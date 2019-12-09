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藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

優雅乾杯 在台北的歐式酒莊過節

2019-12-09 08:50Ciao潮旅

【撰文/Daniel 攝影/王大偉】

台北市最大的葡萄酒主題餐廳「WINE-derful葡萄酒餐廳」，以擁有豐富的葡萄酒種類聞名，搭配以酒入菜的法式創意料理，深獲許多老饕的喜愛，在這裡每個人都可以找到適合自己的葡萄酒，在佔地300多坪的寬敞空間內，讓人彷彿置身在歐洲的莊園酒窖，優雅地啜飲一杯葡萄酒，細細品嘗其中的風味餘韻。

WINE-derful能夠舉辦各種形式的聚會，是三五好友聚會的好場所。 攝影/王...
WINE-derful能夠舉辦各種形式的聚會，是三五好友聚會的好場所。 攝影/王大偉
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隨著時序步入年底，又到了歐美國家最重要的節日，分別是感恩節以及萬聖節，這是屬於闔家團聚歡慶的日子，親朋好友齊聚一堂享受一頓美好又溫暖的大餐，共同度過美好時光。WINE-derful在這樣重要的日子裡同樣不缺席，即日起至2020年1月22日止「特製火雞海陸大餐」，以南瓜、火雞等感恩節的經典食材為主打，適合6到8人一同歡慶分食，感受濃濃節慶氛圍，一起乾杯迎向新年！

來WINE-derful和家人一起度過美好時光。 攝影/王大偉
來WINE-derful和家人一起度過美好時光。 攝影/王大偉
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「特製火雞海陸大餐」以家庭餐的概念為出發，希望呈現置身派對般輕鬆、隨興、歡樂的用餐氛圍，前菜部分以可多人分食的方式呈現，兩道前菜分別是「酥炸三寶佐特製塔塔醬」及「香煎海鮮拼盤」，都是屬於Finger Food的類別，餐點好入口甚至不使用刀叉即可享用。「酥炸三寶佐特製塔塔醬」分別有3種炸物：帶皮薯塊、墨西哥風味薯球、斯里蘭卡蟹肉餅，搭配主廚特調的塔塔醬，讓人一口接一口。「香煎海鮮拼盤」則有：海大蝦、萬里九孔鮑、海鱸魚、大章魚腳，其中章魚腳經過醃漬，軟硬適中的好滋味是最好的下酒菜。

前菜「酥炸三寶佐特製塔塔醬」，塔塔醬為主廚特製。 攝影/王大偉
前菜「酥炸三寶佐特製塔塔醬」，塔塔醬為主廚特製。 攝影/王大偉
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前菜「香煎海鮮拼盤」非常適合搭配具有氣泡感的香檳。 攝影/王大偉
前菜「香煎海鮮拼盤」非常適合搭配具有氣泡感的香檳。 攝影/王大偉
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感恩節中最重要的主餐就是「火雞」，在「特製火雞海陸大餐」當中的主打就是「爐烤霸王別雞」，選用加拿大的火雞肉，肉質較佳且清爽。另外，WINE-derful的烤火雞有別於傳統做法，選擇使用法國薄酒萊醃漬火雞，在皮與肉之間均勻塗上奶油，火雞肚塞滿各式富含水分的蔬菜，慢火烤約90分鐘，外皮酥脆，內部的雞肉鮮嫩多汁。

主餐「爐烤霸王別雞」是特製火雞海陸大餐主角。 攝影/王大偉
主餐「爐烤霸王別雞」是特製火雞海陸大餐主角。 攝影/王大偉
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WINE-derful總經理Henry表示，由於每年11月開始是薄酒萊的產季，非常適合入菜，另外，挑選的酒品味道不能過重、單寧不可過高，經過薄酒萊醃漬過後的火雞，肉質被單寧所軟化，同時經過燒烤後，火雞的香氣層次更加多樣。食用烤火雞時會搭配馬鈴薯泥，薯泥則需要搭配醬汁，醬汁的製造方式非常考究，蒐集爐烤過程中產生的雞汁，以及雞肉內餡中的蔬果醬汁，再加入莓果調味熬煮成「野莓火雞醬汁」，鬆軟的薯泥搭配雞汁香味的濃郁醬汁，讓人欲罷不能。

除了火雞之外，「南瓜」同樣是節慶中不可或缺的食材，除了在套餐中出現「鄉村南瓜濃湯」之外，甜點「南瓜蒙布朗」也以南瓜作為主食材，充分利用當季食材。傳統的法式甜點蒙布朗是以栗子泥作為主原料並搭配生奶油製作而成，WINE-derful的蒙布朗則是將栗子泥換成了南瓜泥，綿密滑順的南瓜泥搭配底部的杏仁糖霜餅達克瓦茲(Dacquoise)，一口咬下感受節慶的味道！

甜點「南瓜蒙布朗」充分利用當季食材，是具有節慶感的甜點。 攝影/王大偉
甜點「南瓜蒙布朗」充分利用當季食材，是具有節慶感的甜點。 攝影/王大偉
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WINE-derful葡萄酒餐廳

Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

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喝酒不開車 開車不喝酒

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