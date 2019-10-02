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與日本漫畫《神之雫》作者樹林伸把酒言歡 葡萄酒餐廳星光熠熠

2019-10-02 16:20Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/李文欽】

全台灣佔地最廣的葡萄酒主題餐廳，「WINE-derful葡萄酒餐廳」不僅賦予美食美酒驚艷口感，造訪的貴賓們更讓人驚喜連連，繼國際巨星成龍，日本傳奇樂團X Japan團長YOSHIKI蒞臨後，日本漫畫《神之雫》作者樹林伸也於8月初現身，與粉絲一起品賞台灣味餐酒饗宴。

「WINE-derful」總經理Henry(左)與《神之雫》作者樹林伸(右)合影...
「WINE-derful」總經理Henry(左)與《神之雫》作者樹林伸(右)合影。
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佔地300多坪的寬敞空間，「WINE-derful葡萄酒餐廳」讓人如置身於南法葡萄酒莊園，或低調優雅的歐式情境，尤其包廂設計具隱蔽性且不受打擾，特別是擁有嚴格控制濕度與溫度的最大酒窖，收藏100多種紅白酒款，加上每季精心挑選當令食材，以法式創意料理手法，強調酒入菜、餐搭酒，深獲名流仕紳與藝人們的青睞和喜愛。

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國際級重量嘉賓接連現身 近距離接觸

在「WINE-derful」常有驚喜收穫，像是國際武打巨星同時也是華人首位奧斯卡終身成就獎得主的成龍，以及很難見到得日本傳奇樂團X Japan團長YOSHIKI，皆選擇在此用餐品酒，讓我們得以近距離感受親和魅力。接著8月1日，著名的日本漫畫《神之雫》作者樹林伸也來到「WINE-derful」，讓喜愛葡萄酒的朋友更雀躍了！

超級粉絲，也是「WINE-derful」的總經理Henry說，之前就很愛喝葡萄酒，看了這套風靡全球、熱銷上千萬冊的漫畫，更能深入瞭解葡萄酒的歷史背景、故事、個性等，讓品酒過程增添樂趣；《神之雫》在日本被喻為企業菁英學習葡萄酒的必讀教科書，也是葡萄酒收藏家必讀的葡萄酒聖經漫畫，今日可以與作者面對面品飲對談實在深感榮幸。

Henry(左)與樹林伸先生(右)對飲。
Henry(左)與樹林伸先生(右)對飲。
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問及樹林伸先生葡萄酒的分享，這位喝過超過2萬瓶以上，家中收藏有4、5000瓶葡萄酒的達人表示，其實沒有所謂的標準，每個人喝酒的感覺都不一樣，自己喜歡就好，喝酒的對象更為重要，像他很喜歡找朋友來家裡喝酒，跟大家一起快樂地喝酒才是品酒的最高享受。至於搭配台灣料理的酒類建議，他則是推薦產自於波爾多和隆河地區的葡萄酒皆非常適合。

樹林伸說喝酒自己喜歡就好。
樹林伸說喝酒自己喜歡就好。
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台灣在地出產的葡萄酒 深耕園令人驚艷

為歡迎嘉賓的蒞臨，Henry與廚藝團隊特別設計富有台灣風味的特色餐點與酒單。「鴨胸佐紅酒馬告醬汁」嚴選宜蘭櫻桃鴨胸加上馬告作為醬汁，濃郁鴨肉與帶點辛辣的馬告，這咀嚼的口感慢慢釋放香氣相得益彰。另一道「櫻桃鴨胸酒食」，是以低溫55度烹調煙燻鴨胸，片片顏色粉嫩均勻，再淋上義大利香醋Balsamic，更增風味。

「鴨胸佐紅酒馬告醬汁」嚴選宜蘭櫻桃鴨胸。
「鴨胸佐紅酒馬告醬汁」嚴選宜蘭櫻桃鴨胸。
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「墨西哥辣雞腿燉飯」是人氣招牌，雞腿香煎外酥內嫩，搭配飽滿米粒吸附自製墨西哥醬汁，富層次變化滋味。下酒菜「酥炸墨魚佐塔塔醬」也很受歡迎，融合酸黃瓜、蛋、洋蔥、檸檬汁等調製的現做塔塔醬，與酥炸墨魚成絕妙享受，讓人忍不住一口接一口。絲毫沒有羊騷味的「法式羊肩排佐蘋果薄荷醬」，軟嫩肉質配上清爽甘甜醬汁，絕對是最完美組合。

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Henry挑選適合開胃酒為來自南非的Runner Duck Sauvignon Blanc 2018白酒，帶有甜瓜、醋栗、熱帶鳳梨香氣，口感清爽、清新迷人。另外搭配的2款酒，「深耕園」的黑后紅葡萄酒Black Queen2018與白蘭地Pomance Brandy2017可說是台灣之光，由素人釀酒師黃國彥先生與彰化縣二林鎮的秉森酒莊所釀製。二林鎮是黑后紅葡萄生長最好的地方，Black Queen2018呈紫紅色，一開始喝有點酸，慢慢地酸度不見了，帶有與台灣水果桃、梅、李子的水果風味非常豐富。Pomance Brandy2017渣釀白蘭地的氣息濃郁，入口有種果香奔放感，甜美味道，很適合佐甜點及餐後享用，這2款酒皆讓樹林伸先生大為讚賞，不輸外國有名的酒莊。

台灣品牌「深耕園」佐「法式羊肩排佐蘋果薄荷醬」。
台灣品牌「深耕園」佐「法式羊肩排佐蘋果薄荷醬」。
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今晚「WINE-derful」打造了如經典漫畫《神之雫》獨一無二的餐酒晚宴，賓主盡歡留下深刻印象，歡迎大家常來坐坐，或許那天您也能享有最美妙的奇遇時刻。

素人釀酒師黃國彥(左)與樹林伸(右)合影。
素人釀酒師黃國彥(左)與樹林伸(右)合影。
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Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

開車不喝酒 喝酒不開車

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