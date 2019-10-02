傳承美味 潮創中菜 道道經典款待
【撰文/Aries Huang 攝影/周兆志】
「凱達大飯店」坐落於萬華的新地標-雙子星大樓，臨近西門町、龍山寺等觀光盛地，為台北西區最大量體飯店。簡約俐落線條外觀日夜景皆是焦點。而位於「凱達大飯店」3F的「家宴」中餐廳，就是擁有如此強大的魔力與魅力，提供粵滬風格中式美食，新潮與傳統融合的創意料理，同時滿足視覺與味覺饗宴，尤其是人氣招牌功夫菜「凱達冠軍豬腳」、「主廚私房滷肉」，是對味蕾最極致的寵愛！
享受美食，交通很方便，凱撒飯店連鎖旗下的「凱達大飯店」與萬華車站共構，搭乘捷運至龍山寺站2號出口，步行約3分鐘即到達，飯店對面還有專用立體停車場。除了帶來舒適的住宿環境外，飯店開幕至今，宴席、用餐客人絡繹不絕，其中，3樓的「家宴」由行政主廚戴于益領軍，擁有超過三十年資歷，擅長江浙、粵菜及創意中式料理，成為老饕推薦台北必吃的中餐廳。
絕對必點冠軍豬腳、主廚私房滷肉
「家宴」空間設計融入古典細緻窗花及雲朵，具古色古香氛圍，規劃有4-8人圓桌為主的座位區，以及8間大小包廂，以萬華區花白牡丹作為發想，採花名命名，最大可容納20人的牡丹廳，專人包廂式服務，提供舒適自在的用餐環境，屬於家宴的經典時尚品味。餐點選項很多，菜色豐富得令人眼花撩亂，從開胃菜小吃、港式點心、主菜等都值得品嘗，融合新意與傳統美味，顛覆您對中菜的想像，吃中菜也可以如此新潮、精彩。
來到「凱達」，沒吃過「冠軍豬腳」、「主廚私房滷肉」，別說來過「家宴」中餐廳。榮獲2019兩岸十大名菜名點的「凱達冠軍豬腳」於120項金獎中脫穎而出。主廚採用台灣黑豬的前腿，先用義式香料醃製三天，蒸熟後放入烤爐烘烤，接著入油鍋，以油淋方式，反覆澆淋在豬腳表面，特別費工。表皮特別酥脆，肉質鮮嫩Ｑ彈不油膩，且帶有迷人香料氣味，原味、沾黃芥末或搭配酸菜培根都好吃，讓人連連讚嘆，這滋味太美妙、太銷魂！
「主廚私房滷肉」為戴主廚傳承阿嬤的私房功夫菜。嚴選第3到第7根豬肋骨，肥瘦相間的三層肉先炸後滷，再加入醬油、冰糖、米酒等煮約1個半小時入味，油亮外表一口咬下香而不膩，不敢吃肥肉者，也能輕易入口，相當下飯，除了直接吃，也可搭配窩窩頭享用。據主廚說，他曾在八德外役監獄示範這道菜，有受刑人品嚐後，想到媽媽的味道，不禁潸然淚下，出獄後至此成為餐廳的常客。
麥片金沙大鮮蝦 箔金黑芝麻包好驚艷
與「凱達冠軍豬腳」同樣榮獲2019蘋果日報年菜評比連續2年前三名的「麥片金沙大鮮蝦」也是人氣料理。來自避風塘炒蝦的靈感，創意新穎的料理手法，將大隻草蝦裹上金沙，也就是鹹蛋黃炸過，帶殼下去炸香味加分，在蝦肉彈牙口感中，有麥片酥脆及滿溢鹹鴨蛋香氣，層次感更為豐富。西式與廣東菜結合的「檸檬蒜香魚」，特選新鮮鸚哥魚包粉油炸，加上蒜酥，檸檬葉、椒鹽調味，香脆內嫩又爽口。
季節鮮食時蔬大推「瑤柱蛋煎絲瓜」，翠綠澎湖絲瓜或是小農契作絲瓜，以鐵板方式料理，加上蛋、干貝、雞高湯，熱騰騰上桌，清甜帶著爽脆、風味獨特。甜品推薦小巧討喜的「箔金黑芝麻包」，外皮是竹炭成分，刷上一抹金粉，內餡為香氣濃郁的黑芝麻，吃的時候要小心燙口，還會爆漿，鬆軟糯口甜而不膩。
與三五好友相約或是家人聚餐，「家宴」中餐廳滿足各式大小宴會需求，成為您作東或開會的絕佳場所，大啖美食饗宴、賓主盡歡、帶著滿意笑容賦歸。
Web. www.caesarmetro.com
FB. 凱達大飯店 Caesar Metro Taipei
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