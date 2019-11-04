維新上市 專為台灣人釀製的第一瓶清酒 吉田皓一自創これあらた純米吟釀

【撰文/Aries 攝影/李文欽】

喜歡到日本自由行，相信對「樂吃購！日本」一定很依賴，詳實豐富資訊深獲好評，已成為最大訪日網站，這幕後推手，37歲的年輕帥社長，吉田皓一，繼成功創立200萬人都在看的旅遊平台後，更親手釀製他的第一款清酒「これあらた」，是夢想成真，更是為了獻給台灣人。 吉田皓一社長。 分享 facebook

自2012年來台設立「樂吃購！日本」旅遊網站，這位慶應大學經濟系畢業的高材生，社長吉田皓一先生，不僅短短幾年成功打響「樂吃購！日本」的知名度，又因為久居台灣期間，深深愛上這裡的美食美景，因此現在的他每月往返於東京與台北之間，活躍於台灣、日本的電視節目、雜誌專欄，並於北海道的FM Northwave電台開設廣播節目，大力傳遞台灣魅力，儼然成為最佳台日觀光親善大使。 吉田皓一社長喜歡與他人分享旅遊、美食與美酒。 圖片提供/吉日媒體 分享 facebook

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

親釀清酒帶有濃郁果香 相信一喝就會愛上

旅遊網站闖出名號後，吉田先生還有更大的夢想，就是結合另一個興趣，日本奈良縣出身的他，人生最大樂趣就是品酒與美食。有著迷人笑容的他說：「一直希望有天能製造出自己理想中的日本酒，這是我長久以來的夢想。雖然在台灣有不少以日本清酒為主題的酒吧，但我覺得因為關稅高的緣故，還有環境、保管方式等因素，未必能真正好喝，因此居於對台灣人飲酒喜好的熟知，我想要製造符合台灣人口味的日本酒，讓更多台灣人了解日本酒的好」。 專為台灣人釀製的日本酒「これあらた」，貼近台灣人的喜好。 分享 facebook

執著的他花了兩年的時間，終於找到故鄉奈良縣，位於橿原市，在祭祀日本第一位天皇的橿原神宮旁，創業超過300年歷史的「喜多酒造」一起共同合作釀製。原本喜多酒造社長兼任杜氏（日本酒製造工程裡的最高負責人），喜多整先生很不樂意，但在吉田先生多次懇求下才終於答應，多麼像日劇裡的情節！

圖片提供/吉日媒體 分享 facebook

吉田社長以「吉日媒體行銷集團」公司名義買下酒造裡一個很大的釀酒桶，約2,000公升，所有的釀酒工程都是由他來承擔責任。從挑選的米、水、酵母，以及自己覺得適當的「精米步合」（指磨過的白米佔糙米的比重），並過著製工繁複、辛苦的釀酒生活，於職人的指導下，逐一步驟製造出理想中的日本酒，並取名為「これあらた（Korearata）」，因今年適逢日本更改元號，「維新」兩個漢字用日文訓讀發音，就是「これあらた」，意謂紀念令和元年，展開新的時代來臨。酒標則特別聘請日本設計師設計，為「New」之字樣。 買下喜多酒造裡2000公升釀酒桶，承擔所有釀酒工程。 圖片提供/吉日媒體 分享 facebook

值得一提，吉田先生這次特別挑選一般的食用米來釀酒，緣由是想拯救日本的稻田。因為種植一般食用米的農家，現在面臨很大困境，日本人都不太吃米飯了，因此藉由自創清酒品牌，想對日本農業有貢獻，希望把這些供過於求的稻米做成日本酒出口到海外。而這款專為台灣人味蕾所特地釀製的清酒，帶有濃郁果香，口感爽喉輕快，適合5度冰飲，以及搭配台灣各式料理，吉田先生有信心地說，相信從來沒喝過此款清酒的人，一喝就會立即愛上它。 於創業超過300年的酒廠「喜多酒造」，過著釀酒生活。 圖片提供/吉日媒體 分享 facebook 分享 facebook

「これあらた」純米吟釀清酒，預計今年約11月在台北「MiCHi Cafe」和高雄漢神亮相，吉田先生歡迎大家一起來與他品酩聊日本酒，請多多指教。

分享 facebook

Profile

吉田皓一よしだ こういち(Yoshida Koichi）

1982年8月26日生，慶應義塾大學經濟學部畢業，大學時自學中文並通過漢語水平考試最高等級，2013年創立吉日媒體集團。

吉田皓一社長今年展開推廣台灣觀光給日本的新事業，到台灣拍攝觀光節目。 圖片提供/吉日媒體 分享 facebook

Fb. www.facebook.com/jitianhaoyi/

Blog. yoshidakoichi.letsgojp.com

日本電台Web. www.fmnorth.co.jp/taiwan/，FM Northwave每周六11:30美麗台灣

樂吃購！日本

Web. www.letsgojp.com

MiCHi Cafe

Web. michicafe.letsgojp.com

Fb. MiCHi cafe

喝酒不開車 開車不喝酒