親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

從早玩到晚 精彩不間斷 全台首座冒險飯店

2019-09-29 08:34Ciao潮旅

【撰文/AH 攝影/李文欽】

想要體驗從四層樓高跳下的快感，想要漫步在高空的感覺，或是動動腦，想辦法逃出密室…，位於西拉雅國家風景區的「趣淘漫旅-台南」就是這麼多采多姿，還有最棒的露天泡泡浴缸，懶人沙發電影院，自然生態之旅更多元，豐富內容、宜動宜靜、徹底解放！

四層樓高的擎空塔台激發冒險能量。 圖片提供/趣淘漫旅-台南
四層樓高的擎空塔台激發冒險能量。 圖片提供/趣淘漫旅-台南
分享

離開喧鬧都會，來到隱身於曾文水庫境內，四周山巒綠意環繞，曾文溪潺潺流過，為凱撒飯店連鎖旗下的「趣淘漫旅-台南」，頓時身心豁然開朗；「趣淘」就是台語發音「去玩」，英文名CHAM CHAM更有意思，是西藏語，唸「強強」，意為輕鬆的旅遊踏青，所以來到這裡可以大口深呼吸、盡情歡笑與大喊，展開一段活力冒險的精彩旅程。

圖片提供/趣淘漫旅-台南
圖片提供/趣淘漫旅-台南
分享

戶外擎空塔冒險刺激 室內戰勤基地設層層關卡

踏入大廳，又讓人心情雀躍起來，寬敞自在空間，以大樹意象延伸，展現青春活潑風格，處處皆宜拍照打卡留念。吸睛的是接待櫃台後，整面紅藍色波動如水波的LED燈飾牆，為葛萊美獎得主蕭青陽所設計《湖光山稜》，靈感源自於曾文溪湖面的光影流動。而大廳內擺設各式座椅，加上整面書牆，可隨意隨坐閱讀，捨不得移位，難怪到了晚上，大廳裡依然熱鬧！

寬敞大廳以大樹概念意象延伸。
寬敞大廳以大樹概念意象延伸。
分享
分享

準備好大展身手了嗎？有「冒險飯店」、「尖叫飯店」稱號的「趣淘漫旅-台南」，擁有全台第一座約四層樓高的戶外擎空塔，將激發您的冒險潛力、挑戰自我精神，不妨一口氣體驗自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技等活動，留下大膽英姿照，尤其是翱翔漫旅，從塔台一路滑降到椰林泳池，超酷、超好玩，然後再跳入椰林泳池戲水暢遊，感覺整個人壓力完全釋放了。

攀岩競技挑戰體力。
攀岩競技挑戰體力。
分享
高空漫步挑戰膽量與勇氣。
高空漫步挑戰膽量與勇氣。
分享

即使回到室內也不會無聊，B1戰勤基地設有酷炫的休閒設施，最喜歡鐳射戰場拚個你死我活，光束任務好像置身電影「不可能任務」裡，扭動著身軀步步小心不要碰到光束，密室解謎遊戲超花腦力，夢幻粉紅球池又是一處自拍成為網美的好地方。其它還有競技疊杯、巨型疊疊樂等遊戲，非常適合全家一起來增進情感，朋友互動交流，大人小孩玩得不亦樂乎！

超夢幻的粉紅球池。
超夢幻的粉紅球池。
分享
光束任務訓練手腳協調性。
光束任務訓練手腳協調性。
分享

慵懶泡泡住房三天二夜假期 贈送特製下午茶鬆餅

所以絕對要待上三天二夜，2019年9月起至年底期間，將延續「泡泡假期」的風格，繼續推出「慵懶泡泡」住房優惠專案，房客需先預約，於戶外星空下，沉浸在風靡倫敦東京年輕世代的露天泡泡浴缸，泡澡、美食美酒、看電影一次滿足，或是相約懶人沙發電影院，爽吹冷氣放空，再去享用特製可口下午茶鬆餅。每週五六日還推出CHAM PARTY池畔音樂派對，現場感受多變音樂的熱情，High到最高點。

露天泡泡浴缸電影院。
露天泡泡浴缸電影院。
分享
超愜意的懶人沙發電影院。
超愜意的懶人沙發電影院。
分享
工業風格的用餐環境。
工業風格的用餐環境。
分享
特製下午茶鬆餅。
特製下午茶鬆餅。
分享

除了可盡情享受飯店所精心打造的休憩環境與餐飲美饌，各項好玩新奇的娛樂設施外，總經理郭軒作表示「我們又規劃許多陶冶身心的村外小旅行，旅客可依喜好預約報名參加。」像是曾文水庫遊艇半日遊，可一探超萌山豬島，餵食野生山豬，飛鷹峽谷近看老鷹掠食，或是楠西一日採果農務體驗，此處盛產楊桃、芒果、棗子，還有東山咖啡園巡禮，可親自採咖啡豆，烘焙加工磨粉，現泡現喝，更豐富您的遊程假期。

圖片提供/趣淘漫旅-台南
圖片提供/趣淘漫旅-台南
分享
分享

一般休閒飯店都是下午3點辦理入住手續，隔日11點就要退房。郭總經理強調「趣淘漫旅-台南」很不一樣喔！希望讓來訪的住客可以早一點時間來，晚一點離開，所以在B1備有男女分開的置物櫃和盥洗設備，讓住客在還沒入住前或退房後隨時能放行李及梳洗，可以放心從早玩到晚飯店所有動靜態設施，玩個盡興。當然希望讓旅客與服務人員於互動中產生深刻交流，感受如家人和朋友般熱情款待，帶著充滿回憶的美麗亮點與滿滿能量回去。

分享

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

相關新聞

環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始

2019-09-29 08:33

每一口都安心 享用屏東直送的褐藻健康魚

2019-09-04 08:43

酒香入菜 夏天的微醺滋味

2019-09-04 08:43

TWA Hotel 甘迺迪機場裡的好萊塢住宿

2019-09-04 08:43

Dumbo 藝文的紐約布魯克林

2019-09-04 08:43

品味文化祭典與庶民美食 與神同行 嘉義城隍廟夜巡諸羅境

2019-08-15 15:33

台南歸仁新地標 帶來美好住宿及餐飲體驗

2019-08-15 15:33

北投泡湯尋味 處處皆景打卡留影

2019-08-15 15:33

走入北投風華年代 看到新風景

2019-08-15 15:33

移動的風景畫 皇家蘇格蘭人號奢華觀光列車

2019-08-07 13:37

旅獲精彩台中 觸手可及的奢華與溫暖感受

2019-08-07 08:49

天井引介光 雨 風 共度美妙每時分

2019-08-07 08:49

沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區

2019-08-07 08:49

人氣超夯 宜蘭x羅東美景美食一日遊

2019-08-07 08:49

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

唯一由台灣人經營的日本百大溫泉旅館 ABBA坐漁莊

2019-08-01 16:54

綠色樹海環繞溪頭 沉浸歐式古典風華

2019-08-01 16:54

到台中探險 大手牽小手一起露營做甜點

2019-08-01 16:02

花蓮Fun暑假 享瑞穗溫泉 遊美麗莊園

2019-08-01 16:02

Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

2019-07-11 12:52

宜蘭樂玩習藝 悠哉行腳

2019-07-11 12:39

賞淡海夕照 東方禪意五行體驗

2019-07-11 12:37

今夏暢快乾杯 大啖美食最過癮

2019-07-11 12:35

跟著小王子在台北展開奇幻旅程

2019-07-11 12:33

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

雲林溜小孩 徜徉南洋熱帶風情

2019-07-11 09:30

台灣雲林／敘舊童年 親子同樂掌中世界

2019-07-11 09:28

暢遊雙樂園 擁奶油獅入眠

2019-07-11 09:26

親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:25

TOKYO 東京話題潮旅宿

2019-06-04 09:27

品午茶 夜微醺 發現文創新樂趣

2019-06-03 08:54

全新感官「義」境的極致享受

2019-06-03 08:54

繽紛花漾 山城裡的美麗嬌影

2019-06-03 08:54

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

藝術伴入眠 享星級美饌

2019-05-31 15:31

親水湖畔 連結最美單車步道

2019-05-31 15:31

開啟驚喜旅程 歡聚璀璨澳門

2019-05-07 09:26

設計玩味 發現南港驚喜所在

2019-05-07 09:26

一門一世界 漫遊夢幻之境

2019-05-07 09:26
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 09:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top