」的名字，首先給人朝氣蓬勃的印象，而這「敘」字也隱涵著「敘舊」的意思，亦即歡迎人們來此相聚、把酒言歡、交流情誼。整體清新明亮的用餐寬敞空間，讓享用美食更加舒適自在，尤其戶外半露天的咖啡座，同時可佐大片藍天與綿延濃綠自然光景，又是另一愜意所在。

餐廳坐擁大面綠意窗景。
餐廳坐擁大面綠意窗景。
分享
分享

敘日全日餐廳雖屬Buffet餐廳，但經營模式卻有別於業界，餐廳主廚大力革新過往Buffet給人「吃到飽」的印象，推出力求完整的「位上主餐」，讓消費者更能感受主廚的手藝。為了滿足挑惕食客的味蕾，餐廳增設全台唯一的「五星全牛Steak Bar」，結合五星牛排餐酒館與Buffet雙重特色，美食饗宴又更加升級！

色香味俱全，每一口都誘人。
色香味俱全，每一口都誘人。
分享

五星全牛Steak Bar的內容到底有多狂？敘日全日餐廳大手筆為饕客準備可以一次品嚐美、日、澳洲牛排，就要令牛排控不可自拔！計推出有「澳洲穀飼100天肋眼」、「奶油乾式熟成澳洲穀飼100天肋眼」、「奶油乾式熟成美國紐約客」、「美國杉河牧場自然牛濕式熟成菲力(Prime) 」、「美國 金牌極黑和牛肋眼」、「澳洲M9和牛肋眼」、「日本A5和牛紐約客」等多種品項，您喜歡哪一種口感任君選擇，當中「奶油乾式熟成」的烹調技術，更是敘日全日餐廳引以為傲的絕活。

日本A5和牛紐約客油花分布細緻。
日本A5和牛紐約客油花分布細緻。
分享

奶油乾式熟成牛排的美味秘密

牛排老饕一定不陌生的「乾式熟成」，可以有助提升牛排的風味與香氣，而敘日全日餐廳所採用的「奶油乾式熟成」，則是將紐西蘭無鹽奶油層層淋上包覆澳洲穀飼100天肋眼牛排，將其放置在恆溫、恆濕、無塵的空間，以控溫在0至-1℃的低溫、相對濕度70%的環境條件，經過21至66天熟成期，產生有別於新鮮生牛肉的滋味變化。

奶油乾式熟成牛排口感軟嫩、肉香濃郁。
奶油乾式熟成牛排口感軟嫩、肉香濃郁。
分享

奶油乾式熟成不同於一般乾式熟成，主要是牛肉外覆的奶油遇冷會自然凝固，有助於隔絕牛肉與空氣接觸、使內部酵素緩緩延展軟化肉質及牛筋，可以鎖住鮮美的質地與濃郁奶油香氣，那軟嫩而肉香濃郁口感，以及無法抗拒韻味，絕對嗜吃肉的您務必親自鑑賞，不能錯過的美妙聖品。

除了牛排主餐可供選擇外，另外還有烤春雞、香煎圓鱈、清蒸緬因州活波士頓龍蝦等主食，以饗不能吃牛肉的賓客。不過敘日全日餐廳每日推出的中西自助鮮食盛薈內容，從沙拉、生魚片、熱食、披薩、甜點等，琳瑯繽紛、目不暇給，光是在這裡消磨午晚餐、下午茶等，總是令大家心滿意足，更深深期待與每道料理的味蕾驚喜相遇。

分享
前菜小點清爽繽紛多彩。
前菜小點清爽繽紛多彩。
分享
融合鮮食的創意料理。
融合鮮食的創意料理。
分享

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳

Web. www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

相關新聞

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

帶來讓人感動的好味道 滋補季節火鍋

2019-12-09 08:50

優雅乾杯 在台北的歐式酒莊過節

2019-12-09 08:50

寧瀞悠閒 無比饒趣 最暖心領略

2019-12-09 08:50

用舌尖品嘗柬埔寨的迷人滋味

2019-11-05 08:37

臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09

懷舊摩登 與198個行李箱相遇

2019-11-04 15:29

戀戀三峽桃花源 享雨林浴&美人湯浴

2019-11-04 15:29

秋風起 秋旬味 全家北投泡湯趣

2019-11-04 15:29

北投頂樓露天風呂 客房式泡湯多樣選擇

2019-11-04 15:29

維新上市 專為台灣人釀製的第一瓶清酒 吉田皓一自創これあらた純米吟釀

2019-11-04 15:29

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

愛上胡志明市的飯店 向義大利工藝致敬

2019-10-03 09:16

到西貢上一堂道地的越式料理課

2019-10-03 09:16

帶來正統日本蟹料理與台灣人分享

2019-10-02 16:37

四鐵共構交通快捷 商場生活機能便利

2019-10-02 16:20

與日本漫畫《神之雫》作者樹林伸把酒言歡 葡萄酒餐廳星光熠熠

2019-10-02 16:20

傳承美味 潮創中菜 道道經典款待

2019-10-02 15:24

從早玩到晚 精彩不間斷 全台首座冒險飯店

2019-09-29 08:34

環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始

2019-09-29 08:33

每一口都安心 享用屏東直送的褐藻健康魚

2019-09-04 08:43

酒香入菜 夏天的微醺滋味

2019-09-04 08:43

TWA Hotel 甘迺迪機場裡的好萊塢住宿

2019-09-04 08:43

Dumbo 藝文的紐約布魯克林

2019-09-04 08:43

品味文化祭典與庶民美食 與神同行 嘉義城隍廟夜巡諸羅境

2019-08-15 15:33

台南歸仁新地標 帶來美好住宿及餐飲體驗

2019-08-15 15:33

北投泡湯尋味 處處皆景打卡留影

2019-08-15 15:33

走入北投風華年代 看到新風景

2019-08-15 15:33

移動的風景畫 皇家蘇格蘭人號奢華觀光列車

2019-08-07 13:37

旅獲精彩台中 觸手可及的奢華與溫暖感受

2019-08-07 08:49

天井引介光 雨 風 共度美妙每時分

2019-08-07 08:49

沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區

2019-08-07 08:49

人氣超夯 宜蘭x羅東美景美食一日遊

2019-08-07 08:49

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

唯一由台灣人經營的日本百大溫泉旅館 ABBA坐漁莊

2019-08-01 16:54

綠色樹海環繞溪頭 沉浸歐式古典風華

2019-08-01 16:54

到台中探險 大手牽小手一起露營做甜點

2019-08-01 16:02

花蓮Fun暑假 享瑞穗溫泉 遊美麗莊園

2019-08-01 16:02

Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

2019-07-11 12:52
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top