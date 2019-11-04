北投頂樓露天風呂 客房式泡湯多樣選擇

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

到北投泡湯最幸福了！尤其來到新北投，從山腳下慢慢踏著石板道漫步而上，沿途欣賞北投圖書館、北投溫泉博物館等古樸建築一路往上行格外愜意，「北投水都溫泉會館」整體以貼近自然的設計手法，具現代簡約風的溫泉客房，期帶來讓人眷戀難忘的湯泉暖浴旅宿。 享露天風呂大眾湯悠悠情懷。 分享 facebook

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質樸素雅又帶有日式風情的建築外觀，北投最具代表的「北投水都溫泉會館」座落於地熱谷旁，就像一位認識多年的老朋友，始終如湯泉般的熱情款待服務，尤其價格平易近人、CP值高，提供多樣選擇，豐沛的養生泉源，是泡湯品賞美食的好去處，要帶給旅客最特別的溫泉閒適假期，讓彼此回憶更甜蜜、感情更升溫。

足湯戲水帶有日式風情。 分享 facebook

超浪漫 一邊泡湯一邊賞日夜不同景致

最難得的，「北投水都」擁有頂樓露天風呂大眾湯，放眼望去，白天視野開闊，遙望青山綠景藍天，坐擁四周蓊鬱綠林的觀音山，夜晚可以一邊泡湯一邊觀星、賞月，白日與夜晚更是截然不同的風貌感受，加上白磺泉富含多種微量元素，宛如死海般的礦物保養，給予旅客最極致的溫潤呵護，從裡而外滌淨並保養身心，真是一大享受，也因此深獲國外旅客的喜愛與青睞。 分享 facebook

純粹的白磺泉質對身體好。 分享 facebook

「北投水都」共有52間溫馨舒適的溫泉客房，訴求私密不受打擾的客房式泡湯，可以如同湯屋般短暫停留，更歡迎入住一晚以上盡情體驗泡湯樂趣，客房類型有雙人、三人、家庭房等可供旅客選擇，像是專門針對親子設計的7間親子房，每一間客房皆帶來童趣般的視覺驚喜，並貼心使用歐洲進口防霉、無毒的壁紙妝點，預防小孩過敏，以鮮明色系帶來不同主題空間。 親子房洋溢繽紛色彩。 分享 facebook

一打開房門就是驚喜，映入眼簾有清新自然的田園風，帶有水藍色的清爽感，或是酒紅與黑白圖騰組合的摩登時尚感，還有小朋友最愛的汽車圖案，加上可愛的小帳篷，在房間也能猶如戶外露營的感覺，另設置沙發床，還有雙人水療按摩浴缸，其它樓中樓的親子房設計，要讓大人小孩一起悠遊自在享受客房設計所帶來的歡樂假期。 溫泉客房設計帶來泡湯好心情。 分享 facebook

客房空間質感再升級 各具品味風格

為帶給旅客更好的住宿品質，「北投水都」其它各房型也同樣重新裝修，品味質感更升級。講究使用歐洲進口防霉、無毒的壁紙妝點，空間陳設各具不同風貌，如以白色簡約風為基調，加上俐落線條的藍色收納櫃，予人耳目一新的愉悅明亮感，或是以自然木質色系帶來的現代北歐風，有些則是典雅不俗加上繽紛雅致圖案妝點，還有具歐風時尚和洋溢南洋風情等呈現，在在讓每個空間煥然一新，而貼心的備品具星級水準，更讓每位來客有賓至如歸的感覺。 明亮舒適的休閒風空間。 分享 facebook 家庭溫泉客房舒適輕鬆氛圍。 分享 facebook

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泡湯之餘，一樓的拉麵館，以及向來好口碑位在五樓口碑的「水悅樓景觀餐廳」，皆是滿足口腹之慾的最佳選擇；尤其是「水悅樓」不僅景觀美，廚藝精湛、經驗豐富的水都主廚，特選當令鮮美食材，融合湘菜、台菜、酒家菜等手工菜，重現濃厚北投當地味道，更是您體面宴客之首選。

「北投水都溫泉會館」帶來美湯美饌及美好住宿空間，一年四季在這裡身心舒壓最釋放，全然回歸最純粹的放鬆與自在。 分享 facebook

Web. www.spaspringresort.com.tw

Fb. 水都溫泉會館