親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

傳承美味 潮創中菜 道道經典款待

2019-10-02 15:24Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/周兆志】

「凱達大飯店」坐落於萬華的新地標-雙子星大樓，臨近西門町、龍山寺等觀光盛地，為台北西區最大量體飯店。簡約俐落線條外觀日夜景皆是焦點。而位於「凱達大飯店」3F的「家宴」中餐廳，就是擁有如此強大的魔力與魅力，提供粵滬風格中式美食，新潮與傳統融合的創意料理，同時滿足視覺與味覺饗宴，尤其是人氣招牌功夫菜「凱達冠軍豬腳」、「主廚私房滷肉」，是對味蕾最極致的寵愛！

凱達冠軍豬腳外Q內嫩，停不了的好味道。 圖片提供/凱達大飯店
凱達冠軍豬腳外Q內嫩，停不了的好味道。 圖片提供/凱達大飯店
分享

享受美食，交通很方便，凱撒飯店連鎖旗下的「凱達大飯店」與萬華車站共構，搭乘捷運至龍山寺站2號出口，步行約3分鐘即到達，飯店對面還有專用立體停車場。除了帶來舒適的住宿環境外，飯店開幕至今，宴席、用餐客人絡繹不絕，其中，3樓的「家宴」由行政主廚戴于益領軍，擁有超過三十年資歷，擅長江浙、粵菜及創意中式料理，成為老饕推薦台北必吃的中餐廳。

分享
分享

絕對必點冠軍豬腳、主廚私房滷肉

「家宴」空間設計融入古典細緻窗花及雲朵，具古色古香氛圍，規劃有4-8人圓桌為主的座位區，以及8間大小包廂，以萬華區花白牡丹作為發想，採花名命名，最大可容納20人的牡丹廳，專人包廂式服務，提供舒適自在的用餐環境，屬於家宴的經典時尚品味。餐點選項很多，菜色豐富得令人眼花撩亂，從開胃菜小吃、港式點心、主菜等都值得品嘗，融合新意與傳統美味，顛覆您對中菜的想像，吃中菜也可以如此新潮、精彩。

最大包廂牡丹廳。
最大包廂牡丹廳。
分享
分享

來到「凱達」，沒吃過「冠軍豬腳」、「主廚私房滷肉」，別說來過「家宴」中餐廳。榮獲2019兩岸十大名菜名點的「凱達冠軍豬腳」於120項金獎中脫穎而出。主廚採用台灣黑豬的前腿，先用義式香料醃製三天，蒸熟後放入烤爐烘烤，接著入油鍋，以油淋方式，反覆澆淋在豬腳表面，特別費工。表皮特別酥脆，肉質鮮嫩Ｑ彈不油膩，且帶有迷人香料氣味，原味、沾黃芥末或搭配酸菜培根都好吃，讓人連連讚嘆，這滋味太美妙、太銷魂！

分享

「主廚私房滷肉」為戴主廚傳承阿嬤的私房功夫菜。嚴選第3到第7根豬肋骨，肥瘦相間的三層肉先炸後滷，再加入醬油、冰糖、米酒等煮約1個半小時入味，油亮外表一口咬下香而不膩，不敢吃肥肉者，也能輕易入口，相當下飯，除了直接吃，也可搭配窩窩頭享用。據主廚說，他曾在八德外役監獄示範這道菜，有受刑人品嚐後，想到媽媽的味道，不禁潸然淚下，出獄後至此成為餐廳的常客。

好吃會流淚的主廚私房滷肉。
好吃會流淚的主廚私房滷肉。
分享

麥片金沙大鮮蝦 箔金黑芝麻包好驚艷

與「凱達冠軍豬腳」同樣榮獲2019蘋果日報年菜評比連續2年前三名的「麥片金沙大鮮蝦」也是人氣料理。來自避風塘炒蝦的靈感，創意新穎的料理手法，將大隻草蝦裹上金沙，也就是鹹蛋黃炸過，帶殼下去炸香味加分，在蝦肉彈牙口感中，有麥片酥脆及滿溢鹹鴨蛋香氣，層次感更為豐富。西式與廣東菜結合的「檸檬蒜香魚」，特選新鮮鸚哥魚包粉油炸，加上蒜酥，檸檬葉、椒鹽調味，香脆內嫩又爽口。

麥片金沙大鮮蝦。
麥片金沙大鮮蝦。
分享
分享

季節鮮食時蔬大推「瑤柱蛋煎絲瓜」，翠綠澎湖絲瓜或是小農契作絲瓜，以鐵板方式料理，加上蛋、干貝、雞高湯，熱騰騰上桌，清甜帶著爽脆、風味獨特。甜品推薦小巧討喜的「箔金黑芝麻包」，外皮是竹炭成分，刷上一抹金粉，內餡為香氣濃郁的黑芝麻，吃的時候要小心燙口，還會爆漿，鬆軟糯口甜而不膩。

分享
外形討喜的箔金黑芝麻包。
外形討喜的箔金黑芝麻包。
分享

與三五好友相約或是家人聚餐，「家宴」中餐廳滿足各式大小宴會需求，成為您作東或開會的絕佳場所，大啖美食饗宴、賓主盡歡、帶著滿意笑容賦歸。

分享

Web. www.caesarmetro.com

FB. 凱達大飯店 Caesar Metro Taipei

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

相關新聞

環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始

2019-09-29 08:33

從早玩到晚 精彩不間斷 全台首座冒險飯店

2019-09-29 08:34

每一口都安心 享用屏東直送的褐藻健康魚

2019-09-04 08:43

酒香入菜 夏天的微醺滋味

2019-09-04 08:43

TWA Hotel 甘迺迪機場裡的好萊塢住宿

2019-09-04 08:43

Dumbo 藝文的紐約布魯克林

2019-09-04 08:43

品味文化祭典與庶民美食 與神同行 嘉義城隍廟夜巡諸羅境

2019-08-15 15:33

台南歸仁新地標 帶來美好住宿及餐飲體驗

2019-08-15 15:33

北投泡湯尋味 處處皆景打卡留影

2019-08-15 15:33

走入北投風華年代 看到新風景

2019-08-15 15:33

移動的風景畫 皇家蘇格蘭人號奢華觀光列車

2019-08-07 13:37

旅獲精彩台中 觸手可及的奢華與溫暖感受

2019-08-07 08:49

天井引介光 雨 風 共度美妙每時分

2019-08-07 08:49

沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區

2019-08-07 08:49

人氣超夯 宜蘭x羅東美景美食一日遊

2019-08-07 08:49

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

唯一由台灣人經營的日本百大溫泉旅館 ABBA坐漁莊

2019-08-01 16:54

綠色樹海環繞溪頭 沉浸歐式古典風華

2019-08-01 16:54

到台中探險 大手牽小手一起露營做甜點

2019-08-01 16:02

花蓮Fun暑假 享瑞穗溫泉 遊美麗莊園

2019-08-01 16:02

Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

2019-07-11 12:52

宜蘭樂玩習藝 悠哉行腳

2019-07-11 12:39

賞淡海夕照 東方禪意五行體驗

2019-07-11 12:37

今夏暢快乾杯 大啖美食最過癮

2019-07-11 12:35

跟著小王子在台北展開奇幻旅程

2019-07-11 12:33

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

雲林溜小孩 徜徉南洋熱帶風情

2019-07-11 09:30

台灣雲林／敘舊童年 親子同樂掌中世界

2019-07-11 09:28

暢遊雙樂園 擁奶油獅入眠

2019-07-11 09:26

親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:25

TOKYO 東京話題潮旅宿

2019-06-04 09:27

品午茶 夜微醺 發現文創新樂趣

2019-06-03 08:54

全新感官「義」境的極致享受

2019-06-03 08:54

繽紛花漾 山城裡的美麗嬌影

2019-06-03 08:54

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

藝術伴入眠 享星級美饌

2019-05-31 15:31

親水湖畔 連結最美單車步道

2019-05-31 15:31

開啟驚喜旅程 歡聚璀璨澳門

2019-05-07 09:26

設計玩味 發現南港驚喜所在

2019-05-07 09:26
看更多

熱門文章

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

通過「愛國考驗｣才有研究經費 聲援佔中教師「被離職｣

2019-09-25 14:00

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始

2019-09-29 08:33

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top