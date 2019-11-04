秋風起 秋旬味 全家北投泡湯趣

【撰文/Aries 攝影/盧大中】

天涼，到近距離的北投更享自然美好，此時的北投不僅溫泉暖呼，各式活動好不熱鬧，除了有「北投至竹子湖」微旅行，還有月底登場的「臺北溫泉季」，隱身於北投山林間的「北投少帥禪園」是享美湯美食最佳的駐足點，最適合全家大小一起幸福出遊，悠閒共度。 親子盡享泡湯樂趣好愜意。 分享 facebook

擁有百年木造建築的「少帥禪園」，除了深具歷史思古情懷，猶如置身日式庭園造景景觀外，這裡一年四季源源不絕的溫泉更能療癒身心，泉質為北投獨有的白磺泉，pH 3-4的酸性泉質，泉水顏色呈乳白色，頗具美容、舒展筋骨作用，因此園區貼心設有露天足湯區，可以隨時體驗，全家一邊泡腳一邊欣賞遼闊美景。

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圖片提供/北投少帥禪園 分享 facebook 圖片提供/北投少帥禪園 分享 facebook

不受打擾雙喜湯屋 大面開窗引景入室

若想要不受打擾，以張學良少帥之乳名雙喜命名的「雙喜湯屋」更適合。15間優雅設計，大面玻璃開窗，渾然天成的觀音山美景如盡在眼前，而內部空間寬敞舒適，以自然元素舖陳，木質地板、藤製躺椅、石砌冷熱雙池，讓全家人可以盡情徜徉美人湯的溫柔膚觸，享受泡湯樂趣，增進情感交流。 「雙喜湯屋」冷熱湯池寬敞適合全家大小。 分享 facebook 分享 facebook

當然泡完湯，大啖美食是最幸福的事。當令秋旬味，「漢卿美饌」推出新一季的少帥私房套餐，蘊含張學良養生哲學的創意料理。第一道為長壽三寶，建議先吃冰卷和風沙拉，選用印尼或基隆本港的鮮美透抽刻花、炙燒搭配油醋醬，清爽的海滋味為舌尖揭開序曲。腐皮海鮮卷以龍虎班、蝦仁、花枝製成海鮮漿，再以新鮮腐皮手工包製成，使用炸的方式呈現外酥內餡紮實口感。柴魚蒸蛋，以柴魚高湯為基底，調和黃金比例，再以中小火蒸至滑嫩口感，搭配進口鮭魚卵，屬於秋季的溫潤溫柔撫慰。 長壽三寶蘊含張學良養生哲學。 分享 facebook

少帥最愛蝦，醬燒大蝦，特選來自馬來西亞進口純海水養殖的無毒大草蝦，先蒸再炸呈金黃色，搭配主廚調製醬汁，鹹甜口感讓大蝦更有味，再畫龍點睛般的加入龍鬚菜為襯底，嗯！有加分的效果。飲食第一鮮，白玉龍虎斑，以柴魚高湯細火燜煮進口白蘿蔔，再以昆布高湯與山芹菜結合搭配清蒸龍虎斑，這層次的風味，怎一個鮮字了得，充分表現食材純粹的質地。飲一杯師傅手工釀製漢卿趙四玫瑰醋，使用新鮮花瓣搗碎加上果醋及紅酒，酸甜滋味解膩又開啟胃口。 醬燒大蝦特選來自馬來西亞進口無毒大草蝦。 分享 facebook 鮮美白玉龍虎斑，白蘿蔔佐清蒸龍虎斑。 分享 facebook

新一季少帥私房套餐 口感清爽無負擔

山居好野味，舒肥炭烤伊比利豬，選用西班牙伊比利豬，低溫烹調後大火煎上色，搭配玫瑰鹽，肉質軟嫩Q彈，讓人一咬好生難忘。伙房養生飯，荷葉紫米養生飯，以紫米、白米、五穀米混和與荷葉一起蒸，食用時會有淡淡荷葉香。幽禁歲月百歲湯，淮山甘蔗雞湯，以甘蔗與老母雞蔬果細火熬煮製成鮮甜雞湯，加上山藥、枸杞、紅棗，十足養生之湯對身體最好。趙四獨門蔬食，明太子烤綠竹筍，選用北部綠竹筍搭配明太子沙拉，獨創料理手法令人驚喜。少帥私房甜品，南瓜布丁，以新鮮南瓜、鮮奶調配烘烤製成布丁綿密口感，加上台灣當季水果，讓全家人吃得滿足又盡興。 舒肥炭烤伊比利豬搭配荷葉紫米養生飯。 分享 facebook 口感獨特的綠竹筍加明太子沙拉。 分享 facebook 少帥私房甜品，南瓜布丁。 分享 facebook

現在的北投開始變熱鬧了，不僅是泡湯好時節，溫泉祭典與各種優惠好康活動陸續推出，「少帥禪園」可說是代表了北投其中象徵，有歷史、文化、景觀等豐富休閒資源，最能帶來秋天獨特氣息，讓您全然沉浸在美好事物裡！

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Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居