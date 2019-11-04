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悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/李文欽】

好幸福，陽明山離都會區約40分車程，就近踏青賞花賞景輕鬆成行，時晴時雨、雲霧飄渺各自美麗，入住「陽明山中國麗緻大飯店」全然坐擁其中，望蔥鬱山林隨風搖曳，鳥鳴喚起晨醒，沉浸白硫磺溫泉，或徜徉山泉泳池，美饌餐點滿足味蕾，這一切太美妙！

眾溫泉池讓山嵐綠意增添泡溫泉樂趣。 圖片提供/陽明山中國麗緻大飯店
眾溫泉池讓山嵐綠意增添泡溫泉樂趣。 圖片提供/陽明山中國麗緻大飯店
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就像是陽明山不可或缺的一景，「陽明山中國麗緻大飯店」悠然在陽明山國家公園已50年光景，早已成為遊客用餐、泡湯或是旅宿陽明山之首選。共有47間客房，低調內斂設計、寬敞舒適空間，房間類型分為基本的雅緻客房，以及內有溫泉的雅緻溫泉房、紗帽溫泉房，還有大坪數的觀雲套房。

泉質來自中山樓發源的白硫磺更純粹

最特別的是紗帽溫泉房，白色基調，以自然木作質材搭配藝術畫作，榻榻米舖陳地板，讓腳底觸感特別舒服。開放式的雙人溫泉池靠大面窗設計，來自陽明山「中山樓」發源的白硫磺更為純粹，味道較為濃郁，具有美白效果，一邊泡湯一邊欣賞窗外濃綠的紗帽山，是人生一大享受。加上舒適臥床，兩張床可以分開擺成單人大床或合為一張雙人床，附贈精緻茶點和水果，讓旅客擁有舒適怡然的美好停留。觀雲套房採大面景觀窗納入綠意，寬敞又明亮，設有客廳與臥房、雙獨立視聽系統、乾濕分離衛浴，超大的浴缸讓兩人以上同浴也很舒適。

紗帽溫泉房可一邊泡湯一邊欣賞窗外景緻。
紗帽溫泉房可一邊泡湯一邊欣賞窗外景緻。
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泉質來自中山樓發源的白硫磺。
泉質來自中山樓發源的白硫磺。
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整體空間不僅可以滿足商務客人獨立會客與保留隱私需求，兼具商務與休閒機能，同時也很適合家族聚會或是做為新娘房，倍感尊榮體面。想要更寬闊感覺，另設有大眾溫泉池，採用大片明亮窗景，加上專屬庭園造景，讓天光、山嵐來增添泡溫泉樂趣，每日更換男湯、女湯，體驗兩個風格截然不同的溫泉池。此外，超大的山泉游泳池和兒童戲水池是飯店另一受歡迎的公共設施，汲取純淨天然山泉水，池畔設有躺椅，可以自在享受日光浴。

觀雲套房設有客廳區。
觀雲套房設有客廳區。
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觀雲套房擁有超大浴缸。
觀雲套房擁有超大浴缸。
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山泉游泳池汲取純淨天然山泉水。 圖片提供/陽明山中國麗緻大飯店
山泉游泳池汲取純淨天然山泉水。 圖片提供/陽明山中國麗緻大飯店
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一夜好眠或是舒展身心後，那更不要錯過飯店內三家餐廳的料理。頂樓花園擎天廳絕佳視野，在此可享用自助式早餐或包場使用。一樓的山嵐咖啡廳有戶外用餐區，以及室內大開窗設計，海芋元素置入於抱枕上別具特色，提供主廚精選簡餐和咖啡茶飲，8種簡餐中最推薦港式牛腩細麵、砂鍋蔥油醬雞腿，受歡迎的下午茶有義式香料雞腿肉三明治(附薯條)，山嵐點心盤。

一樓的山嵐咖啡廳推薦主廚精選簡餐。
一樓的山嵐咖啡廳推薦主廚精選簡餐。
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道地的港式牛腩細麵。
道地的港式牛腩細麵。
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義式香料雞腿肉三明治。
義式香料雞腿肉三明治。
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招牌菜養殖新鮮鱸魚 放山雞變身脆皮雞

天荷廳聘請來自香港名廚，結合陽明山的特色食材，設計精緻粵菜創意料理，每道菜都值得嚐鮮。其中人氣招牌是飯店自己用山泉水養殖的鱸魚，新鮮現殺超鮮美，香港菜講究魚肉黏骨，是最好吃的熟度。費工的脆皮雞特選陽明山放山雞，先以蒜頭和鹽醃製四個小時，再用特製麥芽糖、紅醋與白醋調配的醋水均勻包覆外表，風乾一天後再以中溫油炸，表皮酥脆、肉質有彈性，讓人欲罷不能、一口接一口停不了。

主打精緻粵菜創意料理的天荷廳。
主打精緻粵菜創意料理的天荷廳。
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清蒸山泉水養殖的鱸魚。
清蒸山泉水養殖的鱸魚。
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脆皮雞表皮酥脆肉質Q彈。
脆皮雞表皮酥脆肉質Q彈。
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美景美湯佐美食，「陽明山中國麗緻大飯店」讓您在離台北最近的郊區徹底放鬆身心，回到都會又是活力十足。

Web. yangmingshan.landishotelsresorts.com

Fb. 陽明山中國麗緻飯店

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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