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維新上市 專為台灣人釀製的第一瓶清酒 吉田皓一自創これあらた純米吟釀

2019-11-04 15:29Ciao潮旅

【撰文/Aries 攝影/李文欽】

喜歡到日本自由行，相信對「樂吃購！日本」一定很依賴，詳實豐富資訊深獲好評，已成為最大訪日網站，這幕後推手，37歲的年輕帥社長，吉田皓一，繼成功創立200萬人都在看的旅遊平台後，更親手釀製他的第一款清酒「これあらた」，是夢想成真，更是為了獻給台灣人。

吉田皓一社長。
吉田皓一社長。
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自2012年來台設立「樂吃購！日本」旅遊網站，這位慶應大學經濟系畢業的高材生，社長吉田皓一先生，不僅短短幾年成功打響「樂吃購！日本」的知名度，又因為久居台灣期間，深深愛上這裡的美食美景，因此現在的他每月往返於東京與台北之間，活躍於台灣、日本的電視節目、雜誌專欄，並於北海道的FM Northwave電台開設廣播節目，大力傳遞台灣魅力，儼然成為最佳台日觀光親善大使。

吉田皓一社長喜歡與他人分享旅遊、美食與美酒。 圖片提供/吉日媒體
吉田皓一社長喜歡與他人分享旅遊、美食與美酒。 圖片提供/吉日媒體
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親釀清酒帶有濃郁果香 相信一喝就會愛上

旅遊網站闖出名號後，吉田先生還有更大的夢想，就是結合另一個興趣，日本奈良縣出身的他，人生最大樂趣就是品酒與美食。有著迷人笑容的他說：「一直希望有天能製造出自己理想中的日本酒，這是我長久以來的夢想。雖然在台灣有不少以日本清酒為主題的酒吧，但我覺得因為關稅高的緣故，還有環境、保管方式等因素，未必能真正好喝，因此居於對台灣人飲酒喜好的熟知，我想要製造符合台灣人口味的日本酒，讓更多台灣人了解日本酒的好」。

專為台灣人釀製的日本酒「これあらた」，貼近台灣人的喜好。
專為台灣人釀製的日本酒「これあらた」，貼近台灣人的喜好。
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執著的他花了兩年的時間，終於找到故鄉奈良縣，位於橿原市，在祭祀日本第一位天皇的橿原神宮旁，創業超過300年歷史的「喜多酒造」一起共同合作釀製。原本喜多酒造社長兼任杜氏（日本酒製造工程裡的最高負責人），喜多整先生很不樂意，但在吉田先生多次懇求下才終於答應，多麼像日劇裡的情節！

圖片提供/吉日媒體
圖片提供/吉日媒體
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吉田社長以「吉日媒體行銷集團」公司名義買下酒造裡一個很大的釀酒桶，約2,000公升，所有的釀酒工程都是由他來承擔責任。從挑選的米、水、酵母，以及自己覺得適當的「精米步合」（指磨過的白米佔糙米的比重），並過著製工繁複、辛苦的釀酒生活，於職人的指導下，逐一步驟製造出理想中的日本酒，並取名為「これあらた（Korearata）」，因今年適逢日本更改元號，「維新」兩個漢字用日文訓讀發音，就是「これあらた」，意謂紀念令和元年，展開新的時代來臨。酒標則特別聘請日本設計師設計，為「New」之字樣。

買下喜多酒造裡2000公升釀酒桶，承擔所有釀酒工程。 圖片提供/吉日媒體
買下喜多酒造裡2000公升釀酒桶，承擔所有釀酒工程。 圖片提供/吉日媒體
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值得一提，吉田先生這次特別挑選一般的食用米來釀酒，緣由是想拯救日本的稻田。因為種植一般食用米的農家，現在面臨很大困境，日本人都不太吃米飯了，因此藉由自創清酒品牌，想對日本農業有貢獻，希望把這些供過於求的稻米做成日本酒出口到海外。而這款專為台灣人味蕾所特地釀製的清酒，帶有濃郁果香，口感爽喉輕快，適合5度冰飲，以及搭配台灣各式料理，吉田先生有信心地說，相信從來沒喝過此款清酒的人，一喝就會立即愛上它。

於創業超過300年的酒廠「喜多酒造」，過著釀酒生活。 圖片提供/吉日媒體
於創業超過300年的酒廠「喜多酒造」，過著釀酒生活。 圖片提供/吉日媒體
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「これあらた」純米吟釀清酒，預計今年約11月在台北「MiCHi Cafe」和高雄漢神亮相，吉田先生歡迎大家一起來與他品酩聊日本酒，請多多指教。

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Profile

吉田皓一よしだ こういち(Yoshida Koichi）

1982年8月26日生，慶應義塾大學經濟學部畢業，大學時自學中文並通過漢語水平考試最高等級，2013年創立吉日媒體集團。

吉田皓一社長今年展開推廣台灣觀光給日本的新事業，到台灣拍攝觀光節目。 圖片提供/...
吉田皓一社長今年展開推廣台灣觀光給日本的新事業，到台灣拍攝觀光節目。 圖片提供/吉日媒體
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Fb. www.facebook.com/jitianhaoyi/

Blog. yoshidakoichi.letsgojp.com

日本電台Web. www.fmnorth.co.jp/taiwan/，FM Northwave每周六11:30美麗台灣

樂吃購！日本

Web. www.letsgojp.com

MiCHi Cafe

Web. michicafe.letsgojp.com

Fb. MiCHi cafe

喝酒不開車 開車不喝酒

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