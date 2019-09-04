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林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

Dumbo 藝文的紐約布魯克林

2019-09-04 08:43Ciao潮旅

【撰文/林郁珊 攝影/莊智淵】

Dumbo為Down Under the Manhattan Bridge Overpass的縮寫，意思就是指曼哈頓大橋下的地區，簡潔易懂。Dumbo曾是工業區，現在還保留著連排的菸草工廠，石板地上留有鐵軌，是過去工廠運送貨物的遺跡。近代Dumbo的舊廠房成了靈感的基地，藝術家紛紛進駐，文藝氣息顯現於林立的個性小店、瀰漫於大街。

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Jane’s Carousel古董旋轉木馬

於1922年設計的旋轉木馬Jane’s Carousel，至今已近百年，那華麗細緻的工藝被透明玻璃罩住，既保護它免於風雨侵擾，又不阻擋河岸的無限風光。可喜的是，它不是被供奉的藝術品，只要幾塊美金就能乘坐，親身感受百年工藝的古典韻味。夜間點燈後，更添夢幻感，儼然是河岸邊最閃耀的珠寶盒。

INFO

Add. Old Dock St, Brooklyn, NY 11201

Time. Sun~Mon11:00~19:00

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Empire Stores不打烊的文創基地

紅磚復古牆面飄散著懷舊氣息，過去的菸草工廠重新打造成文創設計聚集地。其中，FEED是一家輕食買物複合店，以購買任何一物，就將部分收入用來幫助飢餓兒童為號召。外帶一杯FEED咖啡，找個好角落，無論是地面或天台，邊啜飲、邊欣賞曼哈頓大橋景緻，感受Dumbo區獨特的迷人氣息。

INFO

Add. 53-83 Water St, Brooklyn, NY 11201

Time. 24hr open

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Brooklyn Ice Cream Factory甜蜜冰淇淋

白牆、紅屋頂、綠窗框，路過很難不被這棟房子吸引，而裏頭則藏著甜蜜的冰淇淋，還真是表裡如一的可愛形象，讓人心情跟著跳躍。每天現做的冰淇淋吸引著長長人龍，供應10來種基本與季節限定的冰淇淋口味；最受歡迎的是起司蛋糕風味，漾著甜美笑容的店員妹妹，則推薦了她最愛的咖啡布朗尼口味。

info

Add. 97 Commercial Street at Manhattan Avenue Brooklyn, New York 11222

Time. 13:00~21:00

Web. www.brooklynicecreamfactory.com

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Brooklyn Flea紐約最棒的體驗之一

位於布魯克林的跳蚤市集，為紐約規模最大的一場，《紐約時報》讚譽它是「紐約最棒的都市體驗之一」，而《Time Out New York》則形容成「跨河離開曼哈頓島的最好藉口」。周末限定的跳蚤市集，一天在Dumbo、一天在Williamsburg，同樣都有挖不盡的寶物，等待適合的主人打包帶走。

Web. brooklynflea.com

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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