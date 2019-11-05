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用舌尖品嘗柬埔寨的迷人滋味

2019-11-05 08:37Ciao潮旅

【撰文/林郁姍 攝影/張晉瑞】

Avani度假酒店內的餐廳The Mansion，前身為吳哥外國記者俱樂部（FCCAngkor）的一部分，是當地人的共同記憶。如今在法籍主廚與柬埔寨副廚的合作下，考量氣候與當地食材等因素，推出亞洲與西式並列並重的菜單，在舌尖上會激盪出怎樣的火花，令人期待。

位於暹粒，Avani度假酒店內的餐廳The Mansion，前身為吳哥外國記者俱樂部（FCC Angkor）的一部分，是當地人的共同記憶。如今在法籍主廚與柬埔寨副廚的合作下，考量氣候與當地食材等因素，推出亞洲與西式並列並重的菜單，在舌尖上會激盪出怎樣的火花，令人期待。

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THE MANSION 外國俱樂部餐廳的全新風貌

作為星級旅宿Avani內的餐廳，端出的料理絕對精緻美味，但不須身著華服才能享用，也沒有制式的用餐規範，而是希望賓客以最放鬆的姿態感受味蕾的美好旅程。法國籍行政主廚Philippe L'obry與柬埔寨籍副廚師Sorn Rithy，共同設計了The Mansion西式與亞洲風味兼備的菜單，廚師袍上還特地繡上各自家鄉國旗，彰顯兩人大展身手的領域。

由左至右，Sorn Rithy 與Philippe L'obry兩位廚師是餐廳的...
由左至右，Sorn Rithy 與Philippe L'obry兩位廚師是餐廳的靈魂人物。
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其中Philippe L'obry特別推薦柬埔寨料理：「我很愛Sorn Rithy做的料理，非常美味，只用了一點辣，點到為止。」Sorn Rithy表示，柬埔寨人並不特別嗜辣，且當地氣候炎熱，因此以輕盈、清爽且健康為餐點概念出發，像是Fish Amok，以香蕉葉盛裝的柬埔寨魚咖哩，搭配粒粒Q彈的香料飯，以微辣提香，開胃但不刺激；另一道綠咖哩則不加辣，以爽脆的蔬菜為視覺與味覺主角。雖然分成西方和亞洲菜式，但共通特點都是使用在地新鮮食材或香料，就像經典法式料理鴨胸，Philippe L'obry就選用當地的鴨隻製作；Sorn Rithy也希望讓賓客品嘗到本地人幾百年來食用的傳統料理，那種很柬埔寨的風味。

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Philippe L'obry出身法國，但久居東南亞，他說喜歡暹粒小鎮的氛圍，安靜且富有生活感，與城市同步呼吸，在The Mansion用餐，特別能感受這種靜好時光。

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Add. Pokambor Ave, next to Royal residence, Siem Reap, Cambodia

Tel. +855-63-760-283

Web. avanihotels.com/en/angkor-siem-reap/restaurants/the-mansion

EMBASSY 品嘗主廚對家鄉的愛

純白的餐廳內，點綴上搶眼活力的橘色調，在桌腳與餐巾綁上橘色的蝴蝶結，這種小細節予人更鮮明的印象，由兩位女性主廚Kimsan Pol和Kimsan Sok主理的Embassy餐廳，認為這是最能代表女性力量的顏色了。

兩位主廚Kimsan Pol和Kimsan Sok。
兩位主廚Kimsan Pol和Kimsan Sok。
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Kimsan Pol和Kimsan Sok因為曾在餐廳共事而結識，有著相同名字的兩位成了最好的姊妹與工作夥伴。他們在法國、瑞士等異地學習、交流廚藝，但心總繫著柬埔寨，故而使用法式料理手法來呈現最道地的柬埔寨風味。

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Embassy每個月更換菜單，跟著時令走，用舌尖感受柬埔寨的季節變化。例如前菜，將太平洋桲切成薄片，捲起豬肚和蝦米，搭配紅椒醬，酸爽脆口，太平洋桲即是當地又當季的食材。甜點以糯米做成蛋糕，放上一球當季芋頭混合椰奶製成的冰淇淋，不似歐美冰淇淋，而是口感較黏又札實、當地人喜愛的口感。糯米蛋糕也有其典故，每年佛曆10月迎來柬埔寨的亡靈節，是地方一大盛事，糯米就是祭典裡不可或缺的一道食材。

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兩人也常至柬埔寨各地旅行，找尋各種原物料，從中汲取靈感，創造新菜色，用料理傳達對家鄉的愛。比如草菇濃湯以卡布奇諾的樣子呈現，也確實加入咖啡元素，將來自柬埔寨東北城市Ratanakiri的咖啡，與蛋黃一起磨成粉末，灑在湯品上頭增添風味與層次。別具在地特色的Embassy與網羅亞洲深度體驗的Secret etreats一拍即合，加入其行列。SecretRetreats平台包含酒店、船宿、餐桌與行程規劃，為旅客找出最接地氣的體驗。

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Add. Street 27, King's Road village, Krong Siem Reap, Cambodia

Tel. +855-89-282-911

Time. 18:00~23:00

Web. embassy-restaurant.com

Web. secret-retreats.com

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Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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