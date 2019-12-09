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藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50Ciao潮旅

【整輯/Aries Huang】

四時六感，全新的生活體驗。「日月潭涵碧樓」持續秉持文創精神，深化結合在地人文、藝術與特色農產，推出季節限定的葡萄美饌之旅，並攜手中部在地創新台灣品牌的酒莊推出葡萄餐酒宴，共同宣傳南投在地的人文與物產。

圖片提供/日月潭涵碧樓
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日月潭頂級度假酒店「日月潭涵碧樓」，結合台21線上南投信義鄉農產「巨峰葡萄」，以食材『撞色』的創作精神料理烹飪，搭配台灣南投在地新創酒莊「威石東」葡萄酒，推出葡萄美饌之旅。即日起至2019年12月30日止推出季節限定的葡萄美饌之旅。今年冬天的旅程，就從「日月潭涵碧樓」東方餐廳的葡萄饗宴開始，細細品味這趟舌尖上的深度人文美食之旅。

主菜薩索雞胸、五葉松、葡萄葉、小米。 圖片提供/日月潭涵碧樓
主菜薩索雞胸、五葉松、葡萄葉、小米。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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南投縣信義鄉頂級巨峰葡萄新鮮上市

巨峰葡萄果實圓珠玉潤香氣馥郁，是水果營養價值名列前茅的水果。表面的果粉與葡萄仔富含豐富花青素與葡萄多酚，是抗氧化的養生天然食品。產自南投縣信義鄉豐丘村的巨峰葡萄就屬頂級上品，生長於玉山山下陳有蘭溪河畔丘陵地，除了白天日照充足之外，夜晚來自玉山山頂的冷風沿著河谷吹拂，日夜溫差大造就了孕育優良葡萄的極佳氣候條件，葡萄果樹上結實纍纍玉潤珠圓，每年到了11月起進入葡萄熟成季節，馥郁氤氳迴盪在田野丘陵間。

在地農戶細心呵護採摘。 圖片提供/日月潭涵碧樓
在地農戶細心呵護採摘。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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圖片提供/日月潭涵碧樓
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台21線上人文美食之旅 山林的無限魅力

打開地圖按圖索驥南投巨峰葡萄的產地，就位於素有台灣最『美』省道之稱的台21線上，北起自台中沿著山巒進入南投日月潭，迤邐蜿蜒進入到玉山景觀公路，沿途經過的地方人文色彩濃郁、物產豐饒。如日月潭的邵族以及南投信義的布農族，傳承先民遺留的特殊文化；國際知名的紅玉紅茶以及獨具風韻巨峰葡萄等豐饒物產，也是出自於台21線公路。這條公路串起了台灣中心的大山大水、也串起了台灣中部地區的創新與創意的軟實力。

圖片提供/日月潭涵碧樓
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玉山山下陳有蘭溪溪谷是孕育巨峰葡萄生長的好地方。 圖片提供/日月潭涵碧樓
玉山山下陳有蘭溪溪谷是孕育巨峰葡萄生長的好地方。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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主廚以藝術『撞色』理念 創作巨峰葡萄料理

「雨晴風歇碧雲開，鏡水屏山照眼來，俗慮忽消榮辱外，心隨潭影共游洄。」這首在涵碧樓紀念館看到的詩句，形容非常貼近，不論晨昏、晴雨、四季皆美的日月潭，以及身處其中如此平和之心境描寫。「涵碧樓」緊臨綠水煙波的日月潭，依山傍水隔絕繁華都會的塵囂，飯店以當地原住民邵族之聖地LALU命名，為享受靜謐及親近大自然的最佳去處。

攝影/Aries
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日月潭涵碧樓無邊際游泳池。 圖片提供/日月潭涵碧樓
日月潭涵碧樓無邊際游泳池。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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日月潭涵碧樓無邊際游泳池。 圖片提供/日月潭涵碧樓
日月潭涵碧樓無邊際游泳池。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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攝影/Aries
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攝影/Aries
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由國際建築大師Kerry Hill設計操刀，以「水」的美學概念融會貫穿在飯店之中。多年來致力於提供給客人全新生活體驗，強調融合在地文化，以創意豐富感受，96 間客房中包含7 間獨棟別墅型Villa，匠心獨具的客房設計讓日月潭的湖光山色盡收眼底。

攝影/Aries
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攝影/Aries
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東方餐廳主廚秉持藝術創作『撞色』的理念親自走訪山林，尋找南投當地不同的食材。今年冬季推出的葡萄創意料理，不僅將葡萄入菜點綴，更將葡萄葉醃漬同邵族小米燉煮，佐以法國薩索雞肉呈現幽然馥香。為了豐富味蕾層次感受，也選用台灣新創酒莊「威石東」的葡萄酒，將在地的農產提升到更高的藝術層次，猶如馳騁在台21線上感受原民文化與豐饒物產。歡迎來體驗「日月潭涵碧樓」低調奢華的慢活輕旅行，感受這迷人的季節。

沙拉涵碧花園、櫻桃鴨。 圖片提供/日月潭涵碧樓
沙拉涵碧花園、櫻桃鴨。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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沙拉開胃菜油封綿羊豬、無花果、生火腿、太麻里洛神。 圖片提供/日月潭涵碧樓
沙拉開胃菜油封綿羊豬、無花果、生火腿、太麻里洛神。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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熱前菜干貝、櫻花蝦脆片、甜豆尼、梨。 圖片提供/日月潭涵碧樓
熱前菜干貝、櫻花蝦脆片、甜豆尼、梨。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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湯品皇帝豆、雞肉丸子。 圖片提供/日月潭涵碧樓
湯品皇帝豆、雞肉丸子。 圖片提供/日月潭涵碧樓
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日月潭涵碧樓The Lalu Sun Moon Lake

Web. www.thelalu.com.tw

Fb. The Lalu Sun Moon Lake 日月潭涵碧樓

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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