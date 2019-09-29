環島冒險 嘉義慢遊從這裡開始
【撰文/AH 攝影/李文欽】
「當城市慢著、我們走著，從忙碌的日常抽身把對生活之期待，重新拾起，在行旅的里亞記錄旅行，留住時間的記憶。」透過這座「里亞行旅」文創風格旅店，以旅行生活感為概念，獨有的簡約清新、溫馨美好、細心體貼，期帶給每位旅客更多的驚喜與趣味。
白色主體、簡約立面線條的建築外觀，「里亞行旅」矗立於嘉義市繁華商圈，西區的延平街與永和街交叉路口，鄰近嘉義火車站，前往市區、夜市和各景點旅遊皆十分便利。飯店取名Liyaou，源自於閩南語「你要環島？Liyaou Huan Dao」，於環島路上，一句親切的問候語，「里亞來環島，環島住里亞」，一段初心的勇氣之旅，從這裡開始。設立三年多來，更逐漸吸引各旅遊客群，尤以家庭親子旅、商務出差、旅遊團體為主。
大受歡迎 北歐清新風與馬卡龍風格親子房
旅宿予人的第一眼很重要，「里亞行旅」接待大廳挑高寬敞，整體用色雅致溫潤，大面採光通透明亮，另設有旅客休憩處，以綠色牆面與木作構築，讓人一坐下都放鬆了，休憩處同時也是文創區，會不定期舉辦展覽、活動，為旅客增添旅程豐富性。
飯店共有104間客房，提供多種房型選擇與優質設備，特別推薦深受父母小孩喜愛的親子房，貼心的無障礙房以及擁有一廳一房的VIP總統房。每間客房以灰黑、白及原木色為基調，在清新典雅的現代設計風格中，沉浸陽光灑入室內的明亮氛圍。精選台灣在地製作床墊、軟硬適中、一覺好眠，乾溼分離的浴室空間，免治馬桶格外舒爽，並貼心提供知名品牌的大風量負離子吹風機，三段式溫控風量滋潤柔順秀髮，吹整出遊一天好心情，享受獨特舒適自在的旅宿體驗。
「里亞行旅」更精心設計帶有清新自然的北歐風，以及粉嫩馬卡龍風格的親子家庭房。一打開門，相信讓孩子們雀躍不已，大人也深深被療癒了。仿如走入北歐森林，小狐狸、小兔子熱烈歡迎主人到來，並為小朋友準備有專屬休憩小房子，還有小型溜滑梯、小巧廚房、白色搖搖小木馬等，即使待在房間裡也不無聊！另一間馬卡龍風格親子房，可愛大象身旁有雲朵、彩虹、小雨滴、星星相伴，加上粉紅、粉綠的溜滑梯、球池、搖搖小木馬，就怕孩子們捨不得離去。另備有嬰幼兒專屬的澡盆，洗沐時亦能安心無虞。
里亞VIP總統房，場域更為大器、寬敞，有專屬的客廳、四人房休憩空間，以及設有浴缸的全套衛浴設施，非常適合家族聚會、各種主題派對活動。此外，每間客房力推床單環保卡，或自備備品享有優惠入住專案，以實際行動愛護地球。
9月住房限時限量優惠 買一送二可使用到年底
沒有入住到親子房也無需惋惜，「里亞行旅」於二樓設有親子遊戲室，房客皆可登記使用，更大的彩色浴池更能玩得盡興。此外，飯店還提供多項貼心設施與服務，如會議室滿足會議假期需求，大廳有蘋果電腦可自由上網，具工業風格的環逗咖啡廳可享用早餐，腳踏車免費租借，飯店自製的周邊景點旅遊地圖、旅遊諮詢等，希望旅人們能開心的慢遊與探索這座城市。
為滿足旅客，「里亞行旅」推出各項主題住房優惠活動，像是高鐵飯店聯票X秋旅食尚，5天前早鳥優惠。9月起更推出限時限量專案「買一送二」，入住平日標準雙人房優惠價，即再加贈標準雙人房一間和早餐，現在訂房可使用到年底，活動日期至2019年9月30日止，非常超值划算。歡迎蒞臨，讓2019年更臻精彩！
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