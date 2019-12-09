寧瀞悠閒 無比饒趣 最暖心領略

【撰文/FunnyLi 攝影/盧大中】

座落在礁溪溫泉區最顯眼處，擁有美湯、美景、美饌的「礁溪山形閣溫泉飯店」，自開幕以來深受旅客的喜愛，尤其飯店是礁溪唯一每間客房浴池可以融入一噸水的大溫泉池，就連冷水也是溫泉原湯，享受泡湯最純粹，現正特別企劃一系列令人怦然心動的住房與美食專案，要讓大家深刻感受蘭陽平原的專屬風情！ 喜歡日式風情的旅宿情趣可選擇和式家庭房。 分享 facebook

一入溫泉之鄉，即可見高12層建築壯麗雄偉之姿，「山形閣」外觀結合宜蘭雪山和中央山脈峰峰相連的美麗山景之意，格外耀眼。122間精緻溫泉客房，7種房型滿足旅客需求，洋式、純日式或和洋式房型，每間客房都設有獨立大溫泉浴池，可容納一噸水位，在房內就可以盡情泡湯。 自然質材溫潤色系構成。 分享 facebook 精緻溫泉客房。 分享 facebook 寬敞舒適的客房泡湯池。 分享 facebook

另於飯店二樓、純然的日式男女裸湯風呂區可以盡情徜徉，寬敞自在場域，結合日本山形的道地氛圍，不僅讓旅客全然沉浸於礁溪美人湯的溫柔膚觸，還有獨家特製的檜木烤箱，同時可享受檜木芳香。 位於二樓的風呂泡湯區。 分享 facebook 日式風呂體驗溫泉區盡情徜徉。 分享 facebook 日式大眾風呂梳妝區。 分享 facebook

走進大自然教室 現地品嚐宜蘭物產

在秋冬時序，專注於服務細節的「山形閣」，以日本山形縣的風呂文化為舞台，呈上「茶、蔥、果、漬、遊」宜蘭五大主題農村旅遊，與優質農場、莊園合作，帶著旅人前往美味的第一現場，從而獲得療癒身心的能量，主廚更使用在地食材創作的料理，把季節端上桌的豐盛滋味，深入品嘗宜蘭的風土滋味。

如山形閣與三星鄉的「星寶聰體驗農場」合作企劃的食農體驗，邀請旅人走進綠油油的蔥田，親手拔蔥與揉麵糰，學習做出宜蘭地方美味「蔥油餅」；針對親子規劃的「麗野莊園農場」，則是飼養著一群可愛鴨子，小旅人可親近觀察與餵食，還可撿鴨蛋學做歐姆蛋，展現小小廚神的無限潛力；來到冬山鄉「鵝山茶園」，使用在地特產的茶葉與新鮮雞蛋，製作出金黃美味的茶燻蛋，現場品嚐美味更是感動。 頂樓設有兒童遊憩區。 分享 facebook 頂樓設有兒童遊憩區。 分享 facebook

另「山形閣」也把宜蘭在地聞名的「漬物文化」放進旅行，與二十年歷史的「橘之鄉」合作，邀請專家指導如何製作好吃的蜜餞，讓旅人親身體驗老祖宗保存食物的智慧。而走進員山鄉的「錦普果園」，可欣賞宜蘭平原的果園與埤塘風光，並在農場主人親切指導之下，學著採收水果，當個一日果農，還可現場品嚐飽滿的甜美滋味！

耆老傳授秘方菜 老菜新創玩食補

「山形閣」的廚藝團隊更是玩心大發，在日治時期宜蘭老餐廳第三代耆老的教授下，結合百年宜蘭酒廠所生產的紅露酒與宜蘭在地食材，設計一套適合霜降時節的暖冬補心料理。限時推出的秋冬饗宴套餐，不少料理融合本草綱目的食補創意，像是使用金雞紅露酒特調的金雞醬佐搭補氣滋陰的鴨肉，完成一道中西合璧的「慢烤蘭陽櫻桃鴨胸佐金雞醬」；而使用紅麴入菜的「宜蘭紅露藥膳蝦」，亦是活血益氣的一道料理。此外，廚藝團隊也不忘結合地方風味，結合傳統糕渣與肉質Ｑ彈的波士頓龍蝦，「澳龍創意美糕渣」一口咬下令人驚艷，另一道把秘方菜結合法式料理的「法式清湯佐天香荸薺丸」，更是老菜新創的代表作。 圖片提供/礁溪山形閣溫泉飯店 分享 facebook

從大菜到小吃，米澤廳推出季節限定的主廚特餐，主打礁溪溫泉番茄的精選半筋半肉牛肉麵、義大利番茄牛肉醬麵、蘑菇奶油培根雞蛋麵、青醬海鮮燉飯、松子青醬嫩雞胸義大利麵等，簡單卻很道地，是泡湯之餘的美食撫慰。此外，如親臨日本的山友拉麵店最受饕客讚譽，以新鮮豚骨慢火細燉，成就出香純不膩的濃郁湯頭，佐Q彈日式拉麵，具道地宜蘭傳統美食的山西魯肉拉麵，獨特風味的三星蔥韭香拉麵，以及帶有夏威夷風味的Poke丼吃起來格外清爽。 廚特餐精選半筋半肉牛肉麵。 分享 facebook 主廚特餐青醬海鮮燉飯。 分享 facebook 主廚特餐蘑菇奶油培根雞蛋麵。 分享 facebook 帶有夏威夷風味的Poke丼。 分享 facebook

貼心的是湯屋（客房）泡湯2小時，可免費享用豚骨原味拉麵，就要你從腳尖到舌尖都迷醉在「山形閣」的獨有魅力。 山形閣夜晚建物外觀。 分享 facebook

礁溪山形閣溫泉飯店

Web. www.yamagatakaku.com.tw

Fb. Yamagata Kaku山形閣

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