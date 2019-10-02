帶來正統日本蟹料理與台灣人分享

【撰文/AH 攝影/Ray、張晨晟】

在寂靜春夜下晚風徐徐，停佇海岸邊望著遼闊大海，與朦朧柔美月光相映照，沉靜於如此唯美場景，試想一邊聽著海浪聲，一邊品賞料理，是「月夜岩」想要提供給在此用餐的賓客，一個可以放鬆享用螃蟹美食的時間與空間。這幕後的推手，來自於一位熱愛台灣的日本社長。 分享 facebook 分享 facebook

談到創立「月夜岩」的契機，本身是建設公司社長的平岩敏和先生，在日本琦玉縣所澤從祖父開業至今已逾七十年，並於三年前至越南設立分公司，遂喜歡選擇在台北轉機，這些來不僅愛上台灣料理，認識的在地朋友也多了。他發現台灣人很喜歡去日本旅遊，很愛吃蟹料理，但是台灣卻沒有專門的蟹料理，為此，他實地走訪北海道、東京、銀座三家專門的活蟹料理餐廳，於是決定要在台北開店，這道地美味要與好朋友分享，台灣第一家日本螃蟹料理專賣店。 月夜岩主人平岩敏和社長。 分享 facebook

比日本做得更有質感 擺盤器皿更為講究

從親自選址、命名、與設計師一起討論空間風格，平岩先生除了將真正原汁原味的日本專門蟹料理帶來台灣，包廂內可現場料理活體鱈場蟹、一蟹多吃之外，延攬具有25年精湛手藝，曾於京都與東京等割烹及料亭店修業的福島隆史先生擔任料理長一職，目的就是希望「月夜岩」做得比日本更有質感，口感與擺盤器皿更為講究，主推新鮮肥美、正統的活蟹懷石料理，還能輕鬆優雅吃螃蟹，最好的當令食材，帶給每位賓客究極奢華的美食饗宴。 平岩敏和社長(左)與料理長福島隆史先生(右)品酩話家常。 分享 facebook 分享 facebook

「月夜岩」佳餚分為吧檯單點，包廂用餐三種套餐形式，分別為3600元價位的「蟹三味懷石」，5400元的「季節活體蟹懷石」，以及7200元的「活體鱈場蟹懷石」，日本空運直送北海道鱈場蟹。並備有各式酒品，依據客人喜好、當日用餐目的或心情來推薦適合酒款，您也可以自備酒水（需付開瓶費），甚至是向餐廳尋求代購特別的清酒，社長表示「月夜岩」亦能照辦完成。 寬敞吧台用餐區溫潤質感。 分享 facebook

平岩社長喜歡在吧檯用餐，可以近距離欣賞師傅們的純熟手藝，細品美食佐美酒。特別喜歡品嚐蟹螯炭火燒，不需過多調味，純粹就很美味。並推薦鱈場蟹刺身飽滿鮮嫩、入口即化，搭配新澤釀造店生產、夢幻極品的「零響 純米大吟釀」，精米步合低於1%，帶有果香清透口感，讓食材美味更提升。「十四代大吟釀」酒體濃厚，有著瓜果類香氣，與外酥內嫩的鱈場蟹天婦羅很合，且略解油膩。同樣來自於新澤釀造店生產的「殘響 純米大吟釀」，精米步合低於7%，適合與日本鄉土料理A5級宮崎和牛蒲葉燒一起享用，蒲葉香氣在炭火烘烤下，讓加點白味噌的牛肉更添曼妙風味。 鱈場蟹刺身搭配零響純米大吟釀。 分享 facebook 十四代大吟釀與鱈場蟹天婦羅很搭。 分享 facebook 殘響純米大吟釀佐A5級宮崎和牛蒲葉燒。 分享 facebook

平岩社長感謝大家對於「月夜岩」的厚愛，也聽到越來越多賓客希望中午也能開店。社長說待「月夜岩」更穩定之後，未來預計會推出較低價位的日式蟹御膳，或是將品牌推廣至百貨高樓層以及中部拓點，敬請拭目以待。謝謝平岩社長對於台灣的厚愛，讓我們的味蕾可以不出國即能享有如此美妙的用餐體驗，感受幸福的滋味如此容易。 分享 facebook

Web. https://tsukiyoiwa.com

Fb. 月夜岩 蟹懷石

※套餐需三日前預約。

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