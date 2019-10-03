愛上胡志明市的飯店 向義大利工藝致敬

【撰文/Vivian Huang 攝影/周兆志】

位於胡志明市中心的萬韻酒店（The Reverie Saigon），在開幕之前就備受注目，一開幕就榮登最想入住的酒店。這裡到底有什麼樣的魔力，如此吸引著眾人的目光，教人不惜飛一趟越南，也要親眼目睹她的風采。這裡，仿若是義大利精品博物館，非凡、絕美，耀眼、輝煌。如此的氣派、奢華，卻是雍容華貴、大氣恢宏，教人驚豔，而不討厭。 分享 facebook 分享 facebook

確實，你很難不愛上她。從1樓的門房大廳，一直到電梯，再上到7樓的接待大廳，短短幾分鐘，已是讚嘆連連。鋒芒處處，卻不逼人，反而令人想佇足、親近、欣賞。 分享 facebook

1樓大廳的天花板上，除了亮麗的蛋型吊燈，還隱藏了越南地圖。電梯裡的，令人目眩神迷的是從瑪瑙切片砌成的牆面透出的金黃光暈。7樓接待大廳，非常有存在感的Baldi Firenze時鐘，是酒店總裁旅行義大利時所訂製的，紫色鑲金邊沙發，出自義大利品牌 Colombostile's 之手，盡顯古典華麗風範，坐起來也相當舒適。 分享 facebook

關於西貢（胡志明市的舊名），大多會聯想到法國。受到法國殖民統治的影響，部分建築物和飲食文化仍飄散著法式風情。那義大利呢？其實是酒店的用心，一開始就想打造出風格迥異、令人期待的旅宿，聘請義大利頂尖的設計師，邀集義大利頂尖的品牌，不計時間、不惜成本，終於完成向義大利設計及工藝致敬的曠世卓越之作，躍升為胡志明市、西貢河畔最斑斕的地標。 分享 facebook

萬韻酒店副董事長James Young指出，和其他高檔酒店不同的是，這裡的房間不是千篇一律的。萬韻裡有12個房型，與義大利知名家俱設計公司，包括：Colombostile、Giorgetti、Visionnaire、Poltrona Frau和Cassina等聯手合作，每一種房型都有各自的特色和性格，有皇家、古典、精緻，也有浪漫、夢幻和時尚。 萬韻酒店副董事長James Young。 分享 facebook

「更重要的是，還有體貼入微的服務，以及家的溫暖和自在感受。」除了家俱有看頭之外，房間內從起居、睡眠區到浴室的牆壁、天花板和地板也一樣精采，有精細的義大利絲綢，也有手工拼貼的馬賽克瓷磚，每一個圖案都教人驚喜萬分。旅館的重要元素──床，軟硬適中，上鋪義大利Frette寢具，觸感細緻，一躺下就舒服到捨不得起床了。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

萬韻酒店客房設置於高樓層，每一間都有大面落地窗，可以俯瞰城市景、西貢河景、湄公河三角洲景，白天視野開闊，入夜燈火璀璨。 分享 facebook

The Reverie Saigon

Add. 22-36 Nguyen Hue Boulevard

& 57-69F Dong Khoi Street,

Ho Chi Minh City, District 1, Vietnam

Tel. +84-28-3823-6688

Web. www.thereveriesaigon.com