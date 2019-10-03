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美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

到西貢上一堂道地的越式料理課

2019-10-03 09:16Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang 攝影/周兆志】

在西貢嘗了許多越南美食，是否也想自己動手做呢？GRAIN Cooking Studio每日上下午各有一場料理課，一應俱全的廚房設備，優秀的主廚親自教學，並提供全英文授課服務，讓不懂越南語的外國觀光客也能輕鬆上手。

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GRAIN Cooking Studio位於市中心一郡歌劇院附近的一條安靜巷弄裡，由電視名廚Luke Nguyen所創辦，除了強調五感及手作體驗，同時也深入講解關於越南飲食文化和精髓，很適合喜愛深度探訪旅遊地的遊人。

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GRAIN Cooking Studio有兩間料理教室，一間可容納18人，另一間可容納40人（視情況可調整成80人），教室的空間寬敞、設備完善，每一位學員都有自己的一個料理台，爐台、料理器具、餐具、常備調味料一應俱全，旁邊還有助理隨時予以協助。

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為時3小時的料理手作體驗中，首先從食材的導覽開始。GRAIN Cooking Studio設置了一個模擬菜市場Market Place Pantry，裡頭有鮮魚販、新鮮蔬果攤、雜貨店，在詳細解說了越南料理的常用食材和食材的特性，便讓學員體驗拿著竹簍上市場觸摸、挑選、採買食材的感覺。

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每一堂課教授4道料理。主廚一邊示範和講解，學員也跟著做，完成之後，就可以品嘗自己做的料理。雖然越南的季節感是四季如夏，但料理教室仍會視市場的季節食材而變換每一季的體驗菜單。經理（兼主廚）Tuan Chau指出，GRAIN不是一般的廚藝教室，學員在這裡除了有越式烹飪體驗，可以親手做出餐廳級的料理之外，同時也是一趟特別的越南飲食文化之旅。「除了手作體驗，我們希望學員還能從中得到啟發。」

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GRAIN透過廚藝教室推廣越南飲食文化，期待更多人理解並愛上越南料理，包括越南人和外國人。

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GRAIN Cooking Studio

Add. Level 3, 71-75 Hai Ba Trung,

Dist.1, HCMC

Tel. +84-28-3827-4929

Web. grainsaigon.com

Time. 周一至周六 每天兩場課程，上午場9:00~12:00，下午場14:00~ 17:00

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Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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