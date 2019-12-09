帶來讓人感動的好味道 滋補季節火鍋

【撰文/FunnyLi】

由「Hi-Q中華海洋生技」打造的「Hi-Q褐藻生活館x鱻食」自開幕以來深受消費者喜歡，不僅可以體驗褐藻文創、褐藻知識、還可以發揮厚道精神，與朋友一起來做公益。當然最棒的是，褐藻鱻食最鮮美，在董事長張永聲對食材鮮度堅持下，加上陳偉剛主廚的創意手法，每一道料理讓人吃得美味健康又安心。 Hi-Q褐藻生活館x鱻食-陳偉剛主廚。 攝影/盧大中 分享 facebook

擁有17年以上餐飲經驗的陳偉剛主廚，談到與「Hi-Q中華海洋生技」董事長張永聲Johnson初次面訪時，對於董事長的一句話即令他印象深刻，Johnson說「Hi-Q褐藻生活館就是要提供可以感動的所有，更希望主廚的味道也能讓人感動！」

北海道日高昆布熬煮湯頭 中醫師親調補氣配方

主廚更親自跑到「Hi-Q中華海洋生技」於屏東林邊的室內養殖場，親眼所見他們善待每一條魚如此「厚道」，主打生態養殖，在魚的成長過程中給他最好水質，並從昆布萃取發現「褐藻醣膠Fucoidan」，給魚連人類都可以吃的褐藻餌料，讓每條魚健康又美味，對於這樣的畫面著實讓他感到不可思議，對於如此優質的食材讓他大有信心。因此看到Johnson董事長在養殖安心好魚的努力，與自己對於廚藝的堅持不謀而合，「想要用最天然純粹的食物，讓客人感受到無添加的美味。」 攝影/Ray 分享 facebook 位於一樓的褐藻商品區。 攝影/Ray 分享 facebook

從西餐領域轉換跑道，陳主廚難得接觸火鍋料理，他直呼：「第一次發現煮湯頭這麼麻煩！」原來，堅持不使用人工湯粉的鱻食火鍋，強調訴求原始風味，不惜使用大量北海道日高昆布來熬煮湯頭，「一公斤要價1350元！」另外還要用繁複的純日式作法來熬煮，保持湯色晶瑩清澈，卻滿盈海洋的滋味；看似簡單，但一喝就能感受到差別。

天氣冷涼，結合中醫師指導，主廚針對男性與女性分別設計兩款滋補季節火鍋。適合女性的「貴妃美顏鍋」，由養顏美容食材開始，選用DHA及EPA高於石斑魚6倍的金目鱸魚，具有滿滿膠原蛋白的滑嫩口感，與獨家比例的昆布湯、鮮奶與中藥材：白荳蔻、蔘鬚、當歸、紅棗、枸杞等，熬煮出清爽甘香的滋養湯頭。另外，針對男性設計的「御膳元氣鍋」，使用天然昆布高湯加入當歸、黨參、肉桂、枸杞、白胡椒、甘草及大蒜等漢方，熬煮出滋味溫潤的肉骨茶湯底，配上清甜無土味的Hi-Q金目鱸及海紅鯛健康好魚、台灣香草健康豬等，可針對秋冬袪濕補氣調理。 針對男性設計的御膳元氣鍋。 圖片提供/Hi-Q褐藻生活館x鱻食 分享 facebook 貴妃美顏鍋具有滿滿膠原蛋白滑嫩口感。 圖片提供/Hi-Q褐藻生活館x鱻食 分享 facebook

桌菜與鍋物一樣精彩 歡迎預定尾牙宴

在鍋物之外，午餐推出的「褐藻金鯧米粉」與「褐藻青梅蒸鱸魚定食」，亦是不可錯過的佳餚。褐藻金鯧米粉使用昆布小魚乾大骨湯底，燉煮口感綿密的芋頭與黃金鯧魚，而吸取滿滿食材精華的褐藻米粉，撒上油蔥酥及芹菜珠提味，迷人古早味簡直滲入靈魂，勾引起台灣人對媽媽味的思念，大受好評。 鱻食餐廳以海洋元素貫穿。 攝影/李文欽 分享 facebook

「褐藻青梅蒸鱸魚定食」則是山之味與海之味的撞擊，選用釀製褐藻梅酒之青梅醬與褐藻甘鱻露定溫蒸煮金目鱸魚，以交融的梅子酸香凸顯魚肉的細緻軟嫩，而貼心的低卡路里烹調使主餐熱量僅600大卡，體重控制族群也能放心大口享用。

來到「Hi-Q褐藻生活館」，除了三兩好友結伴同享，Hi-Q鱻食也針對親友聚會推出桌菜宴席，從冷菜拼盤、藥膳湯、功夫熱菜、梅酒冰沙、天婦羅、海鮮烤物等，可全套享受褐藻料理的美味與照顧。另外，主廚也推薦館內也有不少保健食品可以選購，例如使用褐藻醣膠育養高品質金目鱸魚提煉的「褐藻醣膠鱸魚精」，以及「Hi-Q」與「照料理」獨家聯名研發、細火慢敦4小時「古法熬補魚湯」等，適合特殊調理體質，是秋冬養生首選商品。 以褐藻醣膠育養高品質金目鱸魚提煉之「褐藻醣膠鱸魚精」。 圖片提供/Hi-Q褐藻生活館x鱻食 分享 facebook

陳偉剛主廚說「Hi-Q褐藻生活館x鱻食」餐廳，即日起更預計推出尾牙專案活動，我們獻上最多元豐富的款待，讓您與最重要的家人、朋友或同仁一起度過年末最難忘聚會，以期精彩2019尾聲。

Web. house.hiqbio.com

Fb. Hi-Q褐藻生活館