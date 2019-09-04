TWA Hotel 甘迺迪機場裡的好萊塢住宿

【撰文/林郁珊】

看飛機起降是種浪漫，在美國甘迺迪機場第5航廈的TWA Hotel，於無邊際泳池裡優游，看飛機在天空翱翔，更是浪漫！ 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

1960年代，美國芬蘭裔設計師Eero Saarinen為環球航空（Trans World Airways, TWA，已歇業）打造此一專屬航廈，兩側向上翹起的屋頂，與機翼相呼應，中間呈尖狀凸出，有如鳥喙；內部流線型的空間動線設計，劃出力與美的速度感。在上個世紀，這可是相當大膽創新、極富話題的地標建築。現代習以為常的行李運輸帶、封閉式登機通道，當年也都首度在此啟用。 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

走入電影的美好年代

電影《神鬼交鋒》裡，假扮機長的李奧納多進出TWA航廈，帥氣的身影與TWA復古的紅色LOGO，在影迷心中留下深刻印象，TWA Hotel也將此空間完整保存下來；旅客坐在沙發、地毯皆為紅色的大廳，飯店人員著空服走動，彷彿下一秒李奧納多就會出現。 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

房間內延續復古情調，同樣紅色的椅子、好萊塢般的梳妝鏡、轉盤式的電話、古銅與胡桃木材質的裝飾運用，都是現代少見的浪漫。TWA Hotel裡有各種觀賞飛機起降的角度，迷人又浪漫，從大廳的落地窗、幾處特定房型、還有無邊際泳池等等；更令航空迷興奮的是，還能直接走進舊型機艙內品酒。一架1958年的老飛機、暱稱Connie於停機坪上展示著絕代風華，內部保留部分機艙空間，改裝成酒吧，侍酒師扮成機師，提供獨一無二的體驗。另外TWA Hotel還邀請到米其林星級廚師來主理餐廳，打造精緻美味的飛機餐。 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

是飯店、也是航空博物館

TWA Hotel保留過去環球航空歷史，設置展廳，羅列檔案資料、展示歷代機師與空服員的服飾與皮箱；另有一間主題閱讀室，選擇20世紀的桌椅與書籍，好似遁入時空隧道。 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

TWA曾封閉多年，但因其地標的代表性，偶爾開放參觀時總吸引紐約客朝聖。如今在JetBlue Airways與旅館業者的合作下，結合住宿、餐飲、觀展等體驗，讓TWA不被埋沒在歲月洪流。 圖片提供/ TWA Hotel 分享 facebook

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Info

Add. Terminal 5, 6 Central Terminal Area, Jamaica, NY 11430

Tel. +1-212-806-9000

Web. www.twahotel.com