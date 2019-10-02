四鐵共構交通快捷 商場生活機能便利

【撰文/AH 攝影/張晨晟、盧大中】

都會旅遊，首選地點、交通最重要。矗立南港車站上方B棟大樓的「台北六福萬怡酒店」，位居南港捷運、高鐵、台鐵、巴士轉運站的四鐵共構建築內，加上多元化商場，休閒娛樂購物需求一次滿足，不僅能深入欣賞台北日夜美景，至全台遊玩也很方便，大幅縮短旅程距離，時間更充裕。 B棟大樓一樓接待處。 分享 facebook

看到幾米的地下鐵彩色壁畫，就知道南港車站到了，再往指標走至B2，就是高鐵與台鐵車站，一樓則為南港轉運站西站，「Courtyard by Marriott Taipei台北六福萬怡酒店」即座落於四鐵共構建築7至30樓黃金地段上，距離南港展覽館僅需5分鐘車程，鄰近南港軟體園區、內湖科學園區及各大都會區，極具便捷交通優勢。 位居南港捷運站共構。 分享 facebook 南港車站台鐵地標。 分享 facebook

景觀客房寬敞舒適 時尚簡約風格

「六福旅遊集團」旗下的「台北六福萬怡酒店」連續兩年獲得國際肯定，《台北米其林指南》的酒店評鑑，蟬聯4間黑房子推薦，代表頂級的舒適享受。酒店共有465間景觀客房，時尚簡約風格，不受打擾的靜謐寬敞舒適，大面落地玻璃窗一覽山景或城市特色，自然光線灑落讓整間客房更顯朝氣明亮，讓商務出差或觀光旅行都有輕鬆好心情。此外，自由享用的minibar、免費健身房，處處顯示飯店的貼心心意。 景觀客房時尚簡約風格。 分享 facebook 衛浴空間擁有淋浴、浴缸雙享受。 分享 facebook

另一項尊榮禮遇，即是入住行政客房等級以上(含套房)或是全球萬豪集團白金卡(含)以上會員，皆可享有位在30樓的行政貴賓廳Executive Lounge的星級餐飲體驗；萬豪白金會員還可以選擇在行政貴賓廳直接辦理入住，攜帶一位貴賓免費入場。最高樓層、最棒景觀視野，一邊可透過大面玻璃窗俯瞰綠意盎然的山景，另一側有大面積戶外陽台可遠眺101。 30樓的行政貴賓廳超寬敞空間。 分享 facebook

整體空間明亮挑高，座位寬敞舒適，開放時間從06：30～23：30，專為商務貴賓準備精選新鮮食材及精緻美食，主廚特製各國創意料理，以及一禮烘焙的蛋糕小點等。Happy Hour時段17:30～19:30，提供各式紅白酒、氣泡酒與調酒。此外，另規劃商務中心及3間獨立會議室(提供訂行政樓層以上的房客免費使用一小時，白金會員以上兩小時免費使用，其它需要額外付費)，無論洽商、會議、閱讀皆是最佳休憩空間，提供貴賓全方位的服務體驗。

藝術文創 美食美酒繽紛饗宴

酒店最大的特色更像是一座美術館，呈現「Make room for a little fun」的品牌特色，從一樓接待廳至7樓大廳、餐廳到客房每個空間，陳列國內外當代藝術家的創作，以及台灣新一代設計師的原創設計，並為入住旅客安排藝術導覽，於每週三、週日下午四點半至五點，由專人解說，引領至11F～30F客房樓層的梯廳及迴廊轉角，欣賞文創作品。喜歡還能直接於7F梯廳的文創空間展售區購買，當作伴手禮，亦或此行最好紀念。 7樓大廳陳列當代藝術家作品。 分享 facebook 分享 facebook

除了藝術饗宴豐富視覺感官外，「敘日全日餐廳」可以盡情品嘗中西美食，享用餐趣味。大受饕客好評的「粵亮廣式料理」，無論在經典粵菜或是創意料理都完整表現粵式精髓，尤其是脆皮烤鴨最是經典。「The Lounge」季節茶飲，餐與酒的結合，在風味上相輔相成，沉浸在音樂、餐酒、愜意小酌氛圍。透過四通八達的交通網，「台北六福萬怡酒店」與您的距離拉近了，經由年輕熱誠的專業人員親切服務，將帶給每位旅客輕鬆、有趣、活力的精彩旅程。 粵亮廣式料理陳設雅致。 分享 facebook

Web. www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei

※捷運至「南港站」下車，由1A連通道至台鐵南1出口。台鐵由南出口（南2‧忠孝東路），高鐵由南出口（南1‧忠孝東路），前往至B棟即抵達酒店。