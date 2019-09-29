從早玩到晚 精彩不間斷 全台首座冒險飯店
【撰文/AH 攝影/李文欽】
想要體驗從四層樓高跳下的快感，想要漫步在高空的感覺，或是動動腦，想辦法逃出密室…，位於西拉雅國家風景區的「趣淘漫旅-台南」就是這麼多采多姿，還有最棒的露天泡泡浴缸，懶人沙發電影院，自然生態之旅更多元，豐富內容、宜動宜靜、徹底解放！
離開喧鬧都會，來到隱身於曾文水庫境內，四周山巒綠意環繞，曾文溪潺潺流過，為凱撒飯店連鎖旗下的「趣淘漫旅-台南」，頓時身心豁然開朗；「趣淘」就是台語發音「去玩」，英文名CHAM CHAM更有意思，是西藏語，唸「強強」，意為輕鬆的旅遊踏青，所以來到這裡可以大口深呼吸、盡情歡笑與大喊，展開一段活力冒險的精彩旅程。
戶外擎空塔冒險刺激 室內戰勤基地設層層關卡
踏入大廳，又讓人心情雀躍起來，寬敞自在空間，以大樹意象延伸，展現青春活潑風格，處處皆宜拍照打卡留念。吸睛的是接待櫃台後，整面紅藍色波動如水波的LED燈飾牆，為葛萊美獎得主蕭青陽所設計《湖光山稜》，靈感源自於曾文溪湖面的光影流動。而大廳內擺設各式座椅，加上整面書牆，可隨意隨坐閱讀，捨不得移位，難怪到了晚上，大廳裡依然熱鬧！
準備好大展身手了嗎？有「冒險飯店」、「尖叫飯店」稱號的「趣淘漫旅-台南」，擁有全台第一座約四層樓高的戶外擎空塔，將激發您的冒險潛力、挑戰自我精神，不妨一口氣體驗自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技等活動，留下大膽英姿照，尤其是翱翔漫旅，從塔台一路滑降到椰林泳池，超酷、超好玩，然後再跳入椰林泳池戲水暢遊，感覺整個人壓力完全釋放了。
即使回到室內也不會無聊，B1戰勤基地設有酷炫的休閒設施，最喜歡鐳射戰場拚個你死我活，光束任務好像置身電影「不可能任務」裡，扭動著身軀步步小心不要碰到光束，密室解謎遊戲超花腦力，夢幻粉紅球池又是一處自拍成為網美的好地方。其它還有競技疊杯、巨型疊疊樂等遊戲，非常適合全家一起來增進情感，朋友互動交流，大人小孩玩得不亦樂乎！
慵懶泡泡住房三天二夜假期 贈送特製下午茶鬆餅
所以絕對要待上三天二夜，2019年9月起至年底期間，將延續「泡泡假期」的風格，繼續推出「慵懶泡泡」住房優惠專案，房客需先預約，於戶外星空下，沉浸在風靡倫敦東京年輕世代的露天泡泡浴缸，泡澡、美食美酒、看電影一次滿足，或是相約懶人沙發電影院，爽吹冷氣放空，再去享用特製可口下午茶鬆餅。每週五六日還推出CHAM PARTY池畔音樂派對，現場感受多變音樂的熱情，High到最高點。
除了可盡情享受飯店所精心打造的休憩環境與餐飲美饌，各項好玩新奇的娛樂設施外，總經理郭軒作表示「我們又規劃許多陶冶身心的村外小旅行，旅客可依喜好預約報名參加。」像是曾文水庫遊艇半日遊，可一探超萌山豬島，餵食野生山豬，飛鷹峽谷近看老鷹掠食，或是楠西一日採果農務體驗，此處盛產楊桃、芒果、棗子，還有東山咖啡園巡禮，可親自採咖啡豆，烘焙加工磨粉，現泡現喝，更豐富您的遊程假期。
一般休閒飯店都是下午3點辦理入住手續，隔日11點就要退房。郭總經理強調「趣淘漫旅-台南」很不一樣喔！希望讓來訪的住客可以早一點時間來，晚一點離開，所以在B1備有男女分開的置物櫃和盥洗設備，讓住客在還沒入住前或退房後隨時能放行李及梳洗，可以放心從早玩到晚飯店所有動靜態設施，玩個盡興。當然希望讓旅客與服務人員於互動中產生深刻交流，感受如家人和朋友般熱情款待，帶著充滿回憶的美麗亮點與滿滿能量回去。
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