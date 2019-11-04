懷舊摩登 與198個行李箱相遇

【整輯/AH 攝影/吳漾】

就像到台中必去宮原眼科，這間享譽國際媒體報導，好評不斷的「1969藍天飯店Blue Sky Hotel」同樣是到台中必住或打卡留影的首選飯店，更榮獲日本旅客評選為台灣十大旅遊之一的景點。留住1969年歲月痕跡，重新賦予摩登又細緻的雅痞工業風格，讓每一隅空間總是牽引著目光停留......

大廳最吸睛的千歲牆。 分享 facebook

這是一棟有故事，有個性，很有味道的飯店，尤其是夜晚的「1969藍天飯店Blue Sky Hotel」在燈光照映下，頗有置身紐約百老匯，建築有著上世紀劇場般絕代風華的氣勢。飯店前身是1969年的藍天大飯店，具有50年的歷史了，矗立在此見證中區的繁華與沒落後，幸好由現在的主人與宮原眼科原設計團隊注入巧思與設計因子，現已成為許多IG網美、飯店部落客最推薦的特色旅宿，亦成為台中市另一著名觀光景點。 夜色中的飯店外觀 圖片提供/1969藍天飯店Blue Sky Hotel 分享 facebook

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LOFT空間設計佐以Art deco裝置藝術

以歷史文化、經典情調、工業風格的適居性，正是「1969藍天飯店」的原生DNA，在融合與創新的理念下，延伸LOFT構築空間設計佐以Art deco飾品風格。推開沉甸的黃銅大門，地磚花色巧妙的像是舞台台階，一入接待大廳就很吸睛，挑高兩層樓的水晶彩繪玻璃窗是主人特選，來自義大利教堂具百年以上歷史的真品；於璀燦水晶燈下，一整面由198個超過50年的行李箱堆疊出的千歲牆更令人印象深刻，也不禁想像，這麼多的旅人或嫁妝記憶，是充滿了多少故事在其中！

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飯店到處可見刻意保留台灣美好年代的歷史感，用來燒熱水的廢棄鍋爐倒置鋪上桌面而成的櫃枱，老式變電箱面板、敲除舊樓梯留下的牆面肌理等，引領重回1969年生活的軌跡，而標示著羅馬數字的樓層鐘，全台唯二的指針式復古電梯，更象徵著飯店的美麗絢爛過往。 廢棄鍋爐倒置鋪成櫃台。 分享 facebook

延續整體設計飯店風格，客房內保留原有建築構造，像是舊樑柱、裸露天花板、紅磚牆、仿舊石牆等，把時間凝結了。客房陳設更見細緻又優雅的復古工業風。如CNC車工的房號立體字，造型各異其趣的燈座，職人工匠手工鋁製桶，懷舊電話與復古傢俬等等，還有以腳踏車坐墊製成的牛頭衣架，象徵對台中工業大城和20世紀偉大藝術家畢卡索致敬。浴室設計更是吸引，黑色框架與毛玻璃組合獨具特色，整面白色長磁磚拼貼與地板上的馬約利卡磁磚大異其趣，洗手台上綜橫相交孔明鎖包裝的備品，彩色雕花玻璃復古漱口杯，以及部分房型的貓爪浴缸等，種種細節為空間增添別緻感，讓旅人走進房間的每一個角落，都能感受到在地人文情感與溫度。 以腳踏車坐墊製成的牛頭衣架。 分享 facebook

房間內保留原有建築構造。 分享 facebook 浴室設計以黑白色系為主。 分享 facebook

藍天美饌餐廳 坐擁味覺與視覺的感官美好

「1969藍天飯店」為「臺中市藝術亮點」之店家，提供在地藝文工作者展覽、發表的新空間，因此在三樓的藍天美饌餐廳，廊道以及每層樓的梯廳皆展出文創藝術作品，更增添公共場域的品味質感與情境氛圍。同時藍天美饌餐廳備有豐盛健康的中西式早餐，開啟活力一天。二樓的藍天Lounge也有一股魔力留住您的腳步，像是穿過時光隧道，JUKEBOX的老式點唱機播著往日風情，與義大利鑲勘彩色玻璃窗相互輝映，在此消磨半日格外愜意。 每層樓的梯廳展出藝術作品。 分享 facebook 藍天美饌餐廳同樣具濃厚工業風。 圖片提供/1969藍天飯店Blue Sky Hotel 分享 facebook 餐廳備有豐盛健康的中西式早餐。 圖片提供/1969藍天飯店Blue Sky Hotel 分享 facebook 藍天Lounge擺放JUKEBOX老式點唱機。 分享 facebook

越是在地，越是國際，鄰近台中車站的「1969藍天飯店」深獲國內外旅客的青睞和喜愛，附近更有不少台中美食和景點代表，就等您來一一探索，發現更多驚喜所在。

Web. www.1969blueskyhotel.com

Fb. 1969藍天飯店 Blue Sky Hotel