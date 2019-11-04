戀戀三峽桃花源 享雨林浴&美人湯浴
【整輯/AH】
離台北很近，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一處桃花源祕境。位於三峽的「大板根森林溫泉酒店」，是全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」、「優質溫泉」大自然尊貴獻禮，貼心推出冬季住房專案及年底的尾牙歡慶宴，歡迎您來感受最特別的雙SPA假期，提升能量活力又美麗。
在20公頃的廣闊園區內，「大板根森林溫泉酒店」坐擁600多種植物所組成的板根森林，高達2萬PPM的芬多精；又蘊含三峽唯一僅有領有政府核發溫泉標章，無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，可同時享有森林浴與美人湯浴，為了讓每位旅客的假期更臻完美，「大板根」精心打造全方位的休憩環境與豐富多元的設施服務。
入住可選擇酒店區豪華客房或豪華溫泉套房，或是渡假村區的太子會館或森林木屋，各有其特色與風格。想要盡情泡湯，露天溫泉SPA大眾池、室內外風呂、各式湯屋等充分滿足您的需求。而漫步於園區隨處可見雕塑大師王秀杞的作品，帶來不期而遇的驚喜；薰風會館前身還是製茶工廠，百年日式老建築內，設立「茶業歷史文物館」展示當時製茶時的古董發動機，又是一場有意思的時光隧道之旅。
「大板根」另設有中西餐廳、國際會議廳、娛樂中心及健身房、足體館等設施，戶外有游泳池、烤肉區、體能訓練場所，如高空探索教育訓練、攀樹、森林有氧攀岩等，是一個多功能的渡假園區。想要吸收大量芬多精，想要沉浸在美人泉裡，再好好慰勞味蕾與脾胃，歡迎在「大板根」待久一點啊！
冬戀板根住房優惠價 獻上特製調酒
一泊二食的「冬戀板根」住房專案，從2019年11月1日至2020年1月23日止。兩人成行，平日每人優惠價起，內容包含板根雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（可選用太子西餐廳套餐或中式套餐）、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA、客房內礦泉水。此外，每房另贈板根咖啡廳HAPPY HOUR時段，調酒2杯。板根咖啡廳調酒師簡旨葦曾榮獲2018美國密西根MNS國際菁英盃調酒比賽(創意調飲傳統調酒國際組)冠軍，是飯店送給旅客另一好禮！還有每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，森林之旅後再來泡個暖湯，真是太棒的享受。
尾牙春酒食尚新饗宴 訂愈多送愈多
這麼讚的度假勝地，當然希望與更多人分享。「大板根」更讓傳統的尾牙春酒，變成一場健康饗宴與渡假體驗。於大器宴會廳或雅緻包廂，大啖主廚用在地食材精心烹調的創意佳餚，犒賞同仁或招待貴賓大家皆歡喜。現在推出優惠專案，三桌以上方適用此專案（每桌10人），活動期間於2019年11月1日起至2020年3月31日止。
內容包含精緻中式桌菜晚餐（每桌贈送2瓶果汁，紅酒1瓶，森林入園門票），另外泡露天溫泉享優惠價。滿五桌，再送露天溫泉SPA券十張；滿十桌再加送住宿券一張，訂愈多送愈多。經濟實惠，即可享受豐富美味的尾牙大餐，專案平假日皆適用，並提供會場指示海報、精美菜單、桌卡等多重服務。
為歲末留下歡樂尾聲，為新的一年迎接新氣象，無須您傷腦筋找場地及預算問題，「大板根」的尾牙春酒食尚新饗宴絕對是最佳選擇！
Web. www.thegreatroots.com
Fb. 大板根森林溫泉酒店The Great Roots Resort
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