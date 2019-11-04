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臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09Ciao潮旅

【撰文/Aries 攝影/李文欽】

日月潭的美難以捉模，唯有一年四季親自造訪才能細品感受，「力麗觀光」以渡假城的概念在日月潭伊達邵商圈拓點，採用檜木打造的「力麗儷山林會館」，具峇里島風情的「力麗哲園-月潭館」，小而美的「力麗哲園-日潭館」，讓旅客從不同角度都能欣賞山光水色，變化無限美好。

來到伊達邵，就在日月潭湖畔，有一座醒目的木造度假屋矗立，彷彿來到阿爾卑斯山上，「力麗儷山林會館」擁有「亞洲第一大木屋」之美譽，整棟建築完全以檜木打造，一入超挑高大廳，充滿著淡淡的檜木香氣，讓人倍感身心愉悅。

俯瞰儷山林會館獨特木造建物。 Aries
俯瞰儷山林會館獨特木造建物。 Aries
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悠閒自在 可以直接在客房陽台上釣魚

擁有13年歷史的度假木屋，曾獲得美國Star Service評鑑為超五星級飯店(Superstar Hotel)，曾經是外交部指定接待外國貴賓的榮譽行館，因此在大廳內可以看到許多國際名流雅士的留影紀念，為會館增添榮耀經典傳說。

力麗儷山林會館-日月潭館外觀。
力麗儷山林會館-日月潭館外觀。
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儷山林會館挑高大廳。
儷山林會館挑高大廳。
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喜歡質樸自然的味道，那您一定會愛上入住「力麗儷山林會館」的純粹感覺。擁有45間客房，大部分都是面湖的景觀，最特別得是位於一樓的「豪華湖景四人房」，窗外就是迷人的潭水風光，還可以直接在陽台上釣魚，飯店會提供釣具、魚餌，不用自己帶也沒關係，幾乎釣上來的是鯁魚，可以請飯店幫忙處理，立即享用新鮮好吃的魚料理，實在是非常有趣的體驗，但這個房型全館只有限量8間，所以手腳要快阿！

豪華湖景四人房可在房間享垂釣之樂。
豪華湖景四人房可在房間享垂釣之樂。
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其他房型還包括挑高的樓中樓設計，以及閣樓房，許多政商名流住過的總統房等，每一種房型都值得入住體驗，坐享其中，無論是面對著邵族的水社大山，或是無垠的翠綠湖水，零距離的湖水一年四季展現不同動人風情，成就了「力麗儷山林會館」心之嚮往的度假天堂。

豪華湖景家庭房有種住閣樓的樂趣。
豪華湖景家庭房有種住閣樓的樂趣。
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多少政商名流、達官貴人入住於總統套房。
多少政商名流、達官貴人入住於總統套房。
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湖畔餐廳佐窗外美景享在地農產鮮蔬

「力麗儷山林會館」設有魚藻湖畔餐廳，擁有獨一無二的美麗景緻，湖景儼然呈現於窗外，對用餐來說更是一大舒心。這裡除了提供自助式的豐盛早餐外，還有特色中式單點料理，尤其是主廚精湛手藝，將在地農產與鮮魚食材發揮淋漓盡致。特別推薦經濟實惠的風味餐，只要NT680元(+10%)，就可以品嘗當地有機鮮蔬，如埔里有名的美人腿、埔里絲瓜、埔里香菇，鮮甜又美味，還有清蒸海鱸，主菜則是鼓椒青龍炒牛肉與炒松阪任選，佐廣闊波光粼粼湖景，滿足口腹之餘，視覺也非常享受。

魚藻湖畔餐廳擁有獨一無二美麗景緻。
魚藻湖畔餐廳擁有獨一無二美麗景緻。
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風味餐，主菜為鼓椒青龍炒松阪。
風味餐，主菜為鼓椒青龍炒松阪。
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飯店設施還包括室內游泳池、健身房、視聽娛樂室、小朋友的遊戲室等，讓旅客悠閒度過美好時光。此外，力麗觀光位於日月潭的三家飯店所處位置優越，面臨日月潭第一排湖景，伊達邵部落商圈也是日月潭老街的美食集散地，大多旅客都喜歡來這裡購買小米酒，附近景點還包括親水步道、向山遊客中心、水社碼頭，日月潭纜車可到九族文化村、日月潭環湖腳踏車道等熱門勝地，樂水樂山，或親近人文部落，每訪日月潭絕對收穫滿滿、意猶未盡。

夜色中的儷山林會館具迷人氣息。
夜色中的儷山林會館具迷人氣息。
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Web. https://sunmoonlake.lealeahotel.com/

Fb. 力麗儷山林會館-日月潭館

搭哲園六號遊湖 入住力麗哲園飯店-月潭館

到日月潭當然要搭船遊湖才有樂趣。「哲園六號」隸屬「力麗觀光連鎖飯店」，是日月潭內唯一擁有專屬遊艇的飯店。因此飯店有為房客提供水社來回至伊達邵碼頭接駁車專送，還有「哲園六號」免費接駁船服務，更可安排遊湖，一覽日月潭的景點。

力麗觀光專屬哲園六號。
力麗觀光專屬哲園六號。
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力麗觀光專屬哲園六號。
力麗觀光專屬哲園六號。
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房客除了可預訂住房加遊湖優惠專案外，其它旅客可以向「力麗觀光連鎖飯店」所屬三家飯店櫃台登記預約，從伊達邵碼頭出發，經玄光寺停留享受著名的阿婆茶葉蛋，再到水社碼頭，航程大約1個多鐘頭；不同於一般遊船行程，與其它遊船相比，「哲園六號」更貼心的附贈下午茶，並有專人服務。下午茶有小米做的米果、麻糬、馬告椒鹽餅、日月潭紅茶、小米酒、紅茶冰淇淋等，沿途風光旖旎，微風徐徐吹來，一路吃吃喝喝、好不快活，另送上會館的明信片，下船交給服務人員會幫您免費郵寄國內外，讓您遠方的朋友也能接收來自日月潭的親切問候。

船上有專人貼心服務。
船上有專人貼心服務。
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遊湖專案贈送下午茶。
遊湖專案贈送下午茶。
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佇立於纜車站親水步道旁，「力麗哲園飯店-月潭館」提供另一處住宿風格選擇。建築風格以原創風味搭配伊達邵少數民族特有圖騰特色，半開放式的迎賓大廳，主題植生牆與注入峇里島設計風的接待大廳相呼應，滿載悠然自得的休閒風情，型塑輕鬆自在又浪漫的度假氛圍。

月潭館迎賓大廳具峇里島設計風。
月潭館迎賓大廳具峇里島設計風。
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客房房型計有精緻雙人房、豪華家庭房、豪華景緻家庭房，空間寬敞舒適、典雅精緻，沈穩色系帶點休閒個性，大面開窗陽光灑落，有些畫面為日月潭潭水綺麗風情，有些畫面則是參天大樹及滿溢森林芬多精的秘密花園，牆上畫作輝映著房間閒適氛圍，靜謐中別有藝術風情，讓旅人身心獲得充分舒緩。

月潭館豪華景緻家庭房。
月潭館豪華景緻家庭房。
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視野所及濃郁綠意。
視野所及濃郁綠意。
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月潭館建築外觀。
月潭館建築外觀。
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Web. sunmoonlake-moon.lealeahotel.com

Fb. 力麗哲園會館-月潭館

力麗哲園飯店-日潭館 湖景客房超紓壓

若你喜歡逛街吃美食，較靠近伊達邵碼頭及部落老街的「力麗哲園飯店-日潭館」是另一貼心選擇，從飯店步行到碼頭約只要3分鐘，屬於小巧、精緻，如精品旅店的風格，且室內外停車很方便，還提供腳踏車租借服務。

日潭館接待大廳。
日潭館接待大廳。
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首先，創新規劃的半開放式的迎賓大廳往館內延伸令人印象深刻，整體以溫潤木質色系構築，貼近天然原始風貌的元素架構，選用自然原木傢俱搭配，坐起來相當舒適，讓旅客還未入住前就能感受到濃濃的休閒風，徹底放鬆了。

日潭館半開放式迎賓大廳。
日潭館半開放式迎賓大廳。
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「日潭館」一共有40間客房的規模，房型規劃有精緻雙人房、景緻四人房以及豪華湖景四人房。空間風格陳設完全自然韻味融入，顯現清幽靜雅內涵，豪無刻意的寧靜優雅，猶如家的感覺。尤其多達25間是湖景客房，將寬闊日月潭湖景完全引景入室，可以駐足在大面窗景前，或是閒坐在陽台，坐擁都市難得的寧靜時光，好好將日月潭的山水一次看個夠，而晚上的伊達邵碼頭，在點點燈火映照下，更有另一種浪漫情懷。

日潭館坐擁大面開窗。
日潭館坐擁大面開窗。
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日潭館豪華湖景四人房。
日潭館豪華湖景四人房。
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想要登高看得更遠，「日潭館」頂樓設有空中觀景台，提供房客觀賞使用，從早上8點到晚上10點，盡情體驗白天與夜晚視覺的豐富變化性，讓旅途勞累頓時消散無蹤，全然沉浸在充滿自在、悠然品味的度假風情。凡入住「日潭館」，可以前往「力麗儷山林會館-日月潭館」享用精緻豐盛又美味的自助式早餐。

乘小木筏至船屋上享受釣魚及烤肉樂趣

除了可搭乘「哲園六號」遊湖外，「力麗觀光」為遊客打造一休閒樂趣所在。若旅客也想釣魚，近「儷山林會館」前有兩間專屬飯店的小船屋，可以參加此活動，載客人乘坐小木筏到船屋上進行湖上船屋釣魚的樂趣。另外，飯店還貼心提供蔬菜盤一份及鮮魚燒烤，剛好自己釣到得魚，就可以直接燒烤來吃，在明媚的湖光山色中大啖烤魚，真是別有一番滋味，也很有成就感。

力麗觀光專屬船屋。
力麗觀光專屬船屋。
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在船屋享受垂釣樂趣。
在船屋享受垂釣樂趣。
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船屋上直接品嘗烤魚。
船屋上直接品嘗烤魚。
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Web. sunmoonlake-sun.lealeahotel.com

Fb. 力麗哲園會館-日潭館

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