全台唯一五星全牛主餐Steak Bar

【撰文/FunnyLi 攝影/張晨晟】

「台北六福萬怡酒店」不僅擁有絕佳地理位置，住宿品質更獲得國際肯定，蟬聯《台北米其林指南》4間黑房子推薦，而豐富精彩的美饌餐飲更是令旅客念念不忘，增添旅遊記憶，最受歡迎的「敘日全日餐廳」再推驚喜，推出全台唯一五星全牛主餐Steak Bar，讓您一次品嚐五種等級美、日、澳牛排，絕對大啖得過癮！ 奶油乾式熟成牛排原貌。 分享 facebook

矗立南港車站上方B棟大樓的「台北六福萬怡酒店」，座落在台北都會區最繁忙的交通節點上，恰好為城市旅人提供了一處難能可貴的喘息之處，而酒店提供的多樣化精緻餐飲選擇：敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧，無論是小酌、午茶、餐敘，都很能貼切旅客各種需求。 明亮清新的風格餐廳。 分享 facebook

牛排控 大塊嗜肉者的絕妙天堂

來到七樓的敘日全日餐廳，諧音「旭日」的名字，首先給人朝氣蓬勃的印象，而這「敘」字也隱涵著「敘舊」的意思，亦即歡迎人們來此相聚、把酒言歡、交流情誼。整體清新明亮的用餐寬敞空間，讓享用美食更加舒適自在，尤其戶外半露天的咖啡座，同時可佐大片藍天與綿延濃綠自然光景，又是另一愜意所在。 餐廳坐擁大面綠意窗景。 分享 facebook 分享 facebook

敘日全日餐廳雖屬Buffet餐廳，但經營模式卻有別於業界，餐廳主廚大力革新過往Buffet給人「吃到飽」的印象，推出力求完整的「位上主餐」，讓消費者更能感受主廚的手藝。為了滿足挑惕食客的味蕾，餐廳增設全台唯一的「五星全牛Steak Bar」，結合五星牛排餐酒館與Buffet雙重特色，美食饗宴又更加升級！ 色香味俱全，每一口都誘人。 分享 facebook

五星全牛Steak Bar的內容到底有多狂？敘日全日餐廳大手筆為饕客準備可以一次品嚐美、日、澳洲牛排，就要令牛排控不可自拔！計推出有「澳洲穀飼100天肋眼」、「奶油乾式熟成澳洲穀飼100天肋眼」、「奶油乾式熟成美國紐約客」、「美國杉河牧場自然牛濕式熟成菲力(Prime) 」、「美國 金牌極黑和牛肋眼」、「澳洲M9和牛肋眼」、「日本A5和牛紐約客」等多種品項，您喜歡哪一種口感任君選擇，當中「奶油乾式熟成」的烹調技術，更是敘日全日餐廳引以為傲的絕活。 日本A5和牛紐約客油花分布細緻。 分享 facebook

奶油乾式熟成牛排的美味秘密

牛排老饕一定不陌生的「乾式熟成」，可以有助提升牛排的風味與香氣，而敘日全日餐廳所採用的「奶油乾式熟成」，則是將紐西蘭無鹽奶油層層淋上包覆澳洲穀飼100天肋眼牛排，將其放置在恆溫、恆濕、無塵的空間，以控溫在0至-1℃的低溫、相對濕度70%的環境條件，經過21至66天熟成期，產生有別於新鮮生牛肉的滋味變化。 奶油乾式熟成牛排口感軟嫩、肉香濃郁。 分享 facebook

奶油乾式熟成不同於一般乾式熟成，主要是牛肉外覆的奶油遇冷會自然凝固，有助於隔絕牛肉與空氣接觸、使內部酵素緩緩延展軟化肉質及牛筋，可以鎖住鮮美的質地與濃郁奶油香氣，那軟嫩而肉香濃郁口感，以及無法抗拒韻味，絕對嗜吃肉的您務必親自鑑賞，不能錯過的美妙聖品。

除了牛排主餐可供選擇外，另外還有烤春雞、香煎圓鱈、清蒸緬因州活波士頓龍蝦等主食，以饗不能吃牛肉的賓客。不過敘日全日餐廳每日推出的中西自助鮮食盛薈內容，從沙拉、生魚片、熱食、披薩、甜點等，琳瑯繽紛、目不暇給，光是在這裡消磨午晚餐、下午茶等，總是令大家心滿意足，更深深期待與每道料理的味蕾驚喜相遇。 分享 facebook 前菜小點清爽繽紛多彩。 分享 facebook 融合鮮食的創意料理。 分享 facebook

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳

Web. www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei